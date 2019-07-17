Итоги дня: Телемост Украина — Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

Главная » Политика » Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

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Между Украиной и Грузией состоялся телемост, российский суд продлил арест украинским морякам, Тереза Мэй в прощальной речи набросилась с обвинениями на Путина, — такими были главные новости сегодня, 17 июля.

Человек дня — Светлана Стребиж, участник боевых действий на Донбассе, боец батальона «Донбасс-Украина». В среду, 17 июля, после долгой болезни она ушла из жизни… Стребиж вступила в добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» в марте 2015 года, информируют Экономические Новости.

Телемост с Грузией

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Украинский «24 канал» сегодня провел телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2», в эфире которого недавно матом оскорбили президента РФ Владимира Путина. Тема этого телемоста прошла на тему «опасного северного соседа» и вызовов, которые приносит Грузии и Украине Россия.

Арест моряков

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Лефортовский суд в столице Российской Федерации, в Москве, продлил срок ареста для всех 24 украинских моряков, которые были захвачены в плен в Керченском проливе. Отметим, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что «было бы гуманно» изменить меру пресечения для украинских моряков. Украинцы мощно поддержали своих моряков на судилище:

Упрощение от Путина

Президент РФ Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей. Так, глава Кремля подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать гражданство его страны в упрощенном порядке. Ранее он уже упрощал получения гражданства РФ только для жителей неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой области.

Обвинения Терези Мей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей прощальной речи упомянула о России и обвинила президента РФ Владимира Путина в циничной лжи.

Новая минималка

Сегодня, 17 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что минимальная заработная плата в стране уже в 2020 году составит 5500 грн, а средняя зарплата в ближайшие полтора-два года — 620 долларов: «У нас всегда будет выбор: либо мы опираемся на реальные возможности экономика, и я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата будет уже не 4173, а 5500 гривень», — отметил он»,- отметил глава государства.