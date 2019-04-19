Датское королевство перекрыло «Северный поток»

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«Северный поток», проталкиваемый могущественным консорциумом в составе «Газпрома» и европейских энергетических корпораций, получил мощный удар со стороны маленького Датского королевства. В 2020 г. пустить поставки газа в Европу в обход Украины у Путина уже не получится.

Если коротко, то Дания потребовала рассмотреть вопрос о прокладке «Северного потока-2» по маршруту, отличному от ранее намеченного, и только на его экологическую экспертизу уйдет до полугода. И даже после возможного положительного заключения экспертизы Дания совершенно ничего не гарантирует, прогнозируя результат в стиле Гамлета, принца Датского: то ли быть, то ли не быть «Северному потоку-2», информируют Экономические Новости.

Это дает шансы Украине перезаключить с «Газпромом» контракт на транзит российского газа в Европу, и «Газпром» при этом будет достаточно сговорчивым, поскольку сроки уже поджимают. Кстати, в последнее время резко увеличились объемы прокачиваемого по нашей трубе газа. Проблема лишь в том, что для умелого использования благоприятного момента в национальных интересах страны нужен адекватный политикум. А у нас, как видим, то шоу на стадионе, то сдача анализов в прямом эфире…

Итак, компания Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта «Северный поток-2», была вынуждена по настоянию властей Дании согласиться на рассмотрение третьего варианта прокладки трубопровода в исключительной экономической зоне Дании южнее острова Борнхольм. Только на оценку влияния трубы на экологию уйдет от 3 до 6 месяцев, после чего власти Дании будут рассматривать и сравнивать все три варианта. Сроки такого рассмотрения не установлены, а потому они могут длиться хоть до бесконечности. В любом случае, с 1 января 2020 года «Северный поток-2» однозначно не заработает.

Особенностью указанного третьего варианта прокладки трубопровода через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании южнее острова Борнхольм является то, что ранее эта территория считалась спорной между Польшей и Данией, что тормозило реализацию в этих водах любых проектов. Теперь договоренности по разделу ИЭЗ достигнуты, но Польша еще не ратифицировала двусторонние соглашения с Данией.

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Но и это еще не все. Будучи последней страной, которая еще не выдала разрешение на прокладку трубопровода, Дания отличается от других стран, в водах которых проходит трубопровод, наличием в своем законодательстве интересной особенности. В 2017 году в Дании был принят закон, позволяющий запрещать прокладку коммуникаций в территориальных водах по политическим мотивам. Если бы не это обстоятельство, то вторая нитка «Северного потока» прошла бы по маршруту первой очереди трубопровода в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм. Поэтому возник вопрос о прокладке трубы не в территориальных водах, а в исключительной экономической зоне Дании, в связи с чем появились второй и рассматриваемый сейчас третий варианты прокладки. Но это обстоятельство в принципе не позволяет запретить строительство.

Конвенция ООН 1982 года по морскому праву предусматривает, что в международных водах, в том числе в исключительных экономических зонах, «гарантируется свобода прокладки подводных кабелей и трубопроводов наравне и наряду со свободой судоходства и полетов».

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Таким образом, единственный путь для срыва строительства трубопровода – это затягивание с выдачей разрешения на строительство в ИЭЗ. В теории, затягивание может длиться хоть до бесконечности, поскольку никаких ограничений на время рассмотрения не существует.

Однако в любом случае, срываются планы по запуску с 2020 года «Северного потока-2». Иными словами, пустить поставки газа в Европу в обход Украины у Путина уже не получится. Новый контракт с Украиной на транзит газа «Газпрому» заключать придется, поскольку «Газпром» связан многолетними контрактами на поставку газа в Европу, а также потому, что российскому бюджету крайне необходима выручка от продажи газа.

В Москве уже звучат истеричные заявления о том, что из-за Дании Украина сможет навязать России «кабальный» транзитный договор, а сам транзит через Украину является чуть ли не «убыточным». Такие заявления выглядят более чем странно и провокационно на фоне резко увеличившегося в середине апреля объема прокачки российского газа, что вызвано ремонтом газопровода Ямал-Европа, проходящего через Беларусь. В результате суточная прокачка газа через украинскую ГТС увеличилась на 60 млн кубометров — до 300 миллионов кубов в сутки, что соответствует 110 млрд кубов ежегодного объема. Напомним, что еще недавно 60-80 млрд кубов в год считалось неплохим показателем. Таким образом, наша ГТС в очередной раз показала себя надежным и гибким инструментом поставки топлива в Европу, особенно с учетом наличия на западной границе уникальных подземных газовых хранилищ.

Еще один удар по «Северному потоку-2» нанес Евросоюз, приняв поправки к своей Газовой директиве. Согласно документу, доступ к газопроводу, кроме «Газпрома» и европейских компаний-участников проекта, должны получить третьи стороны в объеме около 50% мощности газопровода. При таком раскладе «Северный поток-2» превращается в дополнительный и второстепенный маршрут, в котором собственно «Газпром» может использовать только половину мощности.

В российских медиа высказывается обоснованное предположение о том, что Дания едва ли выдаст разрешение на строительство трубопровода через свою экономическую зону до тех пор, пока Москва не заключит с Киевом новый контракт на транзит газа.

Евросоюз также настаивает на том, чтобы контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транзит газа в Европу после 2019 года был подписан. Действия Дании лишь укрепили Европу в этой настойчивости, поскольку там опасаются перебоев с поставками топлива и/или его нехватки, что приведет, кроме прочего, к резкому росту цен и падению конкурентоспособности экономики.

Еще в начале нынешнего года Еврокомиссия предложила «Газпрому» и «Нафтогазу» приступить к согласованию условий нового контракта на транзит газа после 2019 года, даже с учетом того, что «Северный поток-2» вступит в строй. Путин на словах также высказывался за продление контракта, но в последнее время появилась, что «Газпром», вроде бы, уведомлял своих европейских партнеров о том, что с начала 2020 года начнется перевод поставок газа с украинского направления на «Северный поток- 2». В связи с этим возникла реальная угроза того, что украинская ГТС останется «не при делах» или при минимальной загрузке, которая не позволит обеспечить хотя бы минимальную рентабельность работы системы.

После указанных проблем с «Северным потоком-2» уже и в Москве заговорили о том, что рассчитывают подлить действие договора о транзите после 2019 года на взаимовыгодных условиях. По сообщениям ТАСС, такие планы озвучил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

Называются и сроки таких переговоров, правда, пока ориентировочные. Яновский подчеркнул, что очередная встреча представителей профильных ведомств Украины и России при участии представителей Евросоюза намечена на май нынешнего года. Если же майская встреча результата не принесет, то следующая встреча, по мнению российского чиновника, произойдет в сентябре-октябре 2019 года. При этом участие представителей ЕС называется Москвой в числе обязательных условий таких встреч.

О возможных условиях контракта на транзит пока ничего неизвестно. Озвучено лишь пожелание Путина о том, что условия эти должны быть привлекательными для Москвы. Что это означает конкретно, пока непонятно, но очевидно, что реальный срыв окончания строительства «Северного потока-2» и отодвигание его запуска в эксплуатацию на неопределенный период должны сделать Москву более сговорчивой. Это дает Украине серьезные козыри на переговорах.

Наконец, продление контракта на транзит имеет важное военное и геополитическое значение для Украины. Очевидно, что продолжение транзита газа через Украину будет удерживать Путина от эскалации агрессии против нашей страны. Едва ли Кремль будет, условно говоря, бомбить территорию, через которую пролегает труба, обеспечивающая значительную часть валютной выручки и поступлений в бюджет.

В этом смысле Датское королевство сыграло огромную положительную роль не только для Украины, но и для стабильности в Европе вообще.