Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз

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Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины, Кабмин дал денег фермерам, учителям и ветеранам, а Украина вводит безвиз с популярным курортом на Карибах, — такими были главные новости сегодня, 19 февраля.

Человек дня — 20-летний рэпер Pop Smoke, которого сегодня утром убили прямо в его доме. По данным полиции, в дом артиста в Лос-Анджелесе ворвались двое мужчин в масках. Они несколько раз выстрелили, нанеся смертельную рану Башару Бараку Джексону, информируют Экономические Новости.

Поддержка в ООН

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Пять стран Европейского союза, которые являются участницами Совета безопасности ООН, выступили в поддержку Украины после жутких обстрелов на Донбассе, которые произошли утром 18 февраля. Кроме того, представитель США также заявила о том, что Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма и не снимет санкции с РФ. Кроме того, связи с последними событиями на Донбассе Министерство иностранных дел Польши призвало Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.

Три сценария для Украины

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Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что есть три сценария возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году. Второй вариант – частичные реформы и рост на 4%, что сделает население богаче на 20%. В третьем сценарии – отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее. Сейчас же, считают в МВФ, Украина находится между «плохим» и «средним» сценариями.

Деньги украинцам

Правительство на заседании сегодня, 19 февраля, приняло решения о выделении денег для фермеров, молодых учителей и ветеранов. Так, в рамках программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей, на которую предусмотрено 4 миллиарда гривен, планирует направить миллиард для поддержки развития животноводства и переработку сельхозпродукции.

Курортный безвиз

Украина вводит безвиз с популярным курортом на Карибах. Гренада известна как экзотический курорт, популярное место не только для пляжного, но и для водно-спортивного туризма.

Погода в Украине: идут дожди

Погода в Украине 20 февраля еще побудет сухой и довольно теплой благодаря антициклону. А вот далее, обещают синоптики, в страну придут осадки, хотя температура и будет держатся в плюсе. Дожди и сильный ветер ожидаются 23-24 февраля. Кроме того, 26 украинцам стоит приготовиться к сильной магнитной буре.