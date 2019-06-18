Итоги дня: Сигнал Микрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум «Газпрома»

Главная » Политика » Итоги дня: Сигнал Микрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум "Газпрома" Итоги дня: Сигнал Микрона и Меркель и жесткий ответ Украины на ультиматум "Газпрома"

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Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель, партия Вакарчука «Голос» наращивает мощь, а «Укрзализныця» планирует восстановить ж/д сообщение с Донбассом, — такими были главные новости сегодня, 18 июня.

Человек дня — украинский водитель Андрей Сировацкий, который во время масштабного ДТП помогал вытаскивать людей из задымленных автомобилей. Увидев катастрофу на дороге, он схватил огнетушитель, а далее — пытался спасти максимальное количество людей. Всего Андрею удалось спасти двух женщин и двух детей и сейчас он казнит себя за то, что не сумел спасти жизни остальным. Местный совет западно-поморского воеводства Польши наградил украинца за героизм и теперь местные власти хотят предоставить семье Сировацких польское гражданство, информируют Экономические Новости.

Зеленский и европейские лидеры

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Вчера, пока Украина наслаждалась выходным днем, глава государства оправился к европейским лидерам на важнейшие для нашей страны встречи. Вчера он пообщался с французским лидером Эммануэлем Макроном, а сегодня пообщался с канцлером Ангелой Меркель. Меркель, традиционно, выразила свою поддержку Украине и заявила о том, что санкции с России сняты не будут до того времени, пока РФ не вернется оккупированные территории. Таким образом, она показала, что слова некоторых немецких политиков о снятии ограничений — обыкновенная болтовня. А вот сигнал Макрона — менее позитивный. Так, молодой французский лидер не случайно заговорил о необходимости возвращения России в ПАСЕ, показав, что его страна не против идти на примирение с Россией, даже учитывая, что Крым останется российским, а на Донбассе продолжает пылать военный конфликт.

Меркель стало плохо

Во время церемонии исполнения гимнов Ангела Меркель сильно шаталась и её трясло, было заметно, что она держится из последних сил. После этого она прошла с украинским президентом по красной дорожке в здание канцелярии, где проходили переговоры. Журналистам она рассказала о том, что её пришлось выпить три стакана воды, пока её не стало легче. В свою очередь, Зеленский отметил, что рядом с ним канцлер была в полной безопасности.

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Ответ на ультиматум

Член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил о том, что «Газпром» считает пока что невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях «из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур». Он предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа». В ответ на такие слова исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украини» Юрий Витренко предложил российскому «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» договор не на услуги транспортировки, а на «своп» газа. Так, суть предложения заключается в том, что «Газпром» будет передавать НАК определенный объем газа на границе Украина-РФ, а «Нафтогаз» будет передавать точно такой же объем на границе Украина-ЕС.

Свежий рейтинг

Результаты роллингового исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко за 8-14 июня показали, что в парламент смогут пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Так, партию Зеленского «Слуга народа» поддержали бы 47,5%, Бойко-Медведчука хотят поддержать 11 процентов, за «Европейскую солидарность» готовы голосовать 8,3% опрошенных, а партия «Голос» Святослава Вакарчука преодолевает проходной барьер, имея 5,3% поддержки.

Планы «Укрзализныци»

Стратегия «Укрзализныци» до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями. В еще не опубликованном документе, которые появился у СМИ, говорится о том, что если запрет будет отменен, то объемы перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

Новый руководитель посольства

Посол Уильям Тейлор стал временно поверенным в делах США в Украине, заменив на этом посту Кристину Квин. В посольстве отметили, что именно он будет руководить командой во время исторических выборов и переходного периода

Собачьи глаза

Порой наука бывает очень увлекательна и даже мила. В частности, биологи поведали о том, откуда же появились «фирменные» щенячьи глаза, против которых не может устоять ни одно живое существо. В частности, ученные внимание на то, что мышца, которая «отвечает» за движение бровей, у собак значительно куда сильнее выражена и развита, нежели у их сородичей волков. Как оказалось, человеческие эстетические предпочтения людей влияют на эволюцию собак, а людям нравилось, когда собаки со своими «щенячьими глазами» выглядят моложе и напоминают маленьких собачек.