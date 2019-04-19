Итоги дня: Острые дебаты на стадионе, стресс для гривны и новая победа Коломойского

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На стадионе состоялись эмоциональные дебаты между Зеленским и Порошенко, гривна отреагировала на новости о Привате и санкциях России, а суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по Приватбанку, — такими были главные новости сегодня, 19 апреля.

Человек дня — 51-летний публицист и литературовед Дмитрий Быков, который оказался в больнице в очень тяжелом состоянии. Инфаркт, кома, сепсис.Жена поэта ранее вышла на связь с журналистами и рассказала о том, что лучше ее мужу не стало. Его состояние сейчас крайне тяжелое.

Дмитрий Быков – один из самых харизматичных и острых критиков режима Путина и осуждает аннексию Крыма и войну на Донбассе. , информируют Экономические Новости.

Дебаты на стадионе

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Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский в пятницу, 19 апреля, встретились на стадионе на дебатах. Все началось с рукопожатий и пятиминутных речей кандидатов. Далее кандидаты задали друг другу острые вопросы. Кандидаты стали на колени на сцене НСК «Олимпийский» в знак уважения к родственникам воинов, отдавших жизни на Донбассе. Разошлись кандидаты, оставшись на своих волнах.

Турбулентность для гривны

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В НБУ отметили, что ухудшение девальвационных и инфляционных ожиданий на фоне неопределенности в год президентских и парламентских выборов это является очень актуальным риском. Кроме того, гривна нервно отреагировала на вчерашние новости о санкциях Российской Федерации и о том, что суд признал национализацию Привата незаконной.

Также новости о Приватбанке обвалили евробонды.

Новая победа Коломойского

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка олигарху Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал финучреждения при национализации.

Несогласованное перемирие

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила о том, что во время переговоров трехсторонней контактной группы так и не удалось достичь договоренности об объявлении «пасхального» перемирия. Российская Федерация не захотела взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив излюбленные тезисы о «гражданской войне, внутреннем конфликте» и необходимости «прямого диалога» с ОРДЛО.

Агроуспехи Украины

По итогам прошлого года Украина вошла в тройку главных поставщиков агропродовольственной продукции в страны Европейского союза. Таким образом, наши аграрии обошли Китай, но все еще отстают от Соединенных Штатов Америки и Бразилии.