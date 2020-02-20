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Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

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Из эпицентра смертельного коронавируса эвакуировали украинцев, в ООН европейские страны и Канада поддержали Украину, а Укрпочта ищет другие способы доставки посылок из Китая, — такими были главные новости сегодня, 20 февраля.

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Человек дня — посол США в Германии Ричарда Гренелл, которого назначили исполняющим обязанности директора национальной разведки. Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Рик «чрезвычайно хорошо представлял США», но демократы жестко раскритиковали решение Трампа из-за того, что Гренелл не имеет опыта, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Операция «эвакуация»

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Читайте: Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами приземлился сегодня, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр «Новые Санжары». Там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер рассказал, что украинцы из-за этих протестов пребывают в очень подавленном психологическом состоянии.

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Протесты в Новых Санжарах

Вечером автобусы с эвакуированными уже приехали в санаторий, люди бросали в них камнями и кричали «позор».

Дебаты в ООН

Читайте: Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Сегодня, 20 февраля, стартовало пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Ситуация на оккупированных территориях Украины». «Этот день 2014 года останется в исторических книгах и записях как день, когда постоянный член Совета принес войну, смерть и разрушения в повседневную жизнь моих соотечественников», – заявил глава МИД Украины Пристайко. Представитель европейских стран и Канады осудили агрессию России и выразили общую поддержку независимости и суверенитета Украины.

Китайские посылки

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал о том, что они ищут альтернативные пути перевозки из-за того, что пассажирские самолеты прекращают летать из Китая, в котором бушует коронавирус.

Историческое решение Маска

Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска

Американская компания Tesla решила отказаться от использования дорогостоящего кобальта при создании аккумуляторов. Это историческое решение позволит очень сильно снизить себестоимость электромобилей.

Экономические новости telegram
Автор: Инна Погрибная
20.02.2020 21:00:46
Посещений: 9
Инна Погрибная

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