Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга

Главная » Политика » Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга

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Кабинет министров разделил ГФС на две службы, Владимир Гройсман рассказал о приоритетах в украинской экономике, а Ватикан признал Епифания, — такими были главные новости сегодня, 18 декабря.

Человек дня — 24-летняя филиппинка Катриона Грэй, которая победила в крупнейшем международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2018». Конкурс состоялся ранее в Бангкоке. 24-летняя красотка работает моделью, актрисой и телеведущей, занимается помощью людям, больным СПИДом, информируют Экономические Новости.



Признание Епифания

Официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем новой Православной церкви Украины. Архиепископ Евстратий Зоря считает, что новость об избрании Епифания является знаком, что ПЦУ приобретает для Ватикана субъектность. Также, он считает это весьма болезненной новостью для Московской патриархии и очень весомой для католического и всего христианского мира. Кроме того, Госдеп США на официальном сайте поздравил митрополита Епифания с вступлением в должность.

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Санкции против РФ

КМУ на заседании сегодня, 18 декабря, одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам Российской Федерации. Санкционные ограничения должны применить к 23 людям, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию аннексии крымского полуострова.

Разделение ГФС

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КМУ одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Странное самоубийство активиста

Львовская полиция выясняет обстоятельства внезапной смерти известного активиста Игоря Коцюрубы, которая ошарашила украинцев 16 декабря. Телефонный звонок очевидца свидетельствует о том, что это было самоубийство, но друзья активиста убеждены в том, что речь всё же идёт об убийстве.

Штрафы за травлю

ВРУ поддержала законопроект о противодействии буллингу, который предусматривает штрафы за травлю до 3400 гривен. За издевательства, совершенные малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, ответят родители обидчика.