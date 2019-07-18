Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе

Главная » Политика » Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе

Закрыть Отправить

Зеленский дал гражданство иностранцам, которые воевали на Донбассе, СБУ пресекла операцию российских спецслужб по вмешательству в выборы в Украине, а договоренность о «режиме тишины» впервые запрещает вести любой огонь, — такими были главные новости сегодня, 18 июля.

Человек дня — 63-летний индус Сакал Дев Тудду, который на протяжении сорока лет не стриг и не мыл свои волосы. Индус, чья длинная шевелюра давно сбилась в один сплошной дред до пят, рассказал, что стричься ему запрещает бог, который явился во сне. Мужчина очень религиозен, он имеет супругу, шестеро детей и семеро внуков, работает в департаменте лесного хозяйства, и помогает местным жителям лечить бесплодие, информируют Экономические Новости.

Паспортный ответ

В ответ на желание Путина раздавать свои паспорта всем жителям Донбасса, президент Украины предоставил гражданство воевавшим на Донбассе добровольцам, гражданам других государств. Также, Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство — Украины.

Читайте: Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

Режим тишины на Донбассе

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля первый раз содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение. Также, в документе предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный в четверг заявил о том, что стороны договорились прекратить дальнейшее минирование территории, чтобы минимизировать угрозы мирному населению региона.

Читайте: Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ

Новый порядок пересечения

Также сегодня, 18 июля, стало известно о том, что в Кабинете министров Украины утвердили новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Так, инициатива МинВОТ об изменении принципа определения «перечня разрешенных для перемещения товаров» на «перечень запрещенных для перемещения» поддержана правительством

Важная операция СБУ

В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России пытались дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам. По информации службы безопасности,с начала этого года по заданию представителя спецслужб РФ жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных социальных сетях РФ. Женщина получила деньги и за это публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крыма, популяризировали террористические организации «Д/ЛНР».

Хороший прогноз

В НБУ повысили прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020-й — с 2,9% до 3,2%. Этот положительный пересмотр прогноза связан с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых. Кроме того, в пресс-службе регулятора отметили, что весомую поддержку экономике предоставят инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами.

Предсказанная смерть

Украинский телеведущий и шоумен Евгений Щербаков, который 17 июля погиб, выпав с 17 этажа, предсказал свою кончину. Ранее он начал публиковать странные посты, пытаясь привлечь к себе внимание. «Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня 17 июля… Возможно, в 07:50», — ранее писал Щербаков. На его теле не найдено следов насильнической смерти, но близкие 29-летнего мужчины считают, что он выпал из окна случайно. Всего за пару недель до смерти Щербаков публиковал в пост о том, что у него есть «классная цель». Он хотел «добиться престижа для работы ведущего мероприятий, повысить репутацию работников этой сферы».

Жизнь без лайков

Жизнь без лайков — для кого-то это похоже на настоящий ад. Тем не менее, Instagram решил тестировать такое новшество, дабы уберечь психику лайкозависимых людей. Сразу в семи странах люди смогут насладиться новой жизнью, которая не будет крутиться вокруг оценки общества. Скроют сердечки в популярной социальной сети в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.