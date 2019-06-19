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Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

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Следователи назвали имена четырех подозреваемых в катастрофе МН-17, в Харькове вернули проспекту имя Жукова, а
в своей квартире найден мертвым депутат Дмитрий Тымчук, — такими были главные новости сегодня, 19 июня.

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

Человек дня — народный депутат, лидер «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. Сегодня Украину шокировала страшная новость о том, что патриота Украины, военного и журналиста больше с нами нем. Пока что официальной версии смерти нет, но предварительно появилась информация о том, что он застрелился, чистя оружие у себя дома. Также, полиция рассматривает версию убийства. Выражаем соболезнования родным и близким, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

Новый рейтинг — «Голос» идет вперед

Новая социология, которая появилась в среду, несколько удивляет. Согласно свежему рейтингу соцгруппы «Рейтинг», партия бывшего президента Петра Порошенко оказалась на опасной пятипроцентной грани, а в это время партии Святослава Вакарчука продолжает набирать проценты поддержки. Согласно опросу, кроме партии Зеленского, преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,1%), партия «Голос» (8,1%), «Батькивщина» (7,3%) и «Европейская солидарность «(5,0%).

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Виновные в катастрофе Боинга

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

Как и анонсировалось ранее, сегодня названые первые имена виновных в трагической крушении пассажирского самолета. Это боевики «ДНР» Игорь Гиркин («Стрелок»), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец-изменник Леонид Харченко. СБУ объявила подозрения всем фигурантам дела о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе, вследствие чего погибли 298 человек.

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Реванш Жукова

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

На шаг от деккомунихации отошли депутаты Харьковского городского совета, которые все же поддержали решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Из-за этого на пикет пришли активисты с флагами националистических партий и некоторых общественной организаций. Активисты держали плакаты «Жуков — убийца», «Жуков — не маршал победы, а маршал смерти». Это решение еще может быть обжалованным.

Дело Холодницкого

На Холодницкого открыли дело, так как глава САП внес в декларацию меньше на 25 тыс гривен доход от продажи имущества, чем получил на самом деле, отметил недостоверную информацию относительно средств на банковском счете. В пресс-службе Центра противодействия коррупции в среду, 19 июня, заявили о том, что пожаловались на Назара Холодницкого в КДКП, так как глава САП не задекларировал часть дохода в декларациях за 2016-2017 гг.

Трамп опять метит в президенты

Итоги дня: Скандальное решение в Харькове, смерть депутата и время расплаты для России

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о начале предвыборной кампании на президентских выборах 2020 года. Он не торопиться собирать вещи и покидать Белый дом и уже пообещал, что «никогда, никогда не подведет» своих избирателей.

Автор: Инна Погрибная
19.06.2019 21:00:31
Посещений: 64
Инна Погрибная

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