Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное «мощное» письмо Трампа

Главная » Политика » Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа Итоги дня: Цена коррупционера, школьные штрафы и выброшенное "мощное" письмо Трампа

Закрыть Отправить

Рада приняла законопроект о разоблачителях коррупции, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало НАБУ, а ЕСПЧ раскритиковал люстрацию чиновников времен Януковича, — такими были главные новости сегодня, 17 октября.

Человек дня — бывший первый заместитель секретаря СНБО Олега Гладковского, которого сегодня задержало НАБУ. По информации, фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке пытался вылететь из Украины, его не выпустили. В корпорации «Богдан» прокомментировав обвинения, заявили о том, что их президент должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть страну, информируют Экономические Новости.

Фото задержания:

Читайте: Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Поймай коррупционера

Народные депутаты сегодня, 17 октября, приняли во втором чтении и в целом законопроект под номером 1010 о разоблачителях коррупции. Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, будут получить от государства денежное вознаграждение. Кроме того, таким людям будут гарантированы защита и анонимность. Обличители будут получать до десяти процентов от суммы возмещения государству убытков или размера взятки.

Читайте: Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

Критика люстрации



Европейский суд по правам человека считает, что увольнение госслужащих на основании закона Украины «Об очищении власти» привело к нарушению их прав. Заявителями по этому делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко. В результате, суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда.

Штрафы прогульщикам

В постановлении Кабинета министров № 684 говорится о том, что родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен. Если же такая ситуация будет повторена, то родителям грозит более серьезный штраф – до 5100 гривен.

Баттл Трампа и Эрдогана

Два мачо мировой политики сегодня продолжили борьбу. Утром стало известно о том, что глава Белого дома написал письму турецкому лидеру, в котором призвал «не быть дураком». Американский президент Дональд Трамп рассказал журналистам, что он написал президенту Турции «очень мощное письмо с предупреждением», призвав остановить вторжение в Турцию. А вот источники из окружения президента Турции рассказали о том, что Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо, которое ему прислал Трамп, в мусорник.