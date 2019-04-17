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Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

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В «Нафтогазе» заявили грядущем повышении цены на газ, украинских моряков оставили под арестом, а в Европе постепенно находят замену нефти из РФ, — такими были главные новости сегодня, 17 апреля.
Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

Человек дня — американский демократ Нэнси Пелоси, которая оказалась в списке 100 самых влиятельных людей 2019 года в категории «лидеры». Представитель Демократической партии была избрана спикером палаты представителей конгресса США и имеет отменную репутацию, хотя и попадала под шквал критики президента Трампа, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

Кроме того, в категории «Художники» отмечены Дуэйн Джонсон, Эмилия Кларк, Махершала Али. В категории «иконы»
— певицы Тейлор Свифт и Леди Гага. Среди «Титанов» оказались форвард Мохаммед Салах, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг, гольфист Тайгер Вудс и баскетболист Леброна Джеймс.

Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

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Газовые разбирательства

В среду, 17 апреля, НАК «Нафтогаз Украины» обратился к украинскому правительству с просьбой отменить Положение о возложении специальных обязанностей, так как в противном случае компания будет вынуждена с начала нового месяца поднять цену на газ для населения на 15 процентов. В свою очередь, глава правительства Владимир Гройман поставил главе «Нафтогаза» ультиматум. По его словам, Коболев будет уволен в случае отказа уменьшить цены на газ

Новый куратор ОРДЛО

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Российский президент Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента России по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Его место занял Алексей Филатов. Кроме того, Россия резко сократила выплаты населению оккупированной части Донбасса и остановила поставки туда «гуманитарной помощи».

Нефтяная альтернатива

Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

В Польше сумели импорт нефти из РФ – теперь почти половина закупаемого сырья поставляется из других стран. Благодаря политике диверсификации направлений поставок 30 процентов сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ компании в Польше, Литве и Чехии, поступает не из Российской Федерации.

Арест продлен

Украинским морякам российский суд продлил арест до лета. Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продолжили содержания под стражей до 26 июля, остальным — до 24 числа этого же месяца.

Один из моряков во время суда трогательно поздравил свою жену с днем рождения:

Арест Крючкова

Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

Соломенский райсуд Киева арестовал бывшего депутата Дмитрия Крючкова, подозреваемого в организации энергетической схемы. Альтернатива — залог в семь миллионов гривен (прокуратура просила сумму в 346 миллионов). Сегодня, 17 апреля, во время суда Крючков рассказал о влиянии на него Игоря Кононенко и о том, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды. Государственным бюро расследований занялось расследованием этого дела.

Новые фишки iPhone

Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

В iOS 13 появятся полезные новые функции, которые упростят работу с почтой и жестами. В частности, пользователей ждет «темный режим», Оомена жестов, улучшение Safari и всерьез поумневшая почта.

«Маршрутки» Uber в Киеве

Итоги дня: Новый куратор ОРДЛО, плохие газовые новости и замена российской нефти

Перемены ждут и столичный транспорт. Со следующего месяца Uber намерен заняться пилотным проектом под названием Uber Shuttle. Это удобный сервис по бронированию мест в микроавтобусе. Целью проекта является использование технологии Uber для предложения нового альтернативного способа передвижения городом.

Погода в Украине

Когда потеплеет в Украине? Именно этот вопрос сейчас максимально волнует людей, которые уже порядком подустали от этой холодной сырой весны. Сегодня, 17 апреля, страну накрыли дожди, но синоптики рекомендуют не унывать! Уже завтра в стране будет сухая погода, осадки ожидаются только в некоторых регионах на Западе и в Одессе. А вот особого тепла до конца рабочей недели не стоит сильно ждать. А вот серьезное потепление в страну придет уже после Пасхи, так что запаситесь терпением.

Автор: Инна Погрибная
17.04.2019 21:00:36
Посещений: 100
Инна Погрибная

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