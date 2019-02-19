Украина – НАТО: зачем Альянс наращивает силы в Черном море, — мнения экспертов

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Перспектива членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) теперь выглядит не настолько призрачной, как несколько лет назад. Сегодня президент Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны в Евросоюзе и НАТО.

Эксперты полагают, что при определённых обстоятельствах Киев вполне может рассчитывать на то, чтобы стать полноправным участником системы коллективной безопасности. Наличие военного конфликта с Россией хотя и затрудняет процесс, но может быть и стимулирующим фактором нашего продвижения в этом направлении. Пока же радует тот факт, что руководство Альянса изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки нашей страны в противостоянии с агрессором, информируют Экономические Новости.

«Мы изучаем, можем ли мы еще больше усилить наше присутствие в Черном море, и в ближайшие время корабли НАТО будут в Черном море участвовать в учениях. Мы существенно усилим наше присутствие не только на море, но также в воздушном пространстве и на суше в регионе Черного моря. Все это является частью нашей поддержки Украины», — заявил Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров обороны стран Альянса. По его словам, с министром обороны Степаном Полтораком они провели очень хорошую встречу, во время которой все союзники выразили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Союзники НАТО четко заявили, что агрессивные действия России против Украины неприемлемы — ее незаконная аннексия Крыма, ее постоянные попытки дестабилизировать Украину посредством присутствия на Донбассе, и, конечно, совершенно необоснованного захвата украинских судов вблизи Керченского пролива», — подчеркнул он. А также добавил, что союзники НАТО оказывают Украине твердую политическую и практическую поддержку. Так, были созданы различные трастовые фонды, помощь предоставляется в вопросах командования и контроля, кибербезопасности, модернизации обороны и безопасности. Кроме того, несколько союзников обеспечивают профессиональную подготовку украинских военных. Генсекретарь НАТО заверил, что Альянс продолжит и в дальнейшем поддерживать Украину.

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Отметим, первым появлением американского корабля в Черном море после захвата Россией трех украинских военных кораблей у берегов Крыма в ноябре прошлого года стал заход десантного корабля ВМС США Fort McHenry в румынский порт Констанца в начале января. Командующая Шестым флотом ВМС США, вице-адмирал Лайза Франчетти тогда отметила, что проход корабля подтверждает «коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море». Позже в Черное море направился эскадронный миноносец военно-морских сил США USS Donald Cook. Он вошел в территориальные воды Грузии 21 января и остановился в порту Батуми, пробыв там до 25 января. Также ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем в 36 километрах от береговой линии Крыма. В разведывательных целях летал и самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V. В декабре регион посещало британское гидрографическое судно «Эхо», а глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон даже поднялся на борт украинского фрегата, чтобы выразить поддержку Киеву.

«Это абсолютно прогнозированные вещи, потому что Россия постоянно демонстрирует нагнетание напряжённости, постоянную эскалацию. Западные информационные агентства, разведывательные службы, открытые источники уже давно сообщают о том, что Россия готовится к войне. И это явно не похоже на подготовку войны только с Украиной. На самом деле происходит демонстративная «гонка вооружения», как в периоды «холодной войны». У Путина чесотка. И это хорошо понимают на Западе, что его действия могут представлять угрозу, в том числе для стран- членов НАТО. Поэтому тут вопрос идет не только о позиции исключительно по отношению к Украине. Но и вообще об усилении южного фланга НАТО», — сказал «ЭН» политолог Тарас Чорновил. По его словам, это направление начало усиливаться из-за того, что происходит милитаризация Крыма. «Есть достаточно оснований считать, что в Крыму или уже есть, или будет размещено ядерное оружие. Плюс существует комбинированная угроза в связи с тем, что ядерная угроза стоит на «Искандерах» в Калининградской области. А возможность двух ядерных ударов с позиции таких «клещей» — особая тактическая угроза. Поэтому, в регионе Черноморского бассейна в ближайшие годы будет чрезвычайно жестко происходить переоснащение, создание новых военных баз, усиление флотов, разведывательных возможностей и т.д. Это общая доктрина, по которой сейчас идет НАТО. Потому что Россию уже никто не воспринимает как партнера, даже те, кто ей подыгрывают», — добавил эксперт.

Стоит отметить, Конвенция Монтре строго ограничивает присутствие НАТО, накладывая жесткие рамки на количество военных кораблей нечерноморских государств и продолжительность их присутствия. Поэтому о возможности патрулей НАТО возле Керченского пролива речь пока не идет. Но все же интересно, как бы Россия отреагировала, если бы корабли стран Альянса подводили украинские морские суда к Керченскому проливу и патрулировали, чтобы они беспрепятственно могли его пройти?

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«Реакция РФ может быть исключительно в виде дополнительных провокаций, которые возможны и в других акваториях и флотах. С другой стороны, можно ожидать пропагандистских заявлений. Любые действия РФ в акватории Азовского или Черного моря вызовут противоположный эффект. То есть, еще большее присутствие и еще большее усиление кораблей НАТО в этом регионе. Фактически, своими агрессивными действиями в этом театре противостояния, Россия сама дает дополнительный аргумент для того, чтобы НАТО усилилось. Учитывая, что такая воля у них есть», — сказал «ЭН» политолог, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян. По его словам, ряд российских заявлений показывает, что в Кремле эти риски четко понимают и учитывают. «В частности, о недопущении прохождения кораблей НАТО в акваторию Азовского моря путем прямых столкновений, т.н. «трения бортами». Россия демонстрирует, что она не готова применять вооружение против кораблей НАТО, но будет препятствовать этому физически создавая преграды. То есть, фактически Россия расписывается в том, что действенных инструментов для противостояния с Альянсом в акватории Черного моря у них нет, кроме как воздержание от серьезных провокаций», — резюмировал эксперт.

На сегодняшний день визиты кораблей НАТО в Черное море и проведение морских операций в регионе приобрели дополнительную значимость и уже перестают быть чисто символической демонстрацией поддержки Киева, перейдя на практический уровень — теперь это также поддержка свободы украинского судоходства.

«Россия может начать пиратствовать в Черном море. И наша торговля, при этом, может сильно пострадать. Конечно, все это не обойдется без проблем для самой России, которая через Босфор и Дарданеллы провозит половину своей нынешней торговли, поэтому она пока еще этим не занимается. Но, тем не менее, для свободы судоходства и упреждения агрессии в Черноморском регионе присутствие сил НАТО очень полезно. Наконец-то Запад начинает разговаривать с Россией на том языке, на котором она лучше всего понимает», — сказал «ЭН» политический эксперт Александр Палий. По его словам, Украина пока не способна самостоятельно отстоять свои интересы в регионе, так как силы по сравнению со страной-агрессором непропорциональны. «Наш флот всегда был слабеньким. Но из-за предательства и стараниями бывшего министра обороны Лебедева, ставленника Януковича, который фактически был российским шпионом, Украина лишились своих кораблей в Крыму. Хотя даже при их сохранении, нам все равно было бы непросто. Сегодня Украина разрабатывает ракетные возможности для упреждения агрессии, испытываются модернизированные ракетные комплексы, возрождается авиация. Украина существенно усиливается, но пока этого недостаточно, чтобы противостоять России», — резюмировал он.

В этом солидарен и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец . «Военно-морской потенциал Украины небольшой. Мы сейчас пытаемся нарастить мощь за счет строительства малых диверсионных катеров, но этого недостаточно. Поэтому любое взаимодействие с НАТО или странами Черноморского региона — один из наиболее оптимальных вариантов компенсирования российской военной мощи, которая достаточно сильно «накачала» Крым различными средствами поражения. И это вызов не только для Украины, но и для всех европейских государств, учитывая дальность поражения ракет, которые размещены на полуострове», — заявил «ЭН» военный эксперт. По его словам, сейчас о полномасштабном вторжении России в Украину речь не идет, а скорее, «об использовании средств политического внедрения и формировании своих сил влияния после проведения выборов в Украине».

Несмотря на весь комплекс проблем с Россией, эксперты считают, что сегодня Украина намного ближе к приобретению полноправного членства в НАТО. Так, после победы Революции Достоинства, с началом войны на Донбассе, а также оккупацией Крыма нам удалось вернуть курс на вступление в Альянс, который застопорился стараниями экс-президента Виктора Януковича. В свое время он удосужился ликвидировать межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления нашего государства в НАТО, а также национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

В последние годы Украина последовательно реформирует сектор безопасности и обороны, приближая их к нормам Организации. 7 февраля Рада приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Сегодня президент Порошенко подписал исторический документ.

«Нам все время рассказывают, что мы не готовы. Но на самом деле готовность Украины в данный момент выше чем у Хорватии, Албании, Черногории, Болгарии и Румынии на момент реального вступления этих стран в НАТО. Более того, даже Греция на момент вступления в НАТО имела намного ниже уровень готовности.», — говорит Тарас Чорновил. Однако, по его словам, у нас не отработан вопрос совместной логистики с НАТО, система взимозамещаемого командования, а также имеется нехватка невоенной составляющей. «Антикоррупционный суд должен заработать. НАТО ждет большего успеха в судебной реформе. Другие вещи могут идти на поздней стадии. Главное, чтобы мы продемонстрировали прогресс. Но по военной части, в принципе, тот уровень, который мы имеем достаточный для вступления в НАТО», — считает политолог.

По его мнению, раньше перспектив вступления в НАТО у нас вообще не было, потому что «НАТО имело определенные договорённости с Россией и обе стороны их придерживались». «Россия не проводила чрезмерно агрессивной политики, а НАТО обязывалось не расширяться на Восток. Но после агрессии в Грузии и Украине эти моменты уже не имеют значения. Поэтому пока имеют место только сдерживающие факторы, определенный лоббизм, который есть в странах НАТО… Но они могут быть преодолены серьезным влиянием американцев, которые способны продемонстрировать свою позицию. И даже Венгрии противостоять этому будет достаточно тяжело», — уверен Чорновил. По его мнению, теоретически на конец 2020 — начало 2021 года Украина может рассчитывать на формальное получение ПДЧ «с возможностью дальнейшего, достаточно быстрого, процесса относительно вступления». «Наличие конфликта с Россией не будет иметь огромного влияния. Это преувеличение. Действительно, стать членом НАТО не может страна, которая сама имеет территориальные претензии к другому государству. Но стать членом Организации стране, которая потеряла определенные территории, в принципе, возможно. Прямого запрета этому нет. Но, безусловно, военный конфликт усложняет ситуацию. Поэтому пока он не решится до тех полноценное членство может и не состояться», — резюмировал политолог.

Стоит отметить, что в последние годы военные расходы стран-членов Альянса также выросли. Совокупный оборонный бюджет составил почти $946 млрд. Меньше всего денег на оборону выделяет последний член Альянса – Черногория. Всего $72 млн. А США тратит на оборонные нужды почти $ 700 млрд. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам выходом США из НАТО, если его не удовлетворят темпы наращивания остальными странами – членами Альянса военных расходов. Он настаивает, что порог оборонных расходов нужно увеличить с 2% до 4% ВВП. Это одна из причин, почему в Организации долго раздумывают перед тем, как принять в свои ряды новых членов. Понятно, что для Украины этот момент играет существенную роль, учитывая нынешнее экономическое состояние страны.

В то же время, по словам военного эксперта Алексея Арестовича, нынешний статус Украины будет обходится намного дороже. «Почему то, ходит такое заблуждение, что НАТО — это дорого. Наоборот, дешево. Сейчас мы тратим 5% бюджета страны. А будучи членом Альянса нам придется брать всего 2%, максимум 3%. Поэтому НАТО выгодно в финансовом отношении. Потому что армия не целиком готовится в НАТО, а только часть компонента, с участием многонациональных сил Организации. Это позволяет быть суперсовременным, потому что средства тратятся только на этот компонент. Все остальное делает объединенная военная машина НАТО. Поэтому быть в НАТО дешевле, чем быть нейтральным. Нейтральная позиция очень дорого обходится, потому что это подготовка войны против всех. Нейтралитет — это не мир со всеми, это готовность воевать со всеми», — сказал «ЭН» эксперт. Он также считает, что в течении следующих пяти лет можно будет получить ПДЧ «при одном небольшом условии, что президентом остается Порошенко, потому что у остальных нет ни того авторитета, ни той системы связей».

Вступление в Альянс или хотя бы положительная динамика в отношениях с НАТО также имеет положительное влияние на экономику страны. Инвесторами этот факт воспринимается очень позитивно. Например, в год, когда Польша стала членом НАТО, инвестиции в ее экономику выросли почти в 4 раза, Чехии и Венгрии — в 3,5, Румынии — почти в 2,5, Болгарии — в 2.

Напомним, ранее в конгрессе США представили согласованный Сенатом и Палатой представителей проект «Закона относительно ассигнований Госдепартамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год». Согласно смете, для Украины предусмотрено $445,7 млн., что на $25 млн. превышает ассигнования 2018 года. Также предполагается возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий. «Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит $695,7 млн. Это на $75 млн. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года», — говорится в сообщении.