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Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

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В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, — такими были главные новости этой недели в Украине и мире.

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Задержание Гримчака , информируют Экономические Новости.

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

14 августа правоохранители задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника при получении 480 тысяч долларов взятки. По данным следствия, задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллионов долларов за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Рождение комитетов

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Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

В четверг, 15 августа, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде Украины девятого созыва. Председатель подготовительной депутатской группы, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявляет, что на создании в ВРУ отдельного комитета по делам молодежи и спорта настаивали представители спорта и лично президент Украины Владимир Зеленский.

Верховной Раде нового созыва могут исчезнуть сразу четыре комитета:

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по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
по вопросам промышленной политики и предпринимательства;
по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Реформы в Украине

Уже который год в Украине слово «реформа» для Украины является самым болезненным. В нем сочетается вкус веры и разочарования. После смены власти в стране тема реформ разгорелась в новой силой. Так, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о том, какие три реформы хотел бы видеть по итогам своей работы в ВРУ. Разумов недоволен, в частности, образовательной и медицинской реформами. «Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе», — отметил он в своем интервью украинскому изданию.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор заявил о том, что к приоритетным изменениям, которые должны реализовать в Украине, власти США отнесли реформы правосудия и рынка земли.

Празднование Дня Независимости

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

В этом году президент Украины Владимир Зеленский доверил миссию подготовить ходу ко Дню Независимости клипмейкеру и режиссеру Алану Бадоеву и хореографу Елене Коляденко. Они уже преступили к подготовке, 15 августа на авиационном заводе «Антонов» в столице уже состоялась первая репетиция Шествия достоинства. К слову, украинцы отнеслись у выбору организаторов шествия со скептицизмом. Что из этого получится — увидим ближе к главному празднику страны.

Новый тренер «Динамо»

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Футбольный клуб «Динамо» назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого был в кресле спортивного директора клуба. Сегодня, 16 августа он провел первую тренировку с командой, а в Конче-Заспе был объявлен тренерский состав. Так, ассистентами главного тренера Алексея Михайличенко стали Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Погодные качели

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

На этой неделе, 13 августа, поднялся до 35°С в Киеве столбик термометра. Это был температурный дебют в этом году, хотя исторически самым жарким было 13 августа в 2010 году, когда температура достигла 36,6°С. А вот 15 августа в страну пришло похолодание, к тому же — непогода наделала беды в западных регионах нашей страны. Эта стихия оставила без электричества 205 населенных пунктов.

Технологии мира

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Нет ничего удивительного в том, что Google остается самым популярным поисковиком в Соединенных Штатах Америки. 94 процентно всех поисковых запросов отправляются с сервисов, принадлежащих именно этому гиганту. А вот Amazon решил не утилизировать, а отдавать на благотворительность непроданные товары.

От Jaguar также поступили интересные новости. Так, компания захотела изменить определения слова «автомобиль» в Оксфордском словаре английского языка. Там полагают, что современное описание слова не подходит электрокарам, которые становятся все более полулярными во всем мире.

Автор: Инна Погрибная
16.08.2019 21:00:54
Посещений: 106
Инна Погрибная

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