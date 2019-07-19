Итоги дня: Победа «Нафтогаза», «мобильные хижины» для военных и раскрытие громкой схемы

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СБУ раскрыла схему финансирования боевиков украинскими компаниями, в некоторых украинских городах начали работать заблокированные сайты, а европейские суды заняли позицию украинского «Нафтогаза», — такими были главные новости сегодня, 19 июля.

Человек дня — любимица миллионов, известная советская и российская актриса Инна Чурикова. Актриса госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Днем ранее она в конце внезапно упала со сцены, после чего зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках, а спектакль пришлось прервать. Актрисе диагностировали перелом ребер. Несколько лет тому Чурикова уже попадала в больницу с переломом обеих рук после того, как упала со сцены, информируют Экономические Новости.

За шаг до выборов

Уже в это воскресенье украинцы будут собственноручно решать свою судьбу. От каждого голоса зависит то, какой мы уже завтра увидим свою любимую страну. Внеочередный выборы а Раду пройдут по смешанной системе: половину парламента (225 нардепов) будет избрана по спискам, столько же должно быть избрано по мажоритарным округам. На избирательных участках избирателям предложат заполнить два бюллетеня, с собой обязательно нужно иметь паспорт. Успеть отдать свой голос нужно до 20:00. Проверить информацию о регистрации можно здесь.

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Громкое дело СБУ

Сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО «Мотор Сич» (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР». Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода» в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей «Финансирование терроризма».

Вышинской остается в тюрьме

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Суд оставил под стражей руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов выменять Вышинского только на пленного украинского режиссера Олега Сенцова. На суде, который состоялся сегодня, адвокаты просили отпустить Вышинского, ссылались на то, что у него на содержании есть родители и дети, и на то, что он пользуется «уважением среди журналистской среды». Прокуроры на это ответили, что «о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России», а уважение к нему «ограничивается пропагандським ресурсом «Russia Today».

Мобильные хижины

В пятницу, 19 июля, во время презентации мобильных жилых модулей для размещения военных в районе проведения ООС президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года украинские военные в районе проведения операции объединенных сил получат модульные жилые дома со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. В мобильных домиках есть кондиционеры, печка на зиму, отдельные мобильные прачечные, техника классная, Bosch, туалеты, душ.

Нафтогаз против Газпрома

Нафтогаз Украины заявляет, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского Газпрома в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Погода на выходных

Погода на выходных в Украине будет радовать летней жарой! По всей стране температура днем прогреется до 28…31 градуса. Вот только на Западе с жарой придут и грозы. А вот в столице будет сухо, к тому же — организаторы запланировали огромное количество интересных событий. В частности, на Певчем поле пройдет выставка цветов «Цветочная Эллада», Ulichnaya eda приглашает на фестиваль Santa Muerte Carnival, а на ВДНГ Кураж Базар. предлагает интересное путешествие на фесте This is America.

Жизнь китам

Исландия первый раз за 17 лет отказалась от охоты на китов. Вместе с тем, Япония первый раз за 31 год возобновила вылов китов. Там заявили о том, что численность китовых позволяет их коммерческий промысел, а употребление китов в пищу является частью древней культуры их страны.