Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и «элегантное предложение» Дубилета

Главная » Политика » Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета

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В аэропорту сняли с рейса скандального экс-нардепа Украины, Иран прислал в Украину гонца с извинениями и обещаниями вернуть обломки самолёта, а в Министерстве образования решили судьбу русскоязычных школ, — такими были главные новости сегодня, 20 декабря.

Человек дня — боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Слободанюк Александр, который погиб в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе от пули боевика. Военнослужащий, который 22 года отдал делу защиты народа Украины, погиб в Луганской области, информируют Экономические Новости.

Гонец Ирана в Украине

В понедельник, 20 января, официальный представитель Ирана прибыл в нашу страну с официальными извинениями из-за сбитого самолета Boeing 737-800 МАУ в Тегеране. Президент Владимир Зеленский встретился Мохаммадом Эслами и во время разговора стороны пришли к выводу, что все сохранившиеся фрагменты самолета должны быть возвращены в Украину.

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Кроме того, сегодня, 20 января, глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о том, что Тегеран должен незамедлительно выполнить обязательства по выплате компенсаций семьям жертв катастрофы.

Дело Гандзюк: масштабная спецоперация

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Офис генпрокурора провёл масштабную спецоперацию в Херсонской области для установления причастных к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк. О подозрении сообщено руководителю преступной организации, экс-помощнику нардепутата Украины предыдущих созывов Игорю Павловскому. Всего в ходе спецоперации о подозрении уведомлены девять человек, которые являются членами преступной организации.

Недолетевший экс-нардеп

Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн грн, был снят с рейса при попытке вылета из Украины сегодня, 20 января. Ранее согласно решению суда об избрании меры пресечения, подозреваемый вышел под залог, но он обязан приходить к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Предложение Дубилета

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет выступил с предложением ввести проект взаимодействия бизнеса и военкоматов в электронной форме. Таким образом он предлагает «элегантно» решить проблему бюрократии в Украине. Новшество состоит в том, что сегодня украинскому бизнесу нужно сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных сотрудников, но в будущем можно сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы. Это должно серьезно упростить жизнь многим украинцам.

Ультиматум Путину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что нормализация отношений между странами пока что им не «светит». В кулуарах международного саммита о будущем Ливии в Берлине, Джонсон сказал, что этому не бывать, пока РФ не прекратит дестабилизирующую деятельность, угрожающую Великобритании и союзникам, и подрывает безопасность британцев и коллективную безопасность.

Судьба русскоязычных школ

Министр образования и науки Анна Новосад рассказала о том, что сейчас идёт подготовка к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. Для этого учителям русскоязычных школ нужно будет проходить специальные летние курсы повышения квалификации. Первый год станет адаптационным, а уже потом появится возможность оценить, как прошел переход на украинский и откорректировать учебные программы.

Нацотбор «Евровидения»

В начале новой рабочей недели, 20 января, стал известен список участников Нацотбора на Евровидение 2020 и другие детали проведения главного музыкального кастинга страны. Финал состоится в феврале, а ведущим будет опять Сергей Притула, известный своими каверзными вопросами. Среди новшеств — участником Национального отбора может стать исполнитель или коллектив, который не осуществлял концертной деятельности в РФ с 2014 года. Среди участников — KHAYAT, Assol, GARNA, Katya Chilly, Александр Порядинский, Jerry Heil, Элина Иващенко и другие.

Погода в Украине

Завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о том, что во многих регионах страны всё ещё не было метеорологической зимы. В столицу она приходила ещё в ноябре, но задержалась всего на восемь дней. Самым холодным днём зимы стало 20 января, но в ближайшие дни температура должны немного прогреться.