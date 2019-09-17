Итоги дня: Демарш Украины, цена «русского мира» и монстр c востока

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Украина устроила демарш в ОБСЕ из-за «российского» Крыма, в ООН назвали количество жертв среди мирных жителей Донбасса, а в Украине объявили штормовое предупреждение, — такими были главные новости сегодня, 17 сентября.

Демарш Украины, информируют Экономические Новости.

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о «российском Крыме». Так делегация нашей страны отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: «Крым, Россия».

Пожар в доме Гонтаревой

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Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказала о том, что её дом возле Киева сожжен. По информации Гонтаревой, неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Раньше дом экс-главы НБУ охраняли шесть человек, а в эту ночь здесь остался всего только один. Отметим, в прошлом месяце экс-главу Национального банка Украины сбила машина в Лондоне, а в Украине сожгли автомобиль, зарегистрирован на невестку Валерии.

Цена «русского мира»

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В ООН сообщили о том, что жертвами российской вооруженной агрессии на Донбассе с 2014-го года стали 3300 мирных граждан Украины. Вместе с тем, в мониторинговой миссии отметили, что сейчас количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта. Там рассчитывают, что такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.

«Монстр с востока»

Синоптики прогнозируют, что зима в январе-феврале 2020 года может оказаться для Европы самой холодной за последние три десятилетия. Ученые дали холодному циклону имя «монстр с Востока». Жители Великобритании уже прочувствовали влияние циклона в феврале текущего года, когда в некоторых районах Шотландии температура воздуха упала до 14 градусов ниже нуля, а порывы ветра достигали 112 км/ч.