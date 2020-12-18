Наследие Кернеса: Что ждет Харьков — передел сфер влияния или реванш пророссийских сил

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Геннадий Кернес, руководивший Харьковом 10 лет и недавно победивший на очередных выборах мэра, умер от осложнений после коронавируса. В городе огласили трехдневный траур. О том, что значит трагический уход одиозного политика и что будет с креслом главы одного из самых больших городов Украины разбирались «Экономические новости».

«Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его главой города. Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить такое же качество управления городским хозяйством и социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе», — говорится в сообщении Офиса президента по случаю смерти Кернеса.

Несмотря на то, что Кернеса в последний раз видели на публике еще в конце августа, а с сентября он находился на длительном лечении в немецкой клинике Шарите, проблемой для его очередного переизбрания на кресло мера Харькова это не стало. В октябре многолетний мэр уверенно победил в первом туре местных выборов, получив поддержку 60% харьковчан. Уже 9 декабря горсовет официально признал его мэром. Хотя на тот момент он все еще оставался за границей — а значит, так и не принял присягу. На жалобы о сомнительности такой процедуры в горсовете ответили, что мэром Кернес избирается не первый раз, поэтому присяга для него не обязательна.

Формально Кернес все еще остается мэром города. Его полномочия прекратятся только после того, как городской совет Харькова примет решение о принятии к сведению факта смерти мэра. Принять такое решение депутаты смогут только после получения официальной справки о смерти. В данном случае — из Германии. Обязанности председателя после этого перейдут к секретарю горсовета Игорю Терехову, другу и соратнику Кернеса, который в течение 15 дней должен будет обратиться в Верховную Раду с просьбой назначить новые выборы. У парламента на избрание даты голосования будет 90 дней (с момента факта смерти). Впрочем, несмотря на ясность процедуры, на практике избрание нового мэра может растянуться во времени. В предыдущие созывы Верховной Рады (ВР) уже были случаи, когда перевыборы не назначались годами. Яркий пример тому история со смертью депутата Игоря Еремеева в 2015. Так, ЦИК около года не могла назначить новые выборы в округе, где он избирался, только потому, что не получала официальной справки о его смерти.

«Объявление выборов нового мера Харькова полностью в руках ВР. И это будет одним из индикаторов относительно того, удалось ли центральной власти усилиться и найти формы взаимодействия с местными элитами, либо, наоборот, отношения зашли в фазу конфликта. Если выборы не назначаются в ближайшее время — значит удалось. Если выборы будут назначены — значит точки соприкосновения найдены не были», — сказал «ЭН» председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян.

По его словам, на этом фоне могут активизироваться пророссийские силы в Харькове. «Конечно же они будут пытаться воспользоваться этой кратковременной сумятицей для того, чтобы, с одной стороны, усилить свои позиции, а с другой — расшатать ситуацию в стране. Понятное дело, что в интересах России — это дестабилизация в Украине. Харьков приграничная область и самый большой город на востоке Украины. Поэтому, конечно, будут предприниматься такие усилия. Украинским спецслужбам и украинской элите необходимо быть готовыми к таким рискам», — предостерег эксперт.

«Если говорить о местном переделе. То конечно, сейчас будут пытаться передоговориться и перераспределить сферы влияния. Но я не думаю, что это будет происходить кардинальным образом. Если найдут способы договориться, вполне вероятно, что группа Кернеса сохранит за собой значительною часть его наследия. Отчасти придется поделиться с другими игроками. Вполне вероятно, что на этом поприще активизируются харьковские элиты. В частности, Аваков и несколько других групп. Но значительная часть наследия останется у группы Кернеса. Во-первых, есть еще несколько близких партнеров и коллег Кернеса. Во-вторых, вся организационная структура выстраивалась командой Кернеса и все они остаются на своих местах. В-третьих, формально исполняющим обязанности мера становится секретарь горсовета, который также является человеком из команды Кернеса. Поэтому критический ресурс для того, чтобы удержать часть наследия и не утратить управляемость ситуацией у группы Кернеса имеется», — заключил Саакян.

В этом солидарен и директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. «Кернес — уникальный человек в украинской политике. Поскольку он сумел удерживать баланс в Харькове, где было 20% пророссийского, 20% — патриотического и 60% — нейтрального электората, который хочет только спокойствия и относительного благополучия. Такого человека сейчас будет трудно найти», — сказал «ЭН» эксперт. Он убежден, что перевыборы в Харькове в ближайшее время не предвидятся. «Но даже в случае новых выборов мера у группы Кернеса будет наилучшая позиция. Она в любом случае будет доминирующей силой. Хотя неплохие шансы побороться за власть сейчас появятся у ОПЗЖ. Однако на данном этапе один из заместителей Кернеса в городском совете сейчас получил карт-бланш вместе со «слугами»», — резюмировал эксперт.

Политический эксперт Александр Савченко считает, что для Харькова смерть Кернеса — это определенный момент истины. «Кернес имел собственный электорат, свое видение развития города Харькова. Он был приверженцем того, что не всё, что было раньше, при СССР, было плохо. Так, одно из ключевых мест Харькова – парк Горького – был полностью восстановлен именно при Кернесе (который, напомню, управлял городом с 2010 года). Как и арка, знаковое место на входе в парк, такая себе визитка, которая была отражена на всех фотоброшюрах с Харьковом времен Советского Союза. Это был своеобразный знак того, что Кернес будет привержен курсу восстановления Харькова и его инфраструктуры. И он это делал», — говорит эксперт.

По его словам, Кернес объединял вокруг себя людей во многом благодаря сильному характеру и силовым методам. «Различные группы держались при нем вместе не столько из-за возможной выгоды (как это было и есть в других городах-миллионниках), не ради выгодных тендеров или еще чего… В Харькове все было несколько иначе. Кернес не всегда отдавал интересы в городе ради своей поддержки. Как правило, он поступал силовым образом – либо вы со мной, либо против меня. И во многом выигрывал», — отметил Савченко.

Сейчас, продолжил эксперт, его команде придется непросто, так как нужно искать нового яркого лидера, новое «знамя». И всё это – под прессингом тех, кто хочет устроить в Харькове передел или беспредел. По мнению эксперта, реально крупными игроками, узнаваемыми персонами, которые могут претендовать на пост городского головы Харькова, в данный момент являются Михаил Добкин (экс-нардеп, бывший глава Харьковской ОГА, бывший мэр Харькова) и Александр Фельдман (бизнесмен, действующий нардеп от ОПЗЖ, ставший вторым на выборах мэра осенью). «Но обе эти кандидатуры – неудобны для Зе-команды. При том, что Добкин, являющийся сейчас самостоятельным игроком, имеет огромный опыт, понимает, как развивался и как может развиваться город. Но для Зеленского и его команды (да и не только для них) он – раздражающий фактор. К тому же, в последние годы Добкин несколько дистанцировался от проблем Харькова, даже уехал в Киев». Фельдман, по мнению эксперта, в первую очередь — бизнесмен, а во вторую – политик. Но и он не воспринимается представителями Зе-команды. «В общем, мы в преддверии интересной игры. Думаю, Харьков и его элиты ждет крупная встряска. Не исключая даже некий передел с беспределом. Кланов, желающих подчинить Харьков, хватает. Как и тех, кто будет этому активно сопротивляться», — заключил он.

По словам политолога Тараса Чорновила, многие воспринимали Кернеса, в первую очередь как представителя феодальной мафии, учитывая результаты выборов, «когда люди голосовали уже фактически за мертвого Кернеса, потому что так положено, потому что свой феодализм». По его словам, Харьковская область и сам город Харьков очень важен геополитически, так как через город со стороны России можно нанести очень серьезный удар. «И не обязательно военный. Переход Харькова под откровенно российское влияние было бы очень серьезной катастрофой. Поэтому человек, возглавляющий эту область и город очень важны», — отметил Чорновил.

Он подчеркнул значимость стабилизирующей роли Кернеса в этом вопросе. «По нему можно набрать много фотографий и роликов, которые диаметрально противоположны друг другу. Но они показывают, что на самом деле там не было той однозначности, которая многих пугала. Именно пророссийской однозначности. Потому что рядом с роликом где Кернес с Добкиным с «георгиевскими» ленточками стоят под российскими флагом, мы видели видеозаписи, где Кернес заявляет, что Харьков — неотъемлемая часть Украины и не дает вывесить этот флаг над зданием горсовета. Ведь именно с Харькова все начиналось, а не с Донецка в 2005 году. Были и другие неоднозначные выступления. Он как бы подыгрывал России, но давал задний ход и все тормозил», — говорит политолог. Стоить напомнить, что именно после визита в Харьков убежал из страны экс-президент Виктор Янукович.

По словам Тараса Чорновила, очень много неоднозначных моментов в отношении Кернеса выплывали из его сути. «А суть в том, что он региональный мафиозный лидер. Именно мафиозный. Но мафия не воюет против своего государства. И это было важным моментом. Как правило, большинство партий меров как раз являются стабилизирующим фактором на севере, юге и востоке страны. И Кернес для Харькова как раз был стабилизующим фактором против России», — сказал политолог. После смерти губернатора Харькова, продолжил эксперт, очевидно начнется серьезная попытка перераспределить этот огромный «каравай». Есть также угроза реванша со стороны пророссийских сил.

«Я не готов говорить по фамилиям, но мы видим очень большое желание реванша со стороны ОПЗЖ, которые постараются использовать ситуацию безвластия. С другой стороны, «Слуги народа», которые в Харьковской области были ориентированы и фактически подчинены Кернесу. Мы забываем о роли Ярославского, который хотел взять область, но после прихода Зеленского к власти немного стих. И плюс Добкин, который где-то тянется на грани маргинальных пророссийских сил», — говорит Чорновил. С другой стороны, продолжил он, в Харькове всегда серьезную роль играл админресурс, а сейчас будет играть двойную роль.

«На сегодняшний день имеет значение не только тот, кто контролирует город в рабочем режиме. Но и тот, кто сможет доступным способом донести харьковчанам, что именно «вот этот кандидат» является прямым наследником Кернеса. Админресурс очень силен в Харькове, поэтому люди, которые взяли под контроль власть на сегодняшний день и которые ее фактически и не теряли, будут иметь дополнительный бонус в этом отношении. А команда Кернеса успела до его смерти взять городской совет под контроль, назначить секретаря совета. То есть, в принципе исполнительный орган уже дееспособный. И эта вся команда сейчас даст сильный бой. Но ей тоже дадут бой. Ставка высока. Главное, чтобы не пошел передел в стиле 90-х», — заключил политолог.