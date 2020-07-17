«Год в турборежиме»: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

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Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась очень напряженной и продуктивной. Чтобы успеть пройти все срочные вопросы и законопроекты перед уходом на летние каникулы, народным депутатам пришлось работать сверхурочно, в том числе собираясь на внеочередные заседания.

Всего с начала года в Раду внесли 2 тыс. 105 законопроектов, а приняли – 253 проекта законов. Что касается постановлений, то таких поступило 1 тыс. 76 постановлений, из которых 509 – проголосованы. Во время последней сессии через Верховную Раду прошло немало резонансных законопроектов, которые ознаменовали легализацию игорного бизнеса, открытие рынка земли, изменения в регламенте, а также банковской сфере и Избирательном кодексе. Кроме того, народные депутаты отправили в отставку правительство Алексея Гончарука и проголосовали за Кабмин Дениса Шмыгаля, сменили главу НБУ, Генпрокуратуры и АМКУ. «Экономические новости» собрали самые значимые решения третьей сессии Рады IX созыва, информируют Экономические Новости.

Новый премьер

Законотворческий сезон парламентарии начали с ротации в Кабмине. Разговоры об изменениях в правительстве велись с начала нового года. Сначала речь шла о том, чтобы заменить несколько чиновников, вызывающих много вопросов. Однако позже в Офисе президента решили кардинальным образом преобразить исполнительный аппарат. После назначения руководителем ОП Андрея Ермака процесс заметно активизировался. Среди потенциальных фигур, которые могли сменить Алексея Гончарука фигурировали фамилии экс- вице-премьер министра Сергея Тигипко, а также экс-главы СБУ Валерия Хорошковского. В итоге остановиться решили на более нейтральной фигуре, недавно назначенном вице-премьер-министре по развитию общин и территорий Денисе Шмыгале. В начале марта Рада проголосовала за его кандидатуру. Многие считают, что в условиях кадрового голода он оказался наиболее компромиссной фигурой между олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Банковой. Сам политик в числе приоритетов нового правительства назвал завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. А среди наиболее срочных вопросов он перечислил необходимость пересмотра госбюджета, погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и противостояние вспышке коронавируса.

Увольнение Рябошапки

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После внезапной отставки правительства из украинской власти так же неожиданно уходит и давний соратник Владимира Зеленского. Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Это случилось на следующий день после того, как инициированную им реформу генпрокуратуры похвалили послы стран «Большой семерки». Сторонники снятия Рябошапки упрекали его в отсутствии громких посадок, защитники — уверяют, что генпрокурор сопротивлялся намерениям власти отправить политических оппонентов за решетку. Сам Рябошапка назвал решение о своем увольнении политически мотивированным.

Шевченко вместо Смолия

Последняя неделя работы Рады также оказалась богатой в плане кадровых назначений. Как раз в день 30-летия принятия Декларации о независимости Украины Рада проголосовала за нового главу Антимонопольного комитета. Ею стала Ольга Пищанская. Таким образом, она избавилась от приставки и. о. и сменила на этом посту ранее уволенного Юрия Терентьева. Также Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Впрочем, основная интрига велась вокруг кандидатуры нового главы Нацбанка Украины (НБУ). Им стал глава правления «Укргазбанка», советник премьер-министра Юлии Тимошенко Кирилл Шевченко, который сменил на этом посту Якова Смолия. Последний решил покинуть пост в связи из-за того, что на центробанк осуществляется «систематическое политическое давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике в более длительной перспективе». «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — заявил он. В Офисе президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно отставки главы Нацбанка. В МВФ подчеркнули, что независимость НБУ находится в центре новой программы МВФ и должна быть обеспечена преемником Смолия. Из-за отставки Якова Смолия Украина также отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Кроме того, курс национальной валюты заметно упал по отношению к доллару.

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Бюджет под коронавирус

Эпидемия коронавируса не оставила Раде иного выбора как скорректировать и госбюджет на 2020 год, существенно урезав расходы, чтобы создать специальный фонд для борьбы с пандемией. Правда, размеры этого фонда после первого неудачного голосования за правительственный проект уменьшились почти на треть. Если еще в конце марта правительство предлагало потратить на борьбу с коронавирусом почти 100 млрд грн, то в обновленном варианте фигурировали лишь 64,670 млрд. грн. Еще раньше — в первые дни после назначения на должность премьер-министра — Денис Шмыгаль говорил о фонде в 200 млрд грн. Расходы на медицину возрасли более чем 16 млрд грн.

Вместе с тем, закон также предусматривает, что заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений не должна превышать 10 минимальных зарплат, установленных на 1 января 2020 года, то есть 47 230 грн. Ограничение не касается тех, кто непосредственно причастен к борьбе с коронавирусом. Однако оно распространяется на судей, работников прокуратуры, НБУ, зарплата которых определяется отдельными законами. В целом бюджетные изменения ориентированы преимущественно на защиту от коронавируса и не предусматривают каких-либо стимулов для экономики, которая еще до начала карантина показывала признаки замедления.

Оставили без зарплат

К слову, законопроект, которым «Слуги народа» на текущей недели пытались повернуть космические зарплаты чиновников был снят с повестки дня. Очевидно, принципиальная позиция оппозиционных сил заставила президента Владимира Зеленского таки отозвать свой законопроект. Особое возмущение по этому поводу высказал представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович на согласительном совете в понедельник. «Далее маразм становится сильнее. Срочно собирается этот высший законодательный орган Украины. И ради чего? Ради принятия закона №3708, без которого, как оказывается, страна жить просто не может. Напомню, что этим законопроектом предусматривается возвращение наблюдательным советам и иностранным дармоедам в этих советах миллионных зарплат. И это за счет народа Украины… Власти наплевать на всех, пусть люди помирают с голода, ничто не имеет значение, кроме интересов иностранных дядей, кошельки которых которые за время карантина немного похудели и теперь необходимо срочно залезть в кошельки украинцам и забрать последнее», — возмутился он. Оппозиционные политики видят в нынешних высоких зарплатах чиновников коррупционную составляющую, закрепленную на законодательном уровне. Ведь такая небывалая щедрость власти, особенно на фоне провалов в экономической и социальной политике, а также обнищания большинства украинцев, выглядит как минимум неуместной.

Землю — крестьянам?

Пожалуй, самым значимым решением Рады нынешней сессии стало принятие во втором чтении закона, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Документ принимали очень эмоционально. В Раду он поступил на рассмотрение еще в октябре 2019 года. В первом чтении законопроект проголосовали в ноябре. Голосование сопровождалось протестами противников отмены моратория на продажу земли. Перед голосованием во втором чтении депутатам понадобилось два с половиной месяца, чтобы рассмотреть четыре тысячи правок. Их рассмотрение планировалось завершить до 19 марта. Однако ввиду увеличения случаев заражения коронавирусом в мире и карантинных мероприятий, которые пришлось ввести также и в Украине, процесс затянулся. Под угрозой грядущего глобального экономического коллапса в связи со сложившимися обстоятельствами, а также критической нужды в дополнительных финансах, которые реально было получить только от Международного валютного фонда (МВФ), депутаты принимали необходимые законопроекты на внеочередном заседании под покровом ночи с 30 на 31 марта.

Финальный текст документа за это время кардинально изменился. Ранее законопроект предусматривал, что одному покупателю можно будет приобрести не более 10 тысяч гектаров. Согласно окончательной версии документа, в первые три года можно будет покупать не более 100 гектаров «в одни руки». Юридические лица будут иметь такую возможность после второго этапа реформы, с 2024 года. Также планируется отсрочить введение рынка земли вплоть до июля 2021 года. Право собственности на землю сельскохозяйственного назначения после всех этапов будут иметь граждане Украины, юридические лица, которые зарегистрированы в Украине и участниками которых являются украинцы, государство или общины, сами территориальные общины, а также государство. Право собственности на землю планируют предоставить и банкам, и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Однако в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены на торгах.

Что касается наиболее болезненного вопроса для украинцев – возможности приобретения земли иностранцами или юридическими компаниями, учредителями или бенефициарами которых являются иностранцы, то они смогут иметь право собственности на землю только в случае одобрения на референдуме.

Антиколомойский закон

Не меньше ажиотажа было вокруг принятия скандального закона регулирующего банковскую деятельность в стране, более известного как «антиколомойский», предусматривающего невозможность возврата ранее национализированного «ПриватБанка» его бывшим владельцам. Это последнее условие, выполнение которого открывало Украине путь к получению кредитных траншей от МВФ. Спустя неделю после принятия документа за основу, депутаты, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому, внесли около 16,5 тысяч правок дабы замедлить процесс его принятия в ВР. К слову, за всю историю украинского парламентаризма больше всего правок подавали в проекты Конституции Украины (5700), Избирательного кодекса (4400) и о рынке земли (около 4000).

Несколько тысяч правок – гарантия растяжения рассмотрения законопроекта на 2-3 месяца, однако почти 16,5 тысяч превращали принятие документа в невыполнимую миссию. Поэтому на Банковой придумали способ как обойти преграды. Им стал маневр с внесением изменений в закон о Регламенте ВР, который позволяет в исключительных случаях избавляться от депутатского спама поправок через специальную процедуру рассмотрения законов. 13 мая парламент принял во втором чтении закон: «за» проголосовали 270 народных депутатов. 21 мая президент Владимир Зеленский подписал данный законопроект. Так, документом совершенствуется регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления НБУ необходимых инструментов влияния в этой сфере. Также документом предусматривается и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание убытков) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Как следует из закона, если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для отмены этого решения. Иными словами, бывшие владельцы не смогут вернуть банк. Но при этом владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены при выводе банка с рынка, могут получить возмещение ущерба, но только в денежной форме. В законе также убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в законе. А еще — были изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков. Кроме того, предусмотрено, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом.

Азарт в законе

В «турборежиме» парламент принимал и закон об игорном бизнесе на этой неделе. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Дискуссионные правки депутаты должны были рассматривать еще несколько дней, но справились в разы быстрее. 248 голосов депутаты отдали за то, чтоб игорный бизнес действовал легально и подконтрольно. Речь идет о казино, игровых автоматах, букмекерских конторах, а также игорный бизнес через интернет. Казино смогут работать в пяти — и четырехзвёздочных отелях, залы игровых автоматах в трёхзвёздочных отелях, а не в любых МАФах как было до запрета. Игровые заведения нельзя размещать ближе чем 500 м от школ, играть смогут те, кому исполнилось 21 год. Также создадут реестр лиц с игровой зависимостью, кому запрещено играть. За соблюдением правил будет наблюдать специальная комиссия. «Если играть будет человек, не достигший 21 года и об этом станет известно специальной комиссии, игровое заведение, в первую очередь, будет оштрафовано. За повторное нарушение принятых норм будет лишено лицензии» — сказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

Лицензии для заведений будут стоить дорого. Например, для букмекерских контор придется потратить как минимум около 1 млн. долл. Поэтому в монобольшинстве уверены, что заведения будут этим дорожить и не захотят нарушать закон. Оппозиция, в свою очередь, критикует документ, так как непонятно, как можно отследить возраст игрока или его зависимость через интернет, что в свою очередь порождает коррупцию. Тем временем в Раде уже зарегистрировано постановление об отмене соответствующего решения.

Местные выборы

Также Рада приняла решение относительно проведения местных выборов в Украине. Они состояться состоятся 25 октября 2020 года. По выборам в областные советы Донецкой и Луганской областей, то они проводиться не будут. Ведь, к сожалению, обеспечить представительство общих интересов всех территориальных общин области пока невозможно. Выборы на этих территориях можно будет проводить только после прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины. Кроме того, не назначаются и не проводятся выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополь, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей.

Выборы пройдут по новому Избирательному кодексу, который вступил в силу 1 января 2020 года. Он предусматривает несколько новаций в проведении местных выборов. В частности, местные выборы будут проводиться по двум системам: партийная пропорциональная система и открытые избирательные списки для городов с населением от 90 тыс., мажоритарная — для всех остальных. Система открытых списков позволит избирателям голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата, которого они хотят видеть при власти.

В последний день работы сессии депутаты успели также существенно перекроить карту Украины. Депутаты поддержали проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых. Предполагалось оставить всего 129 районов, однако профильный комитет добавил еще несколько. В частности, дополнительно в список районов, которые предложило правительство, будут включены в Винницкой области Жмеринский район, в Днепропетровской — Синельниковский район, в Закарпатской — Раховский район, в Ивано-Франковской — Верховинский район, в Киевской — Вышгородский район, в Одесской — Березовский район, в Херсонской — Бериславский и Скадовский районы, в Черниговской — Корюковский район.

Качество определяется с рождения

Не обошлось в Раде и без скандалов. На этот раз отличилась председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая на одном из вебинаров заявила, что некоторые необеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь. При этом, по ее словам, в таких семьях могут рождаться дети «очень низкого качества», которые в будущем тоже «садятся на государственные средства». Она также привела примеры стран, где предлагают стерилизовать безработных женщин. Эти высказывания депутата вызвали бурю критики и негодования со стороны общественности. Позже Третьякова извинилась, но заявила, что не собирается уходить со своего поста несмотря на давление. Она заявила, что против нее ведется проплачена кампания за инициированные ею реформы, а также за ее деятельность в Трехсторонний контактной группе по Донбассу.

«Баба рабочая»

Еще один скандал в рядах «Слуги народа» разгорелся вокруг неоднозначных слов ее представителя о своей коллеге. Так, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко и глава парламентской фракции «слуг» Давид Арахамия посетили Николаев, где презентовали региональный штаб партии накануне местных выборов. Ожидая начала встречи, Корниенко и Арахамия обменялись несколькими репликами, сидя за столом, где уже были установлены микрофоны местных изданий. По всей видимости, Корниенко не заметил, что микрофоны оказались включены, и позволил себе несколько высказываний, не предназначенных для публики. В какой-то момент он начал обсуждать Ирину Аллахвердиеву — народного депутата от «Слуги народа», которая родилась в Николаеве и, вероятно, также присутствовала на встрече. «Аллахвардиева — вообще красотка. Такая „поддутая“, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг ту мач», — сказал лидер «Слуги народа», пока Арахамия пытался не реагировать на его реплики. «Но баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна, посмотри, — продолжил Корниенко, наклонившись к лидеру парламентской фракции «слуг». — Она тут от**ярит тебе 300 встреч за четыре месяца [до выборов]. Выиграет (неразборчиво) чисто». «Да?» — отреагировал Арахамия. «Конечно! Такая энергетика! […] К президенту ты заведешь и увидишь — он ох**ет, подпрыгнет, выкурит все айкосы и скажет: «Баба — да, баба — да!». После этого Арахамия предложил собравшимся начать встречу и его диалог с Корниенко завершился. Позже, когда скандальные слова лидера «Слуги народа» попали в СМИ, Александр Корниенко принес извинения, хотя и назвал запись смонтированной.