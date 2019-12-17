Итоги дня: Ценовой якорь, новые газовые договоренности и санкции РФ

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Зеленский сообщил о новых договоренностях по газу, министр пояснил, почему не падают цены в Украине, а в столице проходили митинги из-за земельной реформы, — такими были главные новости сегодня, 17 декабря.

Человек дня — звезда кинофильмов «Персонального покупателя» и «Сумерек» Кристен Стюарт, которую Ассоциация голливудских критиков назвала актрисой десятилетия. Всемирную славу молодой девушке принесла главная роль в вампирской саге «Сумерки», информируют Экономические Новости.

Газовые договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. Глава государства считает, что этот шаг является очень важным для диверсификации поставок газа потребителям из Европы. Владимир Зеленский подчеркнул, что на днях отмечается декада успешной деятельности в нашей стране компании SOCAR.

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Причина высоких цен

Министр экономики Тимофей Милованов заявил о том, что несмотря на укрепление гривны, цены в стране не уменьшаются из-за роста зарплат. По его словам, средняя зарплата растет быстрей, чем укрепляется нацвалюты.

Земельный вопрос

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Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко рассказал ключевые моменты по продаже земли владельцам паев. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что фактическая стоимость кредита на покупку земли будет от 3 до 5%.

Земля раздора

Сегодня, 17 декабря под ВРУ происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек. В результате правоохранители задержали 26 участников акций, несколько людей обратились за медпомощью.

Санкционный список

В санкционные списки РФ внесены девять граждан Украины, еще двое — исключены. «Черный список» России покинули гендиректор канала 112 Украина Егор Бенкендорф и депутат партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юлий Иоффе. В список теперь внесены Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

Сокращение Рады

Сегодня, 17 декабря, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава ВРУ и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Цены на бензин должны упасть

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Украинский премьер Алексей Гончарук заявил о том, что цены на бензин должны снизиться как минимум на две гривни за литр. Глава правительства отметил, что цена будет падать в том случае, если на рынке будет конкуренция.

Конец эпохи рейдерства

Министр юстиции Денис Малюська считает, что в стране уже не действуют рейдерские группы, хотя иногда встречаются единичные случаи рейдерства. По его словам, сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеруют бизнес или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости.