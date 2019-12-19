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Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

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Российский президент удивил своими высказываниями об украинских территориях, Евросоюз официально одобрил санкции против РФ, а Дональд Трамп оказался за шаг от импичмента, — такими были главные новости сегодня, 19 декабря.

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

Человек дня — Владимир Ельченко, которого сегодня, 19 декабря, президент Владимир Зеленский уволил с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

Санкции против России

Совет ЕС сегодня официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров Европейского союза о продлении еще на полгода экономических санкций против Российской Федерации. Далее формальное решение должно быть опубликовано в «Официальном вестнике» ЕС, после чего оно вступит в силу.

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Опасные аппетиты Путина

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

Сегодня во время пресс-конференции в РФ лидер страны-агрессора, конечно же, на забыл об Украины. В частности, он заявил о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины является исконно русскими территориями и теперь Россия с этим разбирается. Также, хозяин Кремля решил прокомментировать и рынок земли в Украине, заявив, что продажи украинской земли больше всего хотят в Европе. Но и это ещё не всё. Путин в который повторил любимую мантру про «их там нет» на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от стран, которые им симпатизируют.

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Избирательный Кодекс

В четверг, 19 декабря, ВРУ приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают «открытые» региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

Урезание финансов

Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Таким образом, из-за недовыполнения доходов под конец этого года финансирование некоторых государственных программ будет проводиться в порядке приоритетности. В свою очередь, глава Алексей Гончарук призвал не распостранять фейки о ситуации и заявил о том, что ограничения в конце года ввели на «специфические» расходы и чтобы деньги не воровали.

Импичмент Трампа

Итоги дня: Важные новости из США, опасные аппетиты Путина и

Дональд Трамп в ночь на 19 декабря стал третьим американским президентом, который подвергся импичменту. Так, Палата представителей официально обвинила его по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Конечно, финальное решение об отстранение нынешнего главы Белого дома будет принимать Сенат, который контролируется республиканцами, потому-то Трамп и далее будет при власти. Вместе с тем, такой исторический шаг сильно усилит межпартийную напряженность в стране.

Опасные аппетиты Путина

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
19.12.2019 21:07:05
Посещений: 166
Инна Погрибная

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