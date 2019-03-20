Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных

Главная » Политика » Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных Итоги дня: Гройсман против Ляшко, мощь украинских соколов и передача заключенных

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Ляшко сорвал заседание Кабинета министров Украине, над акваторией Азовского моря украинские летчики провели учения, а в Казахстане начал работу новый лидер, — такими были главные новости сегодня, 20 марта.

Человек дня — глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, с которым сегодня, 20 марта, правительство решило продлить контракт. В новых контрактах членов правления прописаны три требования. Это осуществление анбандлинга «Нафтогаза» до 1 января следующего года, увеличение добычи газа компанией «Укргазвыдобування» и снижение уровня зарплат на 50 процентов с отменой премиальных выплат, информируют Экономические Новости.

ГройсманVSЛяшко

После того как в КМУ решили продлить контракт с Коболевым, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сорвал заседание Кабмина и устроил продолжительный спор с премьер-министром Украины Владимир Гройсман.

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Учения украинских военных

Пилоты тактической авиации ВСУ провели успешные учебные полеты над Азовской акваторией − прикрывая проход кораблей Военно-морских сил. Экипажи отработали целый ряд задач − взлет парой и противоракетные маневры (с полной боевой нагрузкой).

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Передача заключенных

Сегодня, 20 марта, Людмила Денисова рассказала о том, что боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной Луганской области.

Отметим, сегодня в Украину прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она приехала в Киев на суд, где рассматривается жалоба о незаконности задержания Кирилла Вышинского

Брексит хотят отложить

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке даты выхода страны из блока. Ей понадобилось время до 30 июня. Премьер утверждает, что парламент наверняка не успеет утвердить соглашение до 29 марта, на которое запланирован выход страны из Европейского союза.

Астану переименовали

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил, что стране нужно увековечить имя экс-президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего страну почти 30 лет. Парламент с этой мыслью согласился, и теперь главный город Казахстана официально получил новое название.

Ленинград — всё

Лидер популярнешей российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров шокировал поклонников странным объявлением в социальных сетях. Он рассказал о том, что собирается в прощальный тур. «Вот и сказочке конец», — написал музыкант в своем прощальном стихотворении.

Погода в Украине

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается сухая теплая погода. После 23 марта придет весеннее тепло, которое всё же опять сменит более прохладная погода. Середина следующей недели ознаменуется прохладой.

День счастья

В этот день, 20 марта, по всему миру отмечается Международный день счастья. Редакция «Экономических Новостей» желает всем украинцам всегда быть счастливыми.