Итоги дня: Цель Кремля, газовая независимость и новый план для Украины
Порошенко назвал цел Кремля в Украине, Вакарчук рассказал об общении с Зеленским, Порошенко и Тимошенко, а Балуха вывезли в Краснодар, — такими были главные новости сегодня, 19 февраля.
Человек дня — писательница Оксана Забужко, которая получили Шевченковскую премию в номинации «Литература, публицистика, журналистика», информируют Экономические Новости.
Цель Кремля
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Российская Федерация хочет уничтожить украинскую государственность, и этот факт подтверждаеют агрессивные действия в Азово-Черноморском бассейне и захвато украинских моряков.
Газовая независимость
Украина в ближайшие пять лет может перейти на газ собственной добычи, чему поспособствует открытый доступ к недрам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Выборы-2019
Музыкант Святослав Вакарчук, который решил не бороться за кресло президента, заявил о том, что уже несколько лет не общался с кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко, а с президентом Петром Порошенко общался в декабре прошлого года по инициативе главы государства.
Балуха вывезли в Краснодар
Сегодня стало известно о том, что украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар. Подробности этапирования выясняются.
Потери на Донбассе
Президент Порошенко во вторник, 19 февраля,озвучил новые данные потерь на Донбассе. По его словам, за время боевых действий в Донбассе погибли 2949 украинских военных.