Итоги дня: Цель Кремля, газовая независимость и новый план для Украины

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Порошенко назвал цел Кремля в Украине, Вакарчук рассказал об общении с Зеленским, Порошенко и Тимошенко, а Балуха вывезли в Краснодар, — такими были главные новости сегодня, 19 февраля.

Человек дня — писательница Оксана Забужко, которая получили Шевченковскую премию в номинации «Литература, публицистика, журналистика», информируют Экономические Новости.

Цель Кремля

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Российская Федерация хочет уничтожить украинскую государственность, и этот факт подтверждаеют агрессивные действия в Азово-Черноморском бассейне и захвато украинских моряков.

Газовая независимость

Украина в ближайшие пять лет может перейти на газ собственной добычи, чему поспособствует открытый доступ к недрам нашей страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Выборы-2019

Музыкант Святослав Вакарчук, который решил не бороться за кресло президента, заявил о том, что уже несколько лет не общался с кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко, а с президентом Петром Порошенко общался в декабре прошлого года по инициативе главы государства.

Балуха вывезли в Краснодар

Сегодня стало известно о том, что украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар. Подробности этапирования выясняются.

Потери на Донбассе

Президент Порошенко во вторник, 19 февраля,озвучил новые данные потерь на Донбассе. По его словам, за время боевых действий в Донбассе погибли 2949 украинских военных.