Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства

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Уже в это воскресенье в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду (ВР), на которых настаивал президент Владимир Зеленский в день своей инаугурации дабы его политическая сила «Слуга народа» смогла повторить успех своего лидера. О том, удастся ли ей укрепить свои позиции в законодательной ветви власти, с кем планируют объединяться в коалицию, у кого больше шансов занять пост премьера, какую угрозу несет появление в парламенте кума российского президента Виктора Медведчука и есть надежда на мир в стране — об этом и многом другом «Экономическим новостям» рассказал политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов , политолог Тарас Чорновил.

Новый Избирательный кодекс был принят за неделю до досрочных парламентских выборов — причем, с 17 попытки. Что заставило депутатов решиться, наконец, на «открытые списки» и какие подводные камни скрыты в законе?, информируют Экономические Новости.

Что заставило депутатов решиться, я и сам до конца не понимаю. Смысла в этом нет. Показать, что выполняют свои обещания? Так есть десятки других законопроектов, например, снятие неприкосновенности, которые населением воспринимаются не менее эмоционально и аплодисментов было бы намного больше. Тем более, что практически никого из будущих депутатов в следующем созыве ВР уже не будет. Я не являюсь большим критиком этого созыва парламента и считаю, что этот парламент был лучшим из всех. Но поверить во внутреннее воодушевление наших депутатов обязательно под конец каденции сделать что-то хорошее, сложно. Надо было сделать какой-то громкий поступок и почему-то выбрали именно этот. Затянули время, профильный комитет так и не определился относительно этого закона. Сначала отклонили полностью поправки, затем пакетом проголосовали поправки по предложению рабочей группы. Это самый неэффективный способ работы, который можно придумать. Жаль было смотреть на эти несколько недель, как пропадает и дискредитируется работа парламента, как депутаты подставляются Зеленскому, чтобы он мог вылить на ВР столько грязи в момент, когда можно было сделать очень много знаковых голосований.

Стоит отметить, что закон принят не во времена президентства Петра Порошенко, а во времена Владимира Зеленского. А последний продемонстрировал, что не заинтересован в «открытых списках». Он подавал в ВР стопроцентные «закрытые списки +», в которых предусмотрен очень жесткий императивный мандат и возможности для партии после выборов перетряхивать свои списки вдоль и поперек. Это самая жесткая закрытая система. Несмотря на партийный список самого Зеленского, в котором полно всякой «белиберды», очевидно, что это человек, который сам хочет расставлять людей на те или иные должности и плевать, что при этом думает народ. При таких обстоятельствах вероятность ветирования этого закона 9: 1. Более того, об этом почти открыто сказал его представитель в ВР Руслан Стефанчук, который очень активно фиксировал этих семнадцать последовательных голосований. Но поскольку многократные голосования были не за сам закон, а за рассмотрение поправок, то это не является нарушением регламента. Ведь голосование за закон состоялось в один заход. Формально при принятии закона регламент не нарушен, но Зеленский, вероятно, заявит обратное, передернув две нормы права.

Является ли закон идеальным и изменит что-то качественно? Сам закон ничего не лечит. В условиях коррумпированного общества, где политические лидеры и простые избиратели хотят из этого что-то получить, этот закон немного лучше того, что мы имеем сейчас. Могут ли лидеры обойти фактор «открытых списков» и по сути навязать свой перечень кандидатов? Абсолютно. Я написал десяток сценариев, еще когда за закон голосовали в первом чтении, по которым эти нормы можно перехитрить. И партии так и будут делать. Поэтому, когда рассказывают, что «мы все переломили и отрубили гидре голову» — это такая наивность … На самом деле закон только немножко улучшает ситуацию. Поэтому хорошо, что его приняли. Но стоит ли овчинка выделки?

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Что скажете по поводу социологических опросов относительно шансов каждой из политических партий попасть в парламент и, в частности, пятерку лидеров?

Учитывая тот факт, что зона риска достаточно большая и касается целого ряда партий, то изменения могут быть кардинальными. При том, что сами показатели рейтинга могут измениться буквально на 1-2%. Но этого будет достаточно, чтобы существенно изменить ландшафт. Тенденции последних недель и месяцев подтверждают, что полностью в ВР заходят три политические силы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». Это те, кто выходит за рамки статистической погрешности в отрыве от проходного барьера. По разным исследованиям, статистическая погрешность составляет 2,5-3%. Социология преимущественно дает корректные результаты. А вот когда начинают комментировать эти результаты, делать трактовки — начинается передергивание фактов.

Поэтому четко проходят в ВР три партии и две будут в зоне риска. Мы забываем, что те, кто в пределах погрешности перетягивают 5% находятся точно в такой же зоне риска. Плюс у них есть достаточно негативные тенденции. Особенно в свете последних политических событий. Имею в виду, в первую очередь «Батькивщину» и «Голос». Первая полностью легла под Зеленского. Всеми своими способами Юлия Тимошенко это демонстрирует: только проголосуйте за «Батькивщину» и она сможет послужить Зеленскому как премьер-министр. Если бы Зеленский подал знак избирателям, которые более или менее ориентируются на эту среду, что поддерживает такую ​​идею, то, конечно, это помогло бы Юле чувствовать увереннее. Но половина политиков так и не поняла, что заигрывать с Зеленским — это абсолютная глупость. Они только теряют свой собственный электорат. Зеленскому не нужна Тимошенко. Тут пришли люди, которые хотят исключительно взять власть себе и ни с кем не делиться. Как говорится: «Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства».

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Более того, события в Борисполе показали, что новая власть сделает многое для того, чтобы «Батькивщина» вообще не попала в ВР. Демонстративно был выбран для «избиения» Ярослав Годунок, который является кандидатом по мажоритарному округу от данной политсилы. Его не просто обвинили, что он «бандит», а на всю страну акцентировали, что он является членом «Батькивщины». Думаю, будет еще несколько подобных психологических ударов, чтобы эта партия не преодолела проходной барьер. И такая вероятность существует.

Партия «Голос» имеет абсолютно неустойчивый электорат. Пока ее лидер Святослав Вакарчук молчит, «Голос» немножко наращивает поддержку. Вакарчук выходит и что-то говорит — рейтинги «Голоса» обваливаются. Он имеет два амплуа: прекрасный певец и очень хороший общественный деятель. Но общественный деятель и государственный деятель — это совершенно разные вещи. Он может зажигать, своим соло поднять многих на Майдане, но он не может пока грамотно вести политическую деятельность. Обучение в Стэнфорде не помогло. Столько лет его учили, готовили, вкладывали огромные ресурсы, но каждый его выход — это полный провал. Он не выдерживает никакой дискуссии. Думаю, что ему устроят еще несколько таких «дуэлей». И Вакарчук может действительно завалить свою политическую силу. Уже были рейтинги, которые показывали, что «Голос» падает ниже 5%. То есть рейтинги скачут у него от 4-7%. Это означает, что у данной партии нет стабильного электората. Значительная часть избирателей, та, которая — мы «просто хотим «новых»лиц, мы просто голосуем против«старых»» — сейчас получила подарок от Зеленского. И Зеленский сейчас забирает и у «Батькивщины», и у «Голоса», и у ряда других мелких оппозиционных проектов.

Что касается рейтинга «Опоплатформы». Им удалось уничтожить рейтинги «Опоблока» одним единственным пунктом — они продемонстрировали, кого поддерживает российский президент Владимир Путин. Мы не учитывали этого во все годы войны. А социологи об этом просто кричали. Еще весной был опрос, который показал: с любовью, уважением и поддержкой к российским властям в Украине выступает где-то около 15%. Это люди, которые голосуют исключительно за Путина. И они будут голосовать за того, на кого укажет Путин. Реально у «Опоплатформы» есть шанс нарастить еще 2-3%.

«Европейская солидарность» тоже понемногу набирает. И если бы выборы состоялись осенью, то их показатель был бы еще выше. То есть, реально рейтинги танцуют. Но для трех — это покачивание, а для еще трех — кардиограмма инфарктника. Все остальные или полностью безнадежные, или западают в глубокую зону риска и имеют все шансы не пройти. Поэтому имеем интересную картину в ВР.

Как Вы лично относитесь к тому, что в Раде может появиться кум российского президента Виктор Медведчук. Каким будет вектор ВР, развернется она в другую сторону по ключевым позициям, учитывая новые обстоятельства?

От того, что Медведчук просто появится мне ни холодно, ни жарко. С этим человеком в зале парламента я провел не один год. Даже видел в должности вице-спикера. И ничего катастрофического от этого не было, кроме того, что он постоянно генерировал негативные идеи. Но сказать, что это несло общую угрозу было бы преувеличением. Демонизация Медведчука несколько завышена, он очень часто оказывался политическим лузером. Но сегодня речь о том, что мы находимся в состоянии войны и его политическая сила заняла откровенно российскую позицию, даже не пророссийскую. Они четко идут на то, чтобы требовать и добиваться стопроцентной капитуляции Украины. Вторая проблема — они имеют очень серьезных союзников в новой властной команде. В первую очередь, это руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Это человек Игоря Коломойского. Сегодня многие говорят, что последний уже договорился с Медведчуком, российскими элитами и заявления, которые звучат, это подтверждают. Людей из окружения Коломойского будет очень много в следующей фракции, хотя мы пока наивно идентифицируем двух-трех. Но я анализирую список «Слуги народа» и там вылезает около 30 юристов, которые так или иначе тяготеют к той же компании, также медведчуковские проскакивают. То есть на самом деле эта завязка существует. Плюс давление России на Зеленского. Хотелось, чтобы я ошибся, но я убежден, что во время недавней телефонной беседы Путин фактически переломил Зеленского.

Я все время думал, что Путин будет требовать, чтобы Зеленский отменил законы о языке, изменения в Конституцию о НАТО и ЕС. А сейчас у меня ощущение, что он не этого потребует. Ему надо, чтобы те, кто это сделает без него, получили полноту власти. А для этого нужна реально одна вещь. Медведчук должен стать не вторым и даже не первым вице-спикером ВР, потому что на эту роль он вполне может рассчитывать и при обычных обстоятельствах. Он может стать спикером парламента. И тогда, используя статус парламентско-президентской республики и влияние на часть фракции «Слуги народа», плюс своя большая фракция, а еще контроль за многими мажоритарщиками и всей правовой системой Украины, а это уже у него почти в кармане, — вместе с Портновым и Богданом они фактически контролируют судебную систему, этот человек может сделать очень много зла.

Что Вы имеете в виду?

У нас в Конституции есть некоторые вещи, которые влекут за собой определенные риски. Например, написано, что в случае, когда с президентом что-то случится и он больше не управляет, его полномочия переходят не к премьер-министру, а к председателю ВР. Вот такая маленькая штучка. Поэтому, на самом деле, думаю, что будет колоссальный прессинг на то, чтобы Медведчук стал спикером парламента. Я не знаю уступят или нет, но этот прессинг может быть результативным. И вот если Медведчук станет председателем ВР, тогда покупаем, ребята, билеты и едем из этой страны, или идем в подполье и готовим диверсионные отряды. Иначе быть не может. Я, конечно, немного драматизирую в данном случае. Это будет не одномоментно. Но такой статус позволит ему получить контроль над страной. В противном случае, он получит статус первого вице-спикера. Если спикер будет слабоват, это может быть кто-то вроде Стефанчука, то Медведчук все равно будет серьезно контролировать ситуацию в стране, хотя отсутствие официального статуса его сильно ограничит. Будет все тоже самое, но медленнее. Роль Медведчука в нынешней Раде будет очень угрожающей.

Действительно ли «Слуга народа» может создать монопартийное большинство в парламенте?

Если «Слуга народа» сможет набрать более 226 голосов в парламенте, партия может создать монофракционное большинство. Это предусмотрено Конституцией. Это действительно может быть монопартийное, или псевдо-монопартийное большинство, когда будет одна фракция и депутатские группы, или внефракционные депутаты. Хотя они сами в суде доказывали, что внефракционных допускать нельзя. Но если будет выгодно — это сделают. Думаю, что они очень серьезно хотят не допустить того, чтобы в коалиции участвовали партийные фракции. У фракций высокие аппетиты. У «Батькивщины» — Юля должна быть премьером. И понятно, что они не хотят иметь с ней ничего общего. У «Опоплатформы» — Медведчук должен получить мощные формальные рычаги влияния. Но это колоссальные репутационные риски. Власть еще не настолько зацементировалась. Коалиция с «Опоплатформой» подорвет внутренний баланс «Слуги народа», потому что там есть разные люди и они пока не готовы к такому развороту. Во-вторых, это подорвет общество, в Украине еще не та ситуация, когда можно такими вещами играть. Поэтому объединяться формально в коалицию с «Опоплатформой» они явно не готовы.

Думаю, что коалиция будет состоять из «Слуги народа» плюс все мажоритарщики, которые туда вольются. Я смотрю на мажоритарщиков, которые имеют шанс пройти. На мой взгляд, будут созданы две депутатские группы. Одна будет сильно напоминать сегодняшнюю «Відродження», а вторая — «Волю народа». В одной будет больше бывших «регионалов», которые не нашли места в «Опоплатформе», а другая группа будет в стиле «а-ля Литвин». Эти люди не претендуют на должности премьера и министров, а хотят, чтобы их ставленники заняли должности в местных органах власти. В том числе, заместителей глав администраций, финуправлений, местных «Автодоров», другие вещи. То есть там, где дерибанятся местные бюджеты. Они им это будут готовы отдать. Этого должно с лихвой хватить на весь процесс. Единственное, что им нужно — немного пощипать мажоритарщиков и не пустить Медведчука. «Слуге народа» надо будет поступили так, как они договариваются с Вячеславом Богуслаевым — одним из ярых украинофобов, пророссийских бизнесменов, которые уже полностью в обозе данной политсилы. То есть эти группы депутатов надо будет подхватить под себя. И если они их подтянут, в таком случае набирают от 240 голосов, что дает им возможность иметь более или менее стабильное большинство.

В чем секрет бешеной популярности Зеленского, когда половина страны готова проголосовать за партию «Слуга народа», о которой еще полгода назад никто не знал?

Ребята, которые сейчас пришли к власти, или те, кто за ними стоят, сумели с нуля сделать рейтинги. Они смогли провести колоссальную кампанию. И сейчас, делая абсолютно дикие вещи, только наращивают электоральную поддержку. Это очень технологичные люди. Это вам не технологи «Квартала», которых мы видели и нам показывали на «Бигусинфо». Это серьезная раскрутка. Не знаю, кто работал над этим проектом на протяжении последних пяти лет. Это надо было выработать дикую, бездумную ненависть к Порошенко на голом месте, создать все эти предпосылки … Это все такая «многоходовочка», которая доказывает, что они умеют прорабатывать будущий результат.

Кто может стать премьер-министром Украины?

Премьером будет кто-то от «Слуги народа». Сейчас они очень активно готовятся к протягиванию через Конституционный суд (КС) отмены закона о люстрации. Толпы под КС это немного приостановили. Но думаю, что закон все-таки отменят. Сошлются на негативные выводы Венецианской комиссии и евроинституций. И после этого будет большая вероятность, и это негативный вариант, при котором верх берет Коломойский и «группа реванша», что пост премьера получит Андрей Богдан. Если этот реванш не произойдет — премьером может стать кто-то менее выразительный, и не такой одиозный. Я не уверен, но вижу, что очень хочет секретарь СНБО Александр Данилюк. Теоретически это возможно. Из него, правда, будет такой премьер-министр, как уже был министр финансов. Начать хорошую реформу он может, но закончить нет. Он не умеет работать, а умеет генерировать идеи. Но может получить эту должность. Может быть кто-то из фракции, кто имеет много хороших титулов, хотя никогда их работой не подтвердил, кроме бизнеса, конечно. Например, во второй десятке есть некая Елена Шуляк. Бизнесвумен, которая входит в грантовую группу ЕС «Офис эффективного регулирования». Более десяти депутатов этой группы находятся в проходной части списка «Слуги народа». То есть они там очень серьезно заякорены и сотрудничество очень тесное. Может Шуляк теоретически быть премьер-министром? А почему нет? Как и десяток других. Это был бы своеобразный «лайт-вариант».

Нужен ли стране закон о люстрации в нынешних реалиях? И чего пытается добиться Зеленский предлагая люстрировать Порошенко, чиновников и нардепов, практически всех представителей украинской власти, которые руководили страной с 2014 по 2019?

То, что говорит Зеленский вообще никакого отношения к люстрации не имеет. То, о чем он говорит — это закон о запрете на профессию. Это немецкий закон, который пришел после прихода демократии и смены эпох. Я понимаю, что у Зеленского есть воображение, что он — новая эпоха. Это маленький «наполеончик», страшно самолюбивый, искренне верит, что принес новую эпоху. Мессианство в нем бурлит. Поэтому, если приходит новая эпоха, старая должна быть списана. Понятно, что все представители старой эпохи должны подпадать под запрет на профессию. И что-то такое он предлагает. Но на мой взгляд — это полная «дребедень». На самом деле, по всем нормам, международным, украинским, люстрировать тех, кто всенародно избран, в том числе депутатов, невозможно. Люди, которые избирались на должность всенародно не подпадают под люстрацию. Подпадают чиновники. Но в представительной власти были люди диаметрально-противоположных взглядов. Это абсурд, мессианская паранойя, плюс технологии, это хорошо раскручивают. И дают очень мощный электоральный эффект. Можно ли это реализовать реально в законодательном акте? Написать можно все, что угодно, оно полностью будет противоречить Конституции, а наш КС — как кто попросит.

Но Зеленский понимает свою слабость, обьектность в мировом процессе. С одной стороны Путин, перед которым надо как-то прогнуться, с другой — Европа и Америка. Его мессианство заканчивается границами Украины. А такие вещи, такая зачистка в цивилизованном мире не толеруется. Это прямой тоталитаризм. Это сразу отмена безвиза с ЕС, это санкции, прекращение сотрудничества с международными финансовыми организациями. Ему этого тоже не нужно. Поэтому не думаю, что инициатива будет реализовываться. Предполагаю, что будут появляться какие-то мелкие акты, определенные запреты, ограничения … Тем более, смысла в этом нет. Ибо каким образом могут реализовать себя те, кого называет Зеленский? Они не попадут в исполнительную власть, им будет заблокирован доступ. И немало важных людей в его окружении тогда власть потеряют — то же Данилюк, например. Или новый руководитель Службы внешней разведки Бухарев.

Зеленский выступил с еще одной инициативой о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА. Что скажете по этому поводу?

Эта история не новая. Такое под давлением Медведчука сначала хотел сделать Кучма. Ему не удалось. А вот Янукович оказался более успешным и таки разделил две должности. После революции это было отменено. Зеленский хочет снова повторить инициативу Януковича. Возможно ли это? При правовой неопределенности данного вопроса — теоретически возможно. Хотя напрямую, как я понимаю, законом это запрещено. Но у нас Конституция не действует, а тут законы …

Задача очень простая и понятная. До следующих выборов в Киеве, где сконцентрированы все органы власти страны, и ты зависим от того, кто правит столицей, лишить Кличко власти. Конечно, не лишая власти напрямую, потому что его избрали киевляне, а лишить всех возможностей на что-то влиять. Он будет и дальше киевским городским главой, который будет иметь свой кабинет, свой аппарат и руководить городским советом. Так как сегодня руководит секретарь городского совета. А все органы, структуры КГГА для Кличко будет потеряны и руководить будет человек, которого назначит Зеленский. Это противоречит закону «О столице Украины городе-герое Киеве», но Януковичу эта норма не помешала. Поэтому не удивлюсь, если с таким же успехом его опыт повторит Зеленский. После выборов, если ему удастся провести на должность мэра своего человека, об этой идее он сразу забудет. Если на этой должности окажется чужой человек, то распределение власти по Киеву будет продолжено.

Какой должна быть позиция украинской дипломатии, учитывая недавнее решение ПАСЕ по возврату России в ряды организации и желание многих европейцев потихоньку отказываться от санкций по отношению к Москве?

Собственно, речь идет об отмене санкций ЕС уже этой осенью. Но дискуссия очень слабенькая. Прямо об этом никто пока не говорит. Но есть информация, что по крайней мере итальянцы и, возможно, венгры открыто будут ветировать вопрос продления санкций. Ранее это было невозможно. Если они это сделают, Россия выйдет из-под санкций, что полностью и окончательно развяжет ей руки. Такая вероятность колоссальная. Обвал произошел. Мы потеряли наступательность, перестали давить. Почему-то все думают, что наша ситуация в международной политике — это ровный стол, на котором лежит большой шар — украинский интерес, и куда мы его толкаем, туда он и катится. На самом деле стола нет. Есть наклонная плоскость, причем с очень большим углом. И чтобы шар украинского интереса катился вверх или хотя бы оставалась на месте, его надо очень сильно толкать. Во-первых, надо бороться против российского лоббизма и российских сил, действующих внутри страны, всей этой «пятой колонной». Во-вторых, нужно активно бороться против лоббистских усилий России в ЕС. И в-третьих, против предубеждений, существующих в европейских странах в отношении Украины. Ведь эти государства отстаивают свой экономический интерес. Бизнес хочет торговать с Россией, для них нужен этот гигантский рынок, нужны энергоресурсы. И они будут требовать и отстаивать то, чего хочет Россия. Не говоря о евроскептицизме, который существует в ЕС и жестком нежелании расширять свои границы дальше. Благодаря этим факторам Россия создала для нас колоссальный угол наклона и, чтобы даже просто удерживать на месте украинский шар, нужно очень активно работать. Сейчас работа прекратилась. Пуля катится в противоположную сторону, потому что президент перестал вести активную политику в этом направлении. Он согласился на возвращение России в ПАСЕ и прямые переговоры с террористами. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон почти откровенно сказал после встречи с Зеленским. Мы видим истерику по ситуации с моряками, с нотой нашего МИД. Я знаю международное право и работал в дипломатии определенное время. Будучи у Макрона, Зеленский согласился, что возвращают наших моряков, а Россия возвращается в ПАСЕ и еще на какие-то условия. Моряков не возвращают и он делает истерику, что МИД этому помешало … Он даже не понял того, что Россия соединила возвращение моряков с требованием признать решение оккупационных судов в Крыму, что наши моряки нарушили российские территориальные воды. То есть де-факто признать Крым российским, и признать, что на территории Украины может действовать российское уголовное право. Судить их на территории Украины по российским законам. Вы понимаете, что были выдвинуты неприемлемые требования? И Зеленский на это согласился, даже не понимая сути требований. И после этого мы говорим, что у нас есть противодействие ?! То есть мы потеряли ключевую международную должность, которая отстаивала интересы Украины. Это президент.

Сейчас у нас дезорганизованный МИД. Он еще немного работает, но просто на глазах разваливается. И я боюсь, что Вадим Пристайко здесь не наведет порядка. Я был бы очень осторожным к нему. «Западноориентированный» — это хорошая фраза. Но гораздо лучше фраза, которая его касается — это «карьерный дипломат». То есть дипломат, строит хорошую дипломатическую карьеру, но мы не знаем есть ли у него персональные позиции, , являются ли эти позиции настолько твердыми? До сих пор у него был «западный заказ». И он получал рост в титулах, получал новые дипломатические ранги, поднимался вверх по карьерной лестнице, выполняя его. Но если будет указание делать нечто противоположное — он развернется или нет? Вопрос открытый. На самом деле я не уверен в дипломатической сфере.

Плюс наша делегация в ПАСЕ заканчивает свою работу. Следующая делегация не будет возражать против того, что делегацию России после нового года будут представлять, в том числе (и это уже анонсировалось) депутаты, избранные в мажоритарных округах в Крыму. По крайней мере одного Россия туда точно делегирует. Для них это важно. Потому что если полномочия этого делегата от Крыма а будут признаны в ПАСЕ, то это «де-факто» признание права России на Крым и законность аннексии. Это сделают. И наша следующая делегация только сделает несколько «ай-яй-яй, как нехорошо» заявлений. Не хочу сказать, что Зеленский или еще кто-то очень пророссийские. Нет, это не так. Они просто неумелые, не понимают до конца что происходит и не могут в этом выступить против.

Предложение Зеленского встретиться с Путиным в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии. Насколько такой формат окажется действенным в решении конфликта на Донбассе?

Конечно, хорошо встретиться вместе с президентом США Дональдом Трампом. Последний сегодня заинтересован в демонстрации антикремлевской позиции, потому что его бывшая связь с Россией играет против него. Ему надо демонстрировать нечто противоположное. Сейчас у Трампа очень сильно пересекаются бизнес-интересы с Россией. Ибо последняя своим Северным потоком-2 наносит серьезный экономический и политический ущерб США. И он реально сегодня хочет в чем-то ограничить Россию. США — это наш естественный союзник. Но кто сказал, что Трамп в какой-то момент не договорится с Путиным о более серьезных для него вещах и просто тупо не разменяет на них Украину?

Поэтому верить, что появление Трампа даст положительный эффект — палка о двух концах. И главное: а вообще у Трампа кто спрашивал: он покинет США по первому зову и погонится на долгие, иногда 20-ти часовые, переговоры в Минск (он вообще готов в Минск лететь?) По вопросам, для него достаточно далеким, где он привык только разбрасываться ультиматумами, но сам участия в этом не брать? Или ему нужно втягиваться в процесс, который точно не разрешится положительно к следующим президентским выборам в США? Любой формат, в котором будут брать непосредственное участие США — бесперспективен. Потому что не может сидеть за одним столом четыре лидера государств и пятый — спецпредставитель Госдепартамента. Должны сидеть люди одного уровня. И Трамп должен быть на таких встречах. Поэтому когда был «нормандский формат», а США позади руководили процессом — он был самым выгодным. Формат при прямом участии США просто физически не возможен. И если будет провозглашен — это означает, что мы все откладываем на долгие годы и, по сути, замораживаем конфликт. Хотя вопрос: заморозится он в таком виде? Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй заканчивает свои полномочия и новому лидеру будет далеко не до Украины. Европейские лидеры уже показали, что наконец-то избавились Порошенко, он им постоянно давил на больные мозоли «европейских ценностей», и мгновенно продемонстрировали это в ПАСЕ. Поэтому это инфантильность от абсолютного отсутствия опыта. Но что мы можем говорить, когда образованные люди и с большим опытом разглагольствуют о «будапештском формате» ?! На самом деле, форматов толком нет. Можно что-то восстановить, но восстанавливать надо единой консолидированной позицией страны всех ветвей власти.

Почему не прекращается огонь на Донбассе, а, наоборот, идет напряжение в зоне боевых действий? Это такое принуждение к миру на условиях Кремля? Где должна проходить граница между компромиссом и, собственно, капитуляцией ради мира?

Компромисса быть не может. Война заканчивается за столом переговоров в случае, когда все зашло в тупик и дальше двигаться некуда. Тогда стороны начинают искать компромиссное решение за столом переговоров. Но это при условии, что силы противников равны и стороны твердо стоят на своих позициях. Это редкий вариант, но возможен. А самый реальный вариант — война заканчивается чьей-то капитуляцией: откровенной, или скрытой. В нашем случае Путин понял, что мы поддались. Как только Украина продемонстрировала слабинку, появились установки залпового огня, начала бить артиллерия. Он понял, что сейчас можно дожимать. Ему нужен Медведчук на должности спикера ВР. Он это будет выжимать на поле боя, в том числе.

К сожалению, с того момента, когда у власти появились политики, которые сказали «что мы с Россией договоримся», с этого момента неизбежной стала эскалация конфликта и нарастание вооруженной канонады. Иначе с Россией не бывает. Она не является цивилизованным партнером. Для нее важно получить фактор победы. Кремль больше не считает Украину равным противником. Украина слабее, а если слабая, то должна капитулировать. Для этого есть два средства: политико-дипломатический и военный. И Россия не собирается ориентироваться только на политико-дипломатический. Она будет нас добивать военным путем. То есть стрелять будут больше. И больше людей начнет погибать. Я не удивлюсь, если в случае затягивания процесса, они сделают несколько вылазок и сместят линию фронта к нам в тыл. Возможно, не намного, но им это будет демонстративно нужно, чтобы наступило ощущение определенной паники. Они увидели, что вариант капитуляции со стороны Украины становится реальным. Да, это не будет стопроцентная капитуляция, она не будет объявлена ​​формально и сразу. Но они поняли, что такой выход впервые стал возможным за весь период войны. Надо понимать немного психологию российского руководства. С того момента как мы пошли на уступки, эскалация конфликта стала неизбежной.

Что ждет страну в ближайшем будущем?

Я пессимист. И не потому, что к власти пришел Зеленский, в котором я вижу очень серьезные проблемы. Я совсем не потому пессимист, что над Зеленским пробует брать контроль Коломойский. Нельзя сказать, что он его контролирует. Однако имеет серьезное влияние через Богдана и Портнова, которые полностью взяли верх над судебной ветвью власти. Для меня это тоже не проблема, потому что это обычное перетягивание каната. Страшно то, что народ этого хочет. Народ хочет уничтожить все завоевания, которые были до этого. Мало кто говорит, кроме сторонников «Опоплатформы», но народ, по сути, хочет ликвидировать даже память о Майдане. Народ хочет помириться с Россией любой ценой. Хочет, чтобы была власть, которая будет хамить, правда, пока не самому народу, а кому-то наверху. Народ это заказывает. Вот этот бориспольский прецедент. Народ, это поддерживает, гарантирует успешность этого режима. И пока есть такой народ, страна перспектив не имеет. То, что у нас сейчас происходит, в Беларуси состоялось еще в 1994 году. Кстати, так же на антикоррупционной тематике. И мы можем превратиться в сегодняшнюю Беларусь. На таких настроениях общества. При таких обстоятельствах нечему радоваться.