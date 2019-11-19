Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?

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Недавно в стране разразился очередной скандал. Бронежилеты, которые украинские военные получают с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, могут быть бракованными. Во всяком случае, так утверждают в Государственном бюро расследований (ГБР). В свою очередь, Минобороны (МО) и производитель бронежилетов компания «ТЕМП-3000» отрицают любые проблемы с броней. Однако суд принимает решение арестовать подозреваемых в конфликте.

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На прошлой неделе по ходатайству следователей ГБР Печерский районный суд Киева арестовал генерал-майора, начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны (ГУРСМО) Дмитрия Марченко по подозрению в поставках якобы «некачественных бронежилетов». А также нескольких его подчиненных — полковника Сергея Почтаренко и подполковника Михаила Каморянского. Еще два офицера: подполковник Василий Саковец и капитан Ольга Капинус отправлены под домашний арест.

Все они с момента аннексии Крыма и войны на Донбассе принимали непосредственное участие в обороне нашей страны от российского агрессора и неоднократно получали почетные награды за отвагу и мужество проявленные в ходе антитеррористической операции (АТО).

Скандал с закупкой бронежилетов, которые якобы не соответствуют техническим требованиям начал назревать еще весной. В июне этого года глава ГБР Роман Труба сообщил об обысках, проведенных его ведомством в Минобороны, связанных с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. Он утверждает, что в результате этой схемы государству нанесен ущерб в размере 100 млн грн. ГБР провело экспертизу и выявило, что из 110 бронежилетов, закупленных в 2019-м году, простреливались 79. О поставках якобы некачественных бронежилетов руководству ГУРСМО было известно, но они все равно их приняли на вооружение.

Однако, как проводились тестирования, при каких условиях и кто именно осуществлял мероприятия по проверке качества военного имущества — не сообщалось. Позже в ГБР опубликовали фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей, которые засвидетельствовали факт сознательного принятия бракованного товара. 5 ноября глава ГБР сообщил о подозрениях пяти вышеупомянутым чиновникам ВСУ по этому делу. А неделю спустя суд принял меру пресечения ее главным фигурантам.

Сергей Почтаренко, Ольга Капинус, Дмитрий Марченко

В то же время в Минобороны сообщили, что еще летом проводили собственную экспертизу — в сертифицированной лаборатории, которая доказала, что бронежилет на самом деле выдерживает все испытания и все обвинения в халатности в адрес подозреваемых боевых офицеров отвергают. Сам генерал-майор Дмитрий Марченко убежден, что его и подчиненных подставили. По его словам, бронежилеты проверяли с нарушениями, предположительно — вообще с вынутыми бронепластинами. Говоря об экспертизе ГБР, Марченко сказал следующее: «Они (бронежилеты) тестировались так, что любой имел туда доступ. Мог засунуть руку, вытащить пластину и вставить другую. Когда их перевозили, их вообще перевозили без представителей МО! ».

Во время заседания суда Василий Саковец пояснил, что в записях телефонных разговоров, которые представил ГБР в качестве доказательств, речь шла не об экспертизе изделий предприятия-изготовителя, а о других испытаниях. Ведь в Минобороны разрабатывают собственные технические условия для бронежилетов. «Меня спрашивает руководство, будут стрелять чем? Я докладываю, осколком. Внимание осколком! Если вы откроете технические условия «ТЕМПа», ни о каких осколках по отношению к бронежилету в комплексе речь не идет», — подчеркивает начальник отдела управления МОУ. Военный объясняет, по должности отвечает именно за разработку новых технических условий, а не за качество уже закупленных бронежилетов. Поэтому и не мог говорить о том, что ему приписывают следователи ГБР.

В свою очередь Михаил Каморянский отметил неточности в работе следователей. «23.04 в 12:07 есть перечень лиц между которыми ведется разговор, но ни одной фразы моей в этом протоколе нет», — отметил боевой офицер в суде.

Напомним, что бронежилеты для всех силовых ведомств производит частное предприятие «ТЕМП-3000». Это крупнейшее предприятие, которое способно поставить такие большие объемы. В компании признают, что за последние годы в баллистических технологиях многое изменилось, но требования к производству бронежилетов «Корсар-М3» остались неизменны. «Бронежилет «Корсар М3» полностью соответствует требованиям договора о поставках для государственных нужд материально-технических средств и отвечает всем требованиям баллистической стойкости», — сказал основатель компании производителя Юрий Евтушенко. Он также сообщил, что в компании уже освоили новую технологию, которая сделала бронежилеты более надежными, но заказов на это от МО пока не получала.

Бронежилеты «Корсар-М3», как и большинство используемых во всем мире, изготовлены из специального устойчивого арамидного волокна (известного также как кевлар) или его аналогов, а в особо уязвимых местах с приложенными металлическими бронепластинами. Арамидное волокно, по данным специалистов, в принципе способно выдержать удар ножом, пулю из пистолета или часть осколков от взрывов, однако при намокании частично теряет эти способности, о чем давно известно. На бронепластины, которые способны защитить от поражений, намокание не влияет. От обстрелов бронебойными боеприпасами бронежилеты не защищают.

Что касается самой структуры ГУРСМО: это управление контролирует допуск к торгам поставщиков, написание технических условий, а также контролирует качество поставляемых товаров. Ради того, чтобы создать это управление, у ВСУ забрали функции контроля качества и в МО ввели новшество — теперь за качество отвечает то же подразделение, которое планирует закупки. Тогда по рекомендации советника бывшего президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова на такой шаг решились, чтобы обеспечить жесткий контроль госзакупок. Очевидно, в целях безопасности государства в условиях войны. Справедливости ради, немало поставщиков говорят, что взяток у них в ГУРСМО не брали, торги проходили честно. Но, с другой стороны, были и недовольные. Скандалы между производителями бронежилетов из-за необоснованных преференций при закупке бронежилетов для фирмы «ТЕМП-3000» возникают часто. Так, в 2018-м году был проведен конкурс бронежилетов, специально, чтобы выявить оптимальную модель, и наибольшее число баллов на конкурсе набрал не «ТЕМП-3000», а Харьковский завод средств индивидуальной защиты, а затем харьковчане и киевская фирма «Баллистика» сделали совместную разработку, которую по логике конкурса должны были закупить. Но в апреле 2019-го техусловия в ГУРСМО были изменены и победителем вновь стала компания «ТЕМП-3000», выиграв поставку 19 тысяч бронежилетов для армии.

По странному стечению обстоятельств именно при заключении договоров с оборонным ведомством в марте этого года загорелись цеха производителя бронежилетов. Руководство компании в случайность пожара не верит. «Через день после пожара ко мне пришли и сказали:« Ты от договора отказываться будешь?» Я сказал:«Нет. Я буду работать», — сказал Евтушенко. То есть не исключено, что в борьбе за лакомый кусок оборонного заказа начали использоваться и такие грязные вещи. Что неудивительно, ведь «на войне все методы хороши».

Между тем, многие задаются вопросом, почему ГБР возбудило уголовное дело только в отношении тех бронежилетов, которые закупило Минобороны. Ведь эти бронежилеты также поставляются в структуры Министерства внутренних дел и никаких нареканий до сих пор не было.

Родственники и коллеги подозреваемых офицеров до сих пор не могут прийти в себя от случившегося в зале суда. Ведь подозреваемые — настоящие боевые офицеры, прошедшие все круги ада на войне, которые защищали Украину, рискуя своей жизнью и здоровьем во время боевых действий. «Когда первый раз Михаил пришел домой и сказал, что попал во внимание ГБР, что его в чем-то подозревают/обвиняют, ищут, копают — это вызвало улыбку и недоумение. Даже тревоги не возникало, честно говоря. Те, кто его знает, поймут, насколько не соответствуют обвинения «в заговоре и халатности» характеру этого человека. И вот итог: человек, жесточайшую часть войны проживший в окопах, в холоде, в болоте, который переехав в Киев арендует однокомнатную квартиру даааалеко от центра города, человек, у которого нет и никогда не было личного автомобиля, получает меру пресечения — содержание под стражей или залог в почти 77 млн. грн », — в отчаянии «ЭН» комментирует решение суда жена подполковника Михаила Каморянського Наталья Михальченко. По ее словам, такой «баснословной суммы», которую требует суд для арестованных офицеров вряд ли можно собрать в ближайшем будущем, даже если к этому процессу присоединятся неравнодушные украинцы.

Михаил Каморянский

Между тем, в защиту подозреваемых выступили ветераны АТО, политики и волонтеры. Они убеждены, что дело имеет «политический привкус», а следователей ГБР обвиняют в явной предвзятости.

«Для меня это вопрос принципа — установить истину в этом деле. Если нарушение было — виновные должны быть наказаны, однако если нарушений при закупке бронежилетов не было и их качество соответствует нормативам — ответить должны должностные лица ГБР, которые на всю страну безосновательно унизили имидж Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины и боевых офицеров», — написал в Фейсбук внефракционный депутат Роман Костенко.

По его словам, для решения этой непростой ситуации, МО создана Комиссия по изучению организации закупки, поставки, учета и хранения бронежилетов. Профильным комитетом ВР принято решение о делегировании двух депутатов в эту Комиссию с целью осуществления депутатского надзора за процессом проверки. «В Комиссию войдет также народный депутат, Герой Украины Игорь Герасименко. Также вместе с нами в работе Комиссии будет принимать участие Герой Украины Александр Порхун. Мы будем следить за тем, чтобы проверка прошла честно и беспристрастно», — сообщил депутат.

«Моя личная позиция — недопустимо, чтобы боевых офицеров, воевавших за нашу Родину при отсутствии обоснованных оснований и неоспоримых доказательств держали под стражей! Важно чтобы правоохранительная деятельность в Украине не превращалась в политическую расправу над защитниками Родины», — добавил Костенко.

Бывший народный депутат Борислав Береза ​​назвал процесс над генералом Марченко и подчиненными «судилищем». Он отметил, что тендерный комитет МО, который, собственно, и определял победителя торгов по бронежилетам, даже не вошел в число ответчиков по делу. «Эксперты четко озвучили, что Марченко не занимался закупками, а писал техусловия. Все закупки идут через тендерный комитет МО. Но они почему-то не являются ответчиками. Как не являются ответчиками и те, кто проводил экспертизу бронежилетов, и те, кто их принимал … Крайним выбрали Марченко», — утверждает Береза.

«Я даже в сильнейшем кошмаре, не могла себе представить, что тех людей, которым при возвращении с фронта, люди скандировали:«Слава Героям!», будут сажать за решетку. Когда прокурор с пеной у рта кричит, что из-за небрежного отношения к своей работе руководящих лиц ГУРСМО погибали солдаты, мы все смеялись. Потому что не знаем ни одного случая отправленного бронежилета без лабораторных проверок и, тем более, гибели защитника из-за плохого «броника». Руководящие должности занимали боевой генерал и боевые подполковники, которые прошли ад на войне и как никто боролись за улучшение оснащения побратимов, они своих не бросают и не сделали так, чтобы кто-то погибал через них! Эти люди до поздней ночи сидели в кабинетах и ​​разрабатывали новые формы, качественные берцы, сухпайки и т.д., ездили с проверками на полигоны, на войну, благодаря им полигоны перешли и еще переходят на новую форму питания, уже без баланды, со вкусной и полезной едой … Это фанаты своего дела!», — написала в Фейсбуке волонтер Алла Мартынюк.

«Любой президент приходя к власти должен «успокоить» армию и спецслужбы. Потому что постсоветское пространство поражено историческим бременем гвардейских переворотов. Вся российская историография — это история военных переворотов. Царь — самая опасная профессия в России. 51% российских царей погибли в результате переворотов. И эта историческая память отразилась на всем бывшем пространстве советской империи. Все президенты начинают с перестановок в армии, спецслужбах … Особенно в армии. Потому что армия всегда ставит последнюю «точку». Смотрим на чилийского диктатора Аугусто Пиночета и т.д. Поэтому Зеленский конечно же должен был поломать ту вертикаль, которую Порошенко выстроил под себя, даже если бы он хотел продолжать войну с Россией. Ни одну армию не удалось усмирить без того, чтобы ее не поломать», — сказал« ЭН » блогер и военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, в армии достаточно коррупционных нарушений в оборонном комплексе, но расправу начали именно по линии ГУРСМО специально. «Чтобы показать, что все те военачальники, которые выросли при Порошенко, стали генералами, а Марченко вырос до генерал-майора во время этой войны, будто бы отравлены коррупцией, плохие и совсем не герои. То есть, это политическое дело. С другой стороны, они не глупые люди. И никогда бы не начали политическое преследование, если бы не было оснований. Марченко, скорее всего, что-то не то сделал с этими бронежилетами, поспешил их принять на вооружение, поставил не там подпись … Хотя люди, которые его защищают, говорят, что он отвечал за выработку технических норм, а вовсе не за государственные поставки, поэтому сажать нужно не его. Его задача была на бумаге написать технические нормы. Но там арестовали всю команду, которую он привел с 79-й бригады. И это имеет очень сильный привкус политической расправы», — резюмировал Арестович.

Сейчас Печерский районный суд столицы арестовал генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью залога в 76 млн. грн. Альтернативой содержания под стражей для полковника Сергея Почтаренко и подполковника Михаила Каморянского избран непомерный залог в размере 76 млн 840 тыс. грн. Еще два офицера: подполковник Василий Саковец и капитан Ольга Капинус отправлены под ночной домашний арест. Уже завтра боевых офицеров могут лишить их воинских званий.

Дмитрий Марченко — украинско-российская война для него началась в Крыму. 1 марта 2014 семьдесят девятая отдельная аэромобильная бригада вышла из Николаева на юго-восток и дошла до поселка Чаплинка. Пока 79-ка ожидала приказа войти в Крым, майор Дмитрий Марченко на собственном автомобиле под видом таксиста провел разведку у Перекопского вала и Джанкойского аэродрома. В конце выезда он обнаружил значительные силы русских войск, благодаря чему дальнейшее движение украинских подразделений на полуостров остановили, иначе количество жертв было бы огромным. Вскоре Марченко принял участие в украинской военной операции на Донбассе. В июне 2014 года в составе 79-й бригады выводил украинских бойцов из окружения в районе Саур-Могилы. В октябре 2014 года он участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года Президент Украины Петр Порошенко наградил Марченко «Орденом Богдана Хмельницкого» III степени. В сентябре 2015 его назначают на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Эксперты характеризовали Марченко как одного из главных двигателей реформ в материальном обеспечении украинской армии. 3 мая 2019 Марченко получил звание генерал-майора.

Почтаренко Сергей — боевой офицер, около 18 лет отдал делу защиты Родины. Начиная с 2014 года у составе 79 бригады принимал непосредственное участие в АТО на территории Донецкой и Луганской области, вблизи населенных пунктов: Дибровка, Дьяково, Красный Октябрь, Широкино, Марьинка. Неоднократно вступал в вооруженные столкновения с силами РФ. Лично эвакуировал раненых и погибших с поля боя. В конце июля — в начале августа 2014 командовал обороной населенного пункта Дьяково. Находясь на должности первого заместителя Главного управления принимает активное участие в мероприятиях по приведению материально-технического обеспечения ВСУ современным требованиям по стандартам ведущих стран-членов НАТО. Непосредственно координировал разработку и внедрение приказов Минобороны, которые используются для совершенствования и реформирования вещевого обеспечения ВСУ. За образцовое выполнение воинского долга награжден отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», знаками отличия Минобороны Украины: нагрудными знаками «За образцовую службу», «Знак почета» и «За воинскую доблесть», медалями «За безупречную службу» III степени и «15 лет добросовестной службы», Грамотой Министра обороны Украины, отличием начальника Генштаба — Главнокомандующего ВСУ почетным нагрудным знаком «За заслуги перед ВСУ».

Каморянский Михаил — в составе воинской части А0224 принимал непосредственное участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей вблизи населенных пунктов: Водяное, Дьяково, Веселое, Широкино, Марьинка, Мариуполь. Неоднократно вступал в вооруженные столкновения с противником. В боевых действиях проявил мужество, несокрушимость характера и действиями приумножил честь и славу военнослужащих ВСУ. Получил досрочное воинское звание «майор» в порядке поощрения за решительность и проявленную отвагу во время участия в АТО. За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины получил государственную награду Орден Богдана Хмельницкого III степени. Находясь на должности начальника Управления контроля качества принимал активное участие в мероприятиях по налаживанию сотрудничества в сфере вещевого обеспечения по стандартам НАТО, обмен опытом по разработке и контролю качества средств индивидуальной защиты военнослужащих ВСУ. Непосредственно участвовал в разработке и внедрении руководящих документов, используемых для улучшения качества вещевого имущества. За образцовое выполнение воинского долга награжден отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», знаками отличия МО: нагрудными знаками «Знак почета» и «За воинскую доблесть», медалями «За безупречную службу» III степени, и «15 лет добросовестной службы», благодарностью МО, отличием начальника Генштаба ВСУ почетным нагрудным знаком «Участник АТО».