Итоги дня: Летальное оружие для Украины, новые санкции против РФ и месть украинских военных

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Могерини подтвердила непризнание Евросоюзом аннексии крымского полуострова, американцы будут рассматривать возможность дальнейших поставок Украине летального оружия, а в ВСУ отомстили боевикам за побратима, — такими были главные новости сегодня, 18 марта.

Человек дня — певица Леди Гага. Артистка, получившая Оскар, продолжает бить всевозможные рекорды. На сей раз видео её музыкальной татуировки установило рекорд в Instagram, собрав миллиард просмотров. На ролике Леди Гага показывает оригинальное тату, в котором записано музыкальным языком слово Gaga, информируют Экономические Новости.

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Непризнанная аннексия

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по случаю пятой годовщины незаконной аннексии крымского полуострова подчеркнула, что Европейский союз абсолютно солидарен с Украиной, поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Заявление НАТО по Крыму

Кроме того, по Крыму сделали заявление и в НАТО. В новом документе Альянса говорится о том, что оккупация Крыма является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это серьезное нарушение международного права и вызовом евроатлантической безопасности. В НАТО призвали Российскую Федерацию вернуть полуостров и назвали его территорией Украины.

Оружие для Украины

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты Америки готовы рассматривать возможность дальнейших поставок Украине летального оружия и речь идет не только о Javelin. Волкер отметил, что рассматривать нужно и такие вопросы как воздушная и береговая оборона.

Кроме того, Канада передала Украине пятьдесят внедорожников. В Украине подчеркнули, что что помощь из Канады серьезно усилит возможности подразделений Украины.

Месть украинских военных

17 марта, пророссийские боевики десять раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе и из запрещенного «Минском» вооружения. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще два – получили ранения. В пресс-службе ООС рассказали о том, как военные отомстили за это: на все обстрелы противника был дан адекватный ответ. Силы ООС уничтожили трех и ранили четырех оккупантов.

Маяки МВФ

Сегодня, 18 марта, министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что в Международном валютном фонде должны оценить ход выполнения своих требований в мае. До тех пор народные избранники должны принять ряд проектов законов. «…имплементация продвигается хорошо», — отметила министр.

Санкции Австралии

Австралия в знак солидарности с Европой и Соединными Штатами Америки ввела санкции против офицеров ФСБ РФ и флота за агрессию против украинских кораблей в Керченском проливе.