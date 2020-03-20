Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Главная » Политика » Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Закрыть Отправить

Европа стала центром растпространения коронавируса COVID-19, в Украине ввели карантин из-за эпидимии, а нефть демонстрирует ежедневные кульбиты, — такими были новости этой непростой и очень напряженной недели.

Человек недели — экс-глава совета директоров компании Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс. Он считает, что если власти хорошо справятся с тестированием населения и карантином, то в течение 6-10 недель уже будет очень мало случаев заболеваний коронавирусом. Именно тогда можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни. К тому же фонд Билла Гейтса выделил 100 миллионов долларов на помощь в решении глобальной проблемы с Covid-19, информируют Экономические Новости.

Пандемия коронавируса и карантин

Читайте: Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге

На этой неделе украинцы окончательно осознали, что коронавирус — это не о чужих странах и далёких людях. По состоянию на вечер 20 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные. С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин после которого города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Границу закрыли для иностранцев, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено. Конечно же, не обошлось без транспортных коллапсов, конфликтов и протестов.Но, несмотря на это, во всем мире уверенны, что именно карантин способен спасти от неконтролированного распространения опасной заразы.

Коронавирус: хорошие новости

Читайте: Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов

Вместе с тем, есть и хорошие новости, которые подтверждают, что всё плохое рано или поздно закончится:

Китай закрыл свою последнюю больницу для спасения от коронавируса в связи с небольшим количеством новых случаев.

Сразу в нескольких странах ученые добились больших успехов в разработке вакцины, но ранее чем через год её не смогут массово использовать.

Врачи в Индии преуспели в лечении коронавируса, применяя специальную комбинацию из препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир рядом с хлорфенамином. Китайские медики заявили, что препарат, используемый для лечения коронавируса в Японии, оказался самым эффективным средством для борьбы с эпидемией. Ранее его использовали для лечение Эболы.

Первый зараженный украинский пациент уже полностью здоров

Испытание для Евросоюза

Евросоюз за период своего существования, несомненно, пережил много кризисов, но коронавирус Covid-19 сотрясает его основы. Пандемия 2020 является испытанием, которое уже превосходит и «Брекзит», и кризис евро 2008 года и даже миграционный кризис 2015 года. Началась новая эпоха в которой — каждый сам за себя. Некоторые правительства сделали ставку на жесточайший карантин, другие — решили пойти на экспериментальный шаг и проверить теорию о групповом иммунитете. В любом случае, этот период стал проверкой и вскрыл множество болезненных моментов. Этично ли выбирать, кто достоен лечения при переполненных реанимациях, дефиците коек, аппаратов и медиков? Можно ли задумываться о помощи другим странам в то время, когда свои граждане находятся под прицелом вируса? Действительно можно говорить о каком-то равенстве в то время, как одни люди вынуждены продолжать ходить на работу, дабы прокормить свою семью в то время, как богачи просто выбирают имение, где безопаснее всего провести самое опасное время? И пока все эти вопросы витают в воздухе, есть «черная статистика»: 3405 погибших в Италии, 1 002 в Испании, 52 в Германии, 371 — во Франции…

Цены на нефть и мир

После того, кака РФ не захотели согласиться на предложение ОПЕК увеличить ограничения на продажу «черного золота», Саудовская Аравия заявила об отказе от ограничений начиная с апреля. Падение спроса на нефть, на фоне распространения эпидемии коронавируса, подтолкнуло мировые цены до самых низких уровней за почти двадцать лет. И хоть в РФ продолжают повторять мантру о том, что ситуация нормальная (да-да, а санкции только «лечили» экономику страны), фактом остается то, что вся экономика нашего соседа основана на нефти и эта ситуация опустошительна для РФ. С таким заявление в конце этой недели выступил и американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что США «в подходящее время» вмешаются к нефтяное противостояния РФ и Саудовской Аравии. В целом же, стоимость нефти Brent может упасть ниже 20 долларов — вплоть до пяти долларов, а в некоторых случаях даже достичь отрицательного значения.

Кризис в экономике

Непростой 2020 год хорошенько ударил по мировой экономике и аналитики пока что даже бояться делать какие-либо точные прогнозы на будущее. Коронавирус и ценовая война на рынке нефти окунула в кризис треть мировой экономики. Экономика США впала в рецессию, во втором квартале этого года падение может составить до 12% ВВП. Сейчас можно утверждать, что кризис продлиться минимум до середины этого года, но всё зависит от пандемии коронавируса.