Итоги дня: Скандальные решения суда, месть России и жесткий шаг США

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Россия запретила импорт труб из Украины, суд признал незаконной национализацию ПриватБанка и разблокировал деньги Януковича-младшего, а США «забрали спасательный круг» у Мадуро, — такими были главные новости сегодня, 18 апреля.

Приватбанк — скандальное решение, информируют Экономические Новости.

Новость дня — суд признал незаконной национализацию Привата. Так, в суде решили, что процедура вывода финучредждения с рынка нарушила нормы действующего законодательства. В Национальном банке намерены оспорить это решение и подчеркнули, что решение Окружного суда еще не вступило в законную силу.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что олигарх Игорь Коломойский не сможет получить компенсацию за Приватбанк, так как не может доказать в суде факт причинения ему убытков.

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Сообщается о том, что очередей возле банкоматов не наблюдается, паники среди населения нет, лимиты не введены.

Деньги Януковича

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Сегодня, 18 апреля, суд также занимался деньгами сына экс-президента Виктора Януковича. Вначале было постановлено снять арест, но позже это решение отменили и действующий арест остался в силе. На счетах банка, который принадлежал Александру Януковичу, были арестованы 1,2 млрд гривен.

Санкции США

В Минфине США заявили об ужесточении санкций против Венесуэлы. В «черный список» с блокировкой активов и запретом на любые операции с американскими юрлицами с 17 ноября внесен венесуэльский центробанк, обслуживающий валютные и внешнеторговые платежи для правительства Николаса Мадуро. Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что такой решение должно послужить сигналом для РФ, которая поддерживает режим Мадуро.

Черный список России

18 апреля правительство России сообщило о введении с 1 июня текущего года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение списка запрещенных для импорта на территорию Украины товаров. Также, в РФ запретили импортировать из Украины ряд видов трубной продукции и некоторые виды стальной проволоки и канатов. Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности и другими профильными ведомствами в скором времени намерены оценить это шаг и минимизировать его последствия для страны.

Космическая гордость

В США успешно запустили ракету-носитель «Антарес», основную конструкцию первой ступени которой разработали и изготовили украинцы.»Подготовка РН «Антарес» к пуску, её испытание, а также пуск выполнены с участием специалистов из Украины.