Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

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Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни, на Донбассе развязались самые горячие за последние годы бои, а США сделали России предупреждение, — такими были главные новости сегодня, 18 февраля.

Человек дня — крымский журналист Николай Семена, который выехал на контролируемую правительством Украины территорию. Теперь от находится в безопасности. В 2017 году так называемый «суд» оккупированного Крыма незаконно приговорил журналиста к 2,5 годам условно за статью, в которой тот якобы «публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ». Мужчина уже поделился своими планами на будущее: по приезду в Киев намерен пройти медицинское обследование, а дальше – продолжить журналистскую деятельность, информируют Экономические Новости.

Тяжелый бой на Донбассе

Сегодня утром, 18 февраля, на Донбассе в 5 утра бои начались сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу, но понесли потери. Сообщается об одном погибшем и 4-х раненых бойцах. Ближе к вечеру стало известно о том, что во время утреннего нападения российских оккупантов возле Хутора Свободного погиб гранатометчик ​​Максим Хитайлов 1997 года рождения. Вечная память Герою.

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Реакция власти

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорыв боевиков около линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться. «Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимими шагами», — заявил глава государства.

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Эвакуация украинцев

Эвакуация украинцев из эпицентра китайского короновируса — всё ещё очень непростой вопрос. Сейчас точно известно о том, что рейс будут выполнять три экипажа, которые согласились осуществить его добровольно. Одиннадцать членов экипажа уже находятся в Алматы — там состоится дозаправка самолета.Всего планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранцев. На борт самолета допустят только тех пассажиров, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. Ещё одним болезненным вопросом является то, где именно будут находится эвакуированные люди. Украинцы не хотят, чтобы их поселили с ними по соседству, так как опасаются, что наша страна не готова к эпидемии. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время брифинга заявил о том, что ситуация с вирусной угрозой находится под «полным контролем» власти.

Небесная сотня: годовщина Революции Достоинства

18-22 февраля Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и со слезами на глазах вспоминает героев Небесной Сотни. В украинской столице и в других городах нашей страны с эти дни планируется проведение ряда траурных мероприятий. Сегодня вечером в Михайловском соборе Киева началась панихида по Небесной Сотне, после которой состоялось шествие памяти по улицам города.

Рана Дебальцево

18 февраля исполняется пять лет со дня выхода сил АТО из Дебальцево Донецкой области. Эти страшные бои стали одним из ключевых событий в противостоянии на Донбассе. В нем приняли участие тысячи бойцов и сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон. С 15 по 18 февраля погибло 110 украинских военнослужащих, 270 было ранено, 7 — взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны города погибло 136 и был ранен 331 военнослужащий Украины.

Предупреждение Штатов

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении дочерной компании российской Роснефти Rosneft Trading, S.A и её главы Дидье Касимиро. Санкции вводятся за то, что компания выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы «от лица нелегитимного режима Мадуро». По словам представителя американской администрации, США заранее известили Москву о намерении ввести санкции в отношении Rosneft Trading, S.A, а решение было принято непосредственно президентом Дональдом Трампом.