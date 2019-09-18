Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, «минер на мосту» и смертельный удар по путинскому режиму

Главная » Политика » Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму

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Глава МИД Пристайко назвал альтернативу по Донбассу, в Штатах рассказали о санкциях, способных обрушить путинскую экономику, а Саудовская Аравия объявила о полном восстановлении поставок нефти, — такими были главные новости сегодня, 18 сентября.

Человек дня — Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, которого сегодня внезапно уволили с занимаемой должности. В этом кресле Вятрович просидел пять с половиной лет. Сам мужчина заявил о том, что за этот период ему удалось достичь многих амбициозных целей, таких как освобождение Украины от тоталитарной символики, открытие архивов КГБ, начало реабилитации жертв репрессий по обновленному закону и т.д. Вятрович сообщил и о том, что новый премьер Алексей Гончарук заверил в том, что Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, а также — будут продолжены формат и направления работы, информируют Экономические Новости.

Альтернатива по Донбассу

Главный дипломат Украины Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе будет рассмотрен вариант введения миротворческой миссии ООН как один из возможных шагов.

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Решение по «формуле Штайнмайера»

Также, министр внешнеполитического ведомства согласился на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части восточной Украины.

Минёр на мосту

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В среду вечером вооруженный мужчина в Киеве остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Он стрелял по силовикам и по дронам. Киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что бывший военный-крымчанин Алексей Белько находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ближе к вечеру правоохранители задержали мужчину.

Рынок нефти приходит в чувства

Саудовская Аравия полностью восстановила поставки «черного золота» на мировой рынок, которые ранее серьезно пострадали из-за удара по заводу в Абкаике, из-за которого добычу в королевстве пришлось сократить на 60%.

Расстрел главы теробщины

Сегодня, 18 сентября, в пгт. Акимовка Запорожской области расстреляли заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Очевидец преступления рассказал о том, что злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда мужчина уже лежал на земле. 42-летний Дмитрий Кириллов занимался гуманитарными вопросами.

Позже днём в полиции прокомментировали ситуацию: «Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным, есть очевидцы, которые видели, как горел автомобиль». Правоохранители сообщили о том, что сейчас есть несколько рабочих версий, детальная информация появится позже.

Уничтожение путинского режима

В Соединенных Штатах Америки нашли способ уничтожения режима Путина. Так, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций против РФ недостаточно и в случае нового агрессивного шага Кремля Штаты могут применить «разрушительную» санкцию. Речь идёт о выключение России из международной финансовой системы. Действительно, отключения от SWIFT – это непреодолимый ущерб для страны, который в результате может привести к уничтожению режима.

Погода: в Украине выпал первый снег



Сегодня, 18 сентября, в Карпатских горах выпал первый снег, а температура воздуха упала до нуля градусов. Кроме того, во многих регионах страны целый день беду делал сильный ветер.