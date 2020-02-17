Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Главная » Политика » Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

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Правительство презентовало стратегию экономического роста Украины, в «Нафтогазе» озвучили убытки от аннексии Россией Крыма, а эвакуацию украинцев из Китая опять перенесли, — такими были главные новости сегодня, 17 февраля.

Человек дня — известный музыкант Элтон Джон, который был вынужден внезапно прекратить концерт в Новой Зеландии. 72-летний артист из-за тяжелой болезни потерял голос посреди выступления в воскресенье. Очень расстроенный, он признался, что не может продолжать и позже — растрогал армию поклонников откровенным обращением в социальных сетях, информируют Экономические Новости.

Заявление Зеленского в Мюнхене

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Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в Мюнхене сделал неожиданное заявление о том, что время от времени скучает по работе на телевидении.

Стратегия развития

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В КМУ запланировали за пять лет увеличить ВВП страны на сорок процентов, создать более миллиона рабочих мест и привлечь 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Убытки от аннексии

В «Нафтогазе» заявили о том, что убытки компании от аннексии РФ Крыма составляют около восьми миллиардов долларов.

Эвакуация украинцев

Эвакуацию украинцев из города Ухань, который является эпицентром эпидемии, опять перенесли. Новая дата — 20 февраля.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки начали эвакуировать своих граждан с лайнера Diamond Princess. Оказалось, что у 14 американцев подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19. Всего же с борта корабля сняли более трехсот граждан США.

День котов

Февраль не только короткий месяц, но и период самых милых праздников. Только мы отметили День всех влюбленных, так пришло время поздравлять любимых котиков. ТаК, сегодня, 17 февраля, жители европейских стран отмечают Международный день кота.