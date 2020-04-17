Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира

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Коронавирус COVID-19 продолжает отнимать человеческие жизни, Киев оказался под ударом пыльной бури, а некоторые страны начали постепенно выходить из режима жесткого карантина, - такими были новости этой недели.

Ситуация с коронавирусом , информируют Экономические Новости.

В Украине насчитывается 4662 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. Увы, на этой неделе зафиксирован стремительный рост числа зараженных коронавирусом в нашей стране. В пятницу, 17 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Украина в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 на данный момент идет по сценарию Польши. Хорошая новость состоит в том, что если украинцы будут придерживаться норм карантина, пандемия может пройти без пиковых нагрузок на медсистему.

Новая надежда

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Ученые и медики всего мира продолжают войну с новым коварным врагом. Под конец рабочей недели стало известно о том, что в США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата «Ремдесивир». Это не новое, а скорее — обновленное противовирусное средство, так как его ранее использовали для борьбы с вирусом Эбола.

Кроме того, в Великобритании начали самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с COVID-19. В нём примут участие более пяти тысяч пациентов.

Продолжение карантина

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В Украине продолжается карантин. Предположительно он должен закончиться 24 апреля, но в КМУ анонсировали его продление до начала мая. На сегодня официального решения об этом нет, правительство занимается разработкой плана выхода из карантина. В частности, в КМУ презентовали наработки, которые предусматривают частичное ослабление карантина в Украине в начале мая: трудоспособные украинцы смогут выйти на работу. Вместо с тем, для школьников, студентов и пенсионеров карантин планируют продлить.

А вот некоторые страны Европы и мира карантинные меры начинают ослаблять. Выход из изоляции планируют провести в несколько этапов. В частности, о планах смягчить карантин уже заявил ряд стран, например, Германия, Австрия, Швейцария, а в Европейском союзе появилась «дорожная карта» для постепенного возвращения к привычной жизни. В США заявили о том, что пик уже пройден, там готовят новые принципы открытия экономики.

Пыльная буря

Киев оказался под ударом редкой для наших мест стихии – пыльной бури, которая появилась из-за сильных порывов ветра. К пыльной буре добавились клубы дыма, поднявшиеся от сильных лесных пожаров, раздутых ветром из Житомирской области и Чернобыльской зоны. В результате загрязнение воздуха в столице превысило норму в разы и Киев даже назвали самым загрязненным городом мира: по состоянию на 16 апреля норма была превышена в восемь раз. Спасатели уверяют, что нынешняя ситуация не несет химической и радиологической угрозы. Тем не менее, людям рекомендуют не открывать окна, делать влажную уборку и пить много жидкости.

Огненная стихия

Ещё одна тревожность этой недели — пожары в Чернобыле. Гореть начало ещё в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым даже было видно из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха, животные остались без дома и еды. В ГСЧС рассказали о том, что пожар в Чернобыльской зоне долго не получается потушить из-за погодных условий, ветер раздувает огонь.

Пасха в режиме онлайн

В эти выходные православные украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи. На сей раз — в режиме онлайн. Ранее вопрос празднования главного христианского праздника стал настоящим жестким испытанием для руководства многих стран. Медики и чиновники боялись последствий массовых собраний людей, которые могли спровоцировать новую волну заболеваний. Именно потому многие страны решились запретить походы в церкви, грозили штрафами и постоянно напоминали о том, какую опасность сулят массовые собрания в это непростое время.

Украинцам также напомнили о том, что в этом году боголослужения стоит смотреть онлайн. В магазинах можно купить уже освященную пасочку, а также — Укрпочта бесплатно доставляла главный кулинарный символ праздника по предварительному заказу. Несмотря на карантин и все испытания, жизнь продолжается. Редакция «Экономических Новостей» поздравляет всех со светлым праздником. Берегите себя и своих близких!