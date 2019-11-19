Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

Главная » Политика » Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

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Украинская сторона готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате, Зеленский и Тимошенко обменялись колкими фразами, а суд освободил радикального Олега Ляшко на поруки, — такими были главные новости сегодня, 19 ноября.

Человек дня — командир 128-й горно-пехотной бригады Евгений Коростелев, который был ранен на передовой несколько дней назад. Сегодня утром легендарный комбриг умер. У Евгения Коростелева, который имел звание полковника, осталась жена, дочь и сын. В Мукачево объявлен траур, информируют Экономические Новости.

Минские компромиссы

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Газовое обещание

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о том, что в РФ пообещали Ангеле Меркель продолжить транзит газа через Украину. Дипломат заявил о том, что канцлер очень четко сказала президенту РФ Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита по Украине и на будущее для неё — очень важная тема.

Зеленский и Тимошенко

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Главная тема этого дня — это не минские договоренности и даже не газовый конфликт РФ и Украины. Сегодня украинцы максимально активно обсуждают баттл главы государства Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, которая недавно перешла в оппозицию. Владимир Зеленский написал, комментируя один из эфиров лидера «Батькивщины: «Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе”. Заявив, что Тимошенко носила список своих людей на «сладенькие места», добавил: “Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького»”.

Конечно же, Юлия Владимировна в долгу не осталась и в свойственной ей манере ответила обидчику:

Суд отпустил драчуна Ляшко

Бориспольский районный суд избрал меру пресечения для лидера Радикальной партии Олега Ляшко в виде личной поруки нардепов. Сразу трое нардепа изъявили желания взять на поруки экс-депутата. Ранее же Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на нардепа Андрея Геруса.