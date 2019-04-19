Подводные камни Команды Зе: оценки экспертов

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Победитель первого тура президентских выборов, шоумен Владимир Зеленский накануне вечером презентовал команду единомышленников, которые получат должности в будущем правительстве и его администрации в случае победы по итогам голосования 21 апреля.

«Экономические Новости» (ЭН) поинтересовались о том, что думают эксперты на этот счет и чего ожидать от этих людей в будущем.

Уже в воскресенье украинцы смогут решить, кто станет будущем Президентом Украины.

Сторонники и оппоненты господина Зеленского уже долгое время просили того назвать людей, которых новоиспеченный шоумен-политик приведет с собой во власть, в случае победы на президентских выборах. Но тот продолжал держать интригу до последнего момента. И только накануне своих дебатов с Петром Порошенко, которые должны состояться сегодня на НСК «Олимпийский», в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» немного приоткрыл занавес на представителей команды Зе.

Стоит отметить что претендентов на ключевые посты, которые входят в сферу полномочий президента, согласно Конституции Украины — а это глава СБУ, Прокуратуры, Министр иностранных дел, глава Нацбанка и Министр обороны — Зеленский так и не огласил.

Некоторые фамилии из команды Зе уже хорошо известны избирателю — это доктор Евгений Комаровский и экс-министр финансов Александр Данилюк. Другие же — достаточно новые личности в украинской политике. Представляя каждого Зеленский коротко обозначил сферу их деятельности. Список выглядит следующим образом.

Руслан Стефанчук

Отвечает за формирование государственных институций. Адвокат, доктор юридических наук и профессор. В декабре 2017 года президент Петр Порошенко дал Стефанчуку звание «Заслуженного деятеля науки и техники Украины». В 2014 году Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В 2018 и 2019 годах подавался на должность судьи Верховного суда. В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым, который также считается верным соратником действующего президента. В штабе Зеленского отвечал за разработку закона о референдуме, народном вето, налоговой системе.

Иван Баканов

Будет отвечать за связи с Верховной Радой. Баканов из Кривого Рога, как и сам Зеленский. Он является его другом детства. А также бизнесменом и директором компаний, связанных с «Кварталом». Сейчас он руководит предвыборным штабом Зеленского, а также является лидером партии «Слуга народа».

Дмитрий Разумков

Будет курировать вопросы внутренней политики. Управляющий партнер и директор «Ukrainian Politconsulting Group». И сын Александра Разумкова, в честь которого назван известный центр политических исследований. Интересно, что его отец был в гражданском браке с главным редактором «Зеркала недели» Юлией Мостовой, которая сейчас замужем за бывшим конкурентом Зеленского — Анатолием Гриценко. Кстати, Зеленский на эфире 1+1 заявил, что предлагал Анатолию Гриценко стать министром обороны Украины. Дмитрий Разумков в 2004 году, после победы на выборах Виктора Ющенко, вступил в Партию регионов. А с 2010 по 2014 года сотрудничал с Сергеем Тигипко.

Александр Данилюк

Экс-министр финансов Украины будет отвечать за финансовую, банковскую политика, международные отношения и экономику. Ходили слухи о том, что Зеленский отправит его руководить МИД, но сам чиновник их не подтвердил. До 2005 года работал в банковском и финансовом секторе. Потом стал советником премьер-министра Юрия Еханурова, а позже — внештатным советником президента Виктора Януковича. С 2010 года он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича. В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Данилюка своим постоянным представителем в Кабмине. А с сентября 2015 года сделал его замглавы своей администрации. После ухода кабмина Яценюка и прихода Гройсмана, Данилюк стал в нем министром финансов. Именно в его каденцию национализировали «Приватбанк». А летом 2018 года, в разгар борьбы между Гройсманом и Порошенко за контроль над налоговой, Рада отправила Данилюка в отставку.

Руслан Рябошапка

На нем будет правоохранительная и антикоррупционная политика. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента. С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013-2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International. После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, а позже чуть больше года проработал членом НАПК. Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников.

Галина Янченко

Будет отвечать за антикоррупционную политику. Глава совета общественного контроля НАБУ, в 2014-2015 годах была депутатом Киевсовета по спискам партии «Демократический Альянс», до этого работала аналитиком в общественной организации «Центр противодействия коррупции» Шабунина.

Денис Монастырский

Будет отвечать за правоохранительные органы. Эксперт «Украинского института будущего» по реформированию правоохранительной и судебной систем, член конкурсной комиссии в Госбюро расследований.

Сергей Ионушас

Будет отвечать за органы правосудия. Адвокат, директор юридической фирмы Гелон, патентный поверенный Украины, член Ассоциации адвокатов Украины.

Иван Апаршин

В 2005 году был помощником Министра обороны — Анатолия Гриценко, с 2010 года работал в Кабмине, руководил Управлением оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета Министров, в 2014 году был в первой десятке списке «Гражданской позиции» Гриценко.

Ирина Венедиктова

Будет отвечать за реформы в судебной системе. Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Каразина, Судья третейского суда по медицинским делам. Сотрудничает с юридической фирмой «Arbitis» в качестве советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению. Имеет опыт сопровождения деятельности инвестиционных фондов, подготовки проектов законодательных и подзаконных нормативных актов, разрешения корпоративных конфликтов, проведения юридического аудита и реструктуризации бизнеса. Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators. Также хотела стать судьей кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не сдала экзамен — получила балл ниже минимального.

Даниил Гетьманцев

Будет отвечать за вопросы налогообложения. В частности, одним из пунктов программы Зеленского является замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Доктор юридических наук, профессор, адвокат, почетный президент юридической компании Jurimex, эксперт TaxLink, президент Ассоциации налоговых советников, член Европейской ассоциации налоговых профессоров. В свое время он был помощником члена Партии регионов народного депутата Владимира Сивковича. В 2016-2017 годах Гетманцев участвовал в конкурсе в Верховный суд, однако не прошел его. В тоже время, согласно выводам Общественного совета по добропорядочности относительно кандидатуры Гетьманцева на должности судьи Верховного суда, он является одним из основателей ООО М.С.Л. — оператора украинских лотерей, который в последние годы оказался в центре всевозможных скандалов, связанных с переделом лотерейного рынка.

Виктория Страхова

Занимается банковским делом. Бывшая подчиненная министра финансов Александра Данилюка, работала корпоративным секретарем национализированного «Приватбанка» с января 2017 года, а до этого с марта 2016 года участвовала в процессе национализации банка со стороны Нацсовета реформ. После увольнения из Привата раскрыла скандальные подробности процесса национализации на своей странице в Facebook. Например, из ее рассказов стало известно, что именно Данилюк рассказал Коломойскому, что банк будет ликвидирован.

Михаил Федоров

Будет отвечать за digital-направление. Интернет-предприниматель из Запорожья, основатель маркетингового агенства smmstudio.com.ua, клиентами которого являются известные образовательные центры и инвестиционно-девелоперские компании.

Александр Мережко

Будет отвечать за международные отношения и народовластие. Доктор юридических наук, завкафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Ранее преподавал в Люблинском Католическом университете имени Иоанна Павла II. Специализируется по вопросам философии и теории международного права, гражданского права, а также международного частного права. Автор 15 книг. Свободно говорит на английском и польском языках. В 2018-м году Мережко участвовал в конкурсе в Высший антикоррупционный суд, но не прошел его.

Олег Бондаренко

Будет курировать экологическую политику. Глава ОО «Всеукраинская организация «Зеленый фонд». Юрист с 25-летним стажем, специализируется на защите интересов граждан, пострадавших вследствие экологических катастроф. Выступает за внедрение принципа «загрязнитель платит».

Марина Бардина

Ей доверили гендерное направление — борьба за равные права женщин и мужчин. Помощница народного депутата Сергея Лещенко, была участницей программы Благотворительного фонда Богдана Гаврилишина, изучала местное самоуправление в Австрии.

Сергей Кальченко

Уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского в ЦИК, адвокат. Имеет более 20 лет опыта работы и экспертной деятельности в проектах международной технической помощи. В команде Зеленского является экспертом по избирательному законодательству, будет курировать права человека.

Андрей Герус

Под его контролем будут вопросы тарифов, энергетики, ЖКХ и антимонопольного регулирования. Экономический эксперт, исполнительный директор ООО «Конкорд Капитал». В августе 2014 года назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. После увольнения из НКРЕКП летом 2015 года вернулся в «Конкорд Капитал» на должность исполнительного директора. Также Герус — последовательный противник формулы «Роттердам+» и ее лоббиста, олигарха Рината Ахметова .

Сергей Бабак

У Зеленского займется вопросами образования и науки. Директор образовательных программ «Украинского Института будущего». Заместитель директора Государственного научного учреждения «МорГеоЭкоЦентр НАН Украины». Автор более 50 научных работ, в т.ч. 7 монографий и 2 учебников. Мастер спорта по автогонкам. По одной из версий именно Бабак подказал Зеленскому скандальный тезис о том, что нужно поднять зарплату учителя до 4 тысяч долларов, и что для этого нужно всего 200 миллионов долларов. В реальности цена этой инициативы — 21 миллиард долларов.

Евгений Комаровский

Советский и украинский педиатр, телеведущий передачи «Школа доктора Комаровского». В команде Зеленского является советником по медицине. Непосредственно в эфире ток-шоу «Право на владу» он очертил главные проблемы, которые видит в здоровье нации, — это срыв вакцинации, (а Комаровский является активным сторонником вакцинации), катастрофический дефицит медицинских кадров и повсеместная продажа лекарств с недоказанной эффективностью. Его воззрения на проводимую Ульяной Супрун реформу медицины неоднозначные. Отдельные ее элементы (например, внедрение института семейных врачей) он поддерживал, а другие (касательно детской медицины) критиковал.

Мнения экспертов:

Сергей Быков, председатель аналитического центра «Инполит»

О команде Зе: В команде Владимира Зеленского собралось действительно много опытных людей, несмотря на то, что у ряда персон из этого перечня есть достаточно близкие контакты с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Фактически можно сказать, что половина команды Зеленского, которую он представил вчера это, скорее, команда Авакова. Соответственно можно уже сегодня говорить о том, что таким образом пытается происходить, грубо говоря, слияние между частью «Народного фронта» и Зеленским.

О дебатах: Думаю, что в ходе сегодняшних дебатов каждый из кандидатов завоюет свою нишу и укрепиться у своего избирателя. В результате мы увидим достаточно существенный разрыв по итогам второго тура между претендентами на главный государственный пост страны. Надеюсь, что не будет никаких провокаций, а МВД должным образом позаботиться о безопасности этих прений.

О краткосрочной перспективе: Зеленского, в случае его победы на выборах, ожидает большой кризис, начиная через два-три месяца после президентских выборов. Потому что те проблемы и претензии, которые сегодня есть Порошенко автоматически будут унаследованы первым. Он не сможет за короткий срок их решить, поскольку правоохранительная, судебная системы и система государственного правления, по сути, не будет ему подконтрольна. Плюс Петр Алексеевич назначил достаточно много своих силовиков в последнее время, которых уволить будет не так просто, и которые явно не будут лояльны к новому верховному главнокомандующему. Поэтому у него будет кризис завышенных ожиданий. Все увидят, что после 21 апреля в Украине не появились «молочные реки с кефирными берегами» и у него автоматически пропадет эффект «медового месяца», который привел его на пост президента. Ему придется говорить конкретные вещи и отвечать за конкретную ситуацию в стране.

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований

О команде Зе: Свое обещание Зеленский выполнил и представил свою команду. Относительно ее состава – здесь довольно мало известных людей, не считая Данилюка, Геруса, Рябошапко, Комаровского и еще нескольких. В принципе выстрелили они как довольно свежая, молодая команда и очень сильно отличаются от первоначального состава администрации президента Порошенко. По сравнению с ними они выглядят как люди современно мыслящие, создающие впечатление, что все же идут с конкретной целью модернизации и восстановления страны. Эта риторика сильно чувствуется и, вполне возможно, что у них есть такое реальное намерение. Но насколько они компетентны и серьезны – пока говорить сложно. Понятно, что Данилюк среди них представляется наиболее опытным человеком, который понимает происходящее процессы в государственном аппарате. Но достаточно любопытно выглядит интрига с «Приватбанком», в национализации которого он участвовал.

О дебатах: Если все обойдется без эксцессов, то результаты дебатов окажут влияние разве-что на морально-политический климат в стране. Когда происходят подобного рода политические события, которые не заканчиваются катаклизмами, это позитивно влияет на мироощущение избирателей. Если все обойдется без прямых скандалов, нападок, столкновений, без явных признаков конфронтации, конечно. Если произойдет все наоборот, то это привет к росту нетерпимости и, может, в крайнем случае даже стать поводом для каких-то чрезвычайных действий со стороны власти. При этом, праздник демократии уже однозначно испорчен решением российского правительства об эмбарго на поставки угля и нефтепродуктов. Поэтому о какой-то празднично-карнавальной атмосфере между первым и вторым туром сегодня говорить не приходится. Мы вступаем в очередную полосу кризиса и все это, так или иначе, будет влиять на настроение и поведение людей.

О краткосрочной перспективе: Все говорят, что для Зеленского, в случае его победы, выгодней показывать себя как человека, который хочет что-то сделать, но не стремиться распустить парламент. Думаю, что это правильно лишь в том случае, если он приходит во власть просто для того, чтоб получить властные рычаги. Если он действительно пришел для того, чтоб что-то менять и искать выходы из всех безвыходных ситуаций, в которых находится Украина, то для него любая потеря времени будет иметь негативный смысл.

Все зависит от того, как и с чем они будут выступать после выборов, в случае избрания Зеленского президентом. У него будет возможность апеллировать непосредственно к стране. И в этой ситуации посмотрим, как поведет себя Парубий, который пока чувствует себя достаточно уверенно. Зеленский не похож на человека, что будет придерживаться какой-то политкорректности наблюдая за углублением кризиса и скатыванием страны в очередную катастрофу. У него будет колоссальный ресурс, который будет заключаться непосредственно в разговоре со страной. Это плюс. И тогда мы посмотрим, как будут развиваться события. Все зависит от того, что как пройдут дебаты и сами выборы, сколько времени будет продолжаться подготовка к инаугурации — только с учетом всех этих моментов можно будет говорить о том, в какой ситуации окажется его новая команда, насколько быстро они смогут организоваться и что будут делать дальше.

Тарас Чорновил, политолог, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины

О команде Зе: Есть люди, которых мы не знаем и у которых отсутствует какой-либо компромат. Есть люди, о которых достаточно известно, тот же представитель от Гриценко Апаршин и еще несколько человек. Есть люди, компетенция которых достаточно сомнительная, претендовавших на должности в Верховный Суд Украины, показавших низкий уровень осведомленности и провалившихся именно из-за своей неготовности. Есть человек, который активно продвигал идею относительно «четырех тыс. долл. для учителей», не умея сосчитать двух простых цифр. Есть Герус позиция которого достаточно известна. То есть, абсолютно разные люди.

Но когда слушаешь представление, возникает определенное понимание, что все это на самом деле «витрина». И больше напоминает предвыборный трюк. Какие полномочия будут у этих людей? Их вроде как представили, как людей, которые будут формировать позицию президента. То есть, они будут готовить ему законопроекты, аналитические записки, готовить решение, указы, возможно, предложения по кадровым назначениям. Но какая их конкретная роль? Они будут работать руководителями структур администрации президента, то есть нести непосредственную ответственность по принятым им решением? Или они просто будут его советниками? Это очень серьезно меняет ситуацию. Я тоже был советником какого-то там премьер-министра и толку с того было ноль. Все что я советовал шло просто «коту под хвост», его даже не рассматривали. Поэтому на самом деле этот вопрос открыт. Если это «витрина» – то ее поставили в очень удобное время. За два дня до президентских выборов разгромный анализ, жесткими ударами по каждому из этих людей сделать будет тяжело, тем более, раскрутить публично. Если учитывать, что уже завтра нельзя использовать агитационные материалы, в том числе и аналитические вещи, которые будут носить определенный предвыборный характер.

Но когда начинаешь вникать, возникает ряд вопросов. Если это люди, которые будут формировать его позицию, то кто понесет ответственность за организацию работы этих людей? То есть, личность главы администрации президента. Это тот, кого назначает сам президент, без согласования з кем –либо. Ни Верховной Рады, ни Кабмина, ни общественно-экспертной комиссии – никого не надо. И от того, кто будет этот человек, будет иметь значение весь этот список. Человек, который идет в президенты, имеющий абсолютно колоссальные шансы на победу, не может, за два дня до второго тура и за считанные недели до инаугурации, не иметь кандидатуры на пост руководителя администрации президента. Иначе — это абсолютная безответственность. Но нам его не назвали. Я не верю, что такой кандидатуры нет. Это означает, что эту кандидатуру не выгодно называть перед выборами. Это означает, что вся «витрина» может полностью оказаться разбитой или маргинализированной.

И опять таки. В команде Зе есть человек, которого не представили. Это экс-глава НАК «Нафтогаз Украина» Олег Дубина, с очень сомнительным прошлым. Во-первых, российский след. Во-вторых, он собственноручно подписывал злосчастное газовое соглашение с Россией, а не Тимошенко. И он имел все основания его не подписывать. Это вранье, что он не знал, будто соглашение противоречит директивам. Не могла Тимошенко его обмануть. Он имел доступ к директивам и понимал, что Ющенко такого не согласовывал. То есть, он ответственный за это. А также еще за одну вещь, которую мы все помним. Ведь газовые контракты – это далекая история. А мы помним историю по «Укрнафте»: война Коломойского, собственная армия, люди ходят с автоматами, офис то захватывают, то не захватывают… А уже после проигрыша Тимошенко на президентских выборах 2010 года за считанные недели до ее отставки Дубина согласовывает передачу «Укрнафты» под контроль Коломойского. Потом его кандидатура возникает в качестве претендента на должность секретаря СНБО. Об этом очень много утечек. Дубина тесно сотрудничает с Зеленским, ездит и представляет его за границей. При этом его нам не показывают. Отвечать за оборону и безопасность страны будет человек, который является ближайшим другом России. То есть, когда нам представили эту «витрину», нам показали более – менее, и то, с очень серьезными проблемами, команду каких-то людей, которые сегодня обеспечивали результат Зеленского в избирательной кампании. Но нам не представили их статуса, не представили того, кто будет координировать их работу. Нам не представили СНБО. Нам ничего не сказали о возможных будущих должностях. Возможно, что Данилюк будет рассматриваться кандидатом на пост министра иностранных дел. Я не считаю его сильным министром, но его направленность как бы существует и опротестовать это тяжело. Но вопрос внешней и внутренней политики будет курировать Разумков. И здесь их позиции диаметрально противоположные. Разумков тяготеет к России, а Данилюк — к НАТО. Извините, что это за такая интересная команда?!

О дебатах: По результатам сегодняшних дебатов нет никаких ожиданий. Настоящие дебаты – те, которые будут проходить в студии общественного телевидения. Потому что есть положение закона, есть особенности проведения дебатов, дебатируют кандидаты, а не группа поддержки. Понятно, что на стадионе мы не закроем рот группе поддержки тех или других. Одни ненавидят одного кандидата, другие – другого. Они ведь будут как-то реагировать, взорвутся на эмоции. В итоге, это будет перекрикивание, улюлюкивание одних к другим. Дебаты должны быть между кандидатами, а не между группами поддержки. Когда дебаты проходят между группами поддержки — это шоу, причем низкого уровня. Реальной дискуссии мы не услышим. Я не думаю, что там будут ответы на поставленные вопросы. Скорее, там будут вопросы на вопросы. То есть, это будет достаточно непристойно и малоинформационно. А на реальные дебаты Зеленский не придет и это уже сказано. То есть, дебаты не состояться. Это будут выборы без дебатов.

О краткосрочной перспективе: Думаю, что ситуативное большинство Зеленскому иногда будет удаваться находить. Могу допустить, что ему удастся спустя несколько недель перетянуть достаточное количество людей, какие проголосуют за вотум недоверия правительству. Хотя я не уверен, что он будет это делать. Они будут договариваться. И правительство может перейти в статус исполняющего обязанности. И что? Ничего. На самом деле в этом парламенте начнется его перетекание, который очень резко рванет в сторону Зеленского после выборов. Все это мы видим на уровне местных администраций. Они все складывают полномочия перед президентскими выборами и соответственно там, где необходимо заполнять новыми — надо консультироваться с правительством. Многие могут остаться, потому что они уже побежали в штаб Зеленского просить о сохранении своих мест. Тоже самое будет и в парламенте. Будет очень много тех, кто будут предлагать свои услуги. Но парламент до выборов будет практически недееспособным. Мы входим в летний период, в сезон перетрубации. То есть, после окончания выборов начнутся перетекания, переформатирования. Коалиция де-факто исчезнет, но это ничего не даст, потому что переизбрать и распустить этот парламент уже будет нельзя по Конституции Украины. И все зависнет в воздухе. Думаю, до летних каникул они ничего не проголосуют. А осенью все разъедутся готовиться к парламентским выборам. Я не прогнозирую значительного количества голосования после президентских выборов. Дай бог, чтоб они закончили позорную эпопею затягивания голосования с языковым законом.