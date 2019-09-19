Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности

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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как в Украине будут открывать рынок земли, Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной, а министр Аваков взял на поруки минёра киевского моста, — такими были главные новости сегодня, 19 сентября.

Человек дня — украинский экономист Дмитрий Сенниченко, которого сегодня, 19 сентября, Верховная Рада утвердила на должность главы Фонда государственного имущества. В этом кресле Сенниченко намерен обеспечить эффективное управление государственным имуществом и обеспечить приватизацию определенных для этого объектов, информируют Экономические Новости.

Открытие рынка земли

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Правительство Украины хочет запустить рынок земли уже с 1 октября 2020 года. Премьер-министр Алексей Гончарук в четверг рассказал о том, что купить землю сельскохозяйственного назначения смогут только резиденты Украины. Президент Украины Владимир Зеленский также поспешил развеять главные страшилки о том, что украинские земли скупят и «будут вывозить вагонами» «арабы, китайцы и инопланетяне». Президент предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным. Действительно, вопрос открытия рынка земли сейчас очень остро обсуждаемым, далеко не все украинцы поддерживают данную реформу.

Аваков и минёр

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Глава МВД Арсен Аваков захотел просить взять на поруки ветерана ООС Алексей Белько, который днем ранее «заминировал» мост Метро в украинской столице, спровоцировав сильнейший коллапс в городе. По словам министра, история этого солдата – «общая ответственность». Он пообещал, что правоохранители помогут Белько пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Сам же виновник ситуации несколько раз попросил прощение и заявил о том, что в последнее время на него навалилось множество проблем, он долго не спал и принимал наркотики. Взрывать он якобы ничего не собирался, да и взрывать на самом деле было нечего. Также, дома у Белько не нашли ничего противоправного.

К слову, сегодня появилась информация о заминировании объектов инфраструктуры, в том числе и мосты, жилые дома, образовательные учреждения, роддомы, торговые центры и дипломатическое учреждение.

Кощеева игла

Арест шамана, который шел «изганять Путина» и настоящая война против активистов мирных протестов в России обнажили истинные страхи владыки Кремля. Действительно, новость о том, что на границе Бурятии и Иркутской области российские спецслужбы задержали якутского шамана Александра Габышева, шокировала даже российское общество.

Газовый контракт

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о том, что Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС. Он заявил о том, что поставки могут возобновиться с 1 января 2020 года. Вице-президент Европейской комиссии Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе рассказал о чрезвычайных планах, которые будут реализованы в случае перебоев в поставках газа через Украину. В свою очередь, министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил прошедшие в Брюсселе переговоры по транзиту газа в Европу, но признал, что риск неподписания контракта с Газпромом существует.

Самый высокий небоскреб

Самый высокий в мире жилой небоскреб Central Park Tower, расположенный в районе Центрального Парка в Нью-Йорке, уже практически достроен. Архитектурное чудо составит высоту в 472 метра и находится в весьма интересном месте — так называемой «Аллее миллиардеров». Уже говорят о том, что Central Park Tower вполне может заслужить статус новой визитной карточки Нью-Йорка.