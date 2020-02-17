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Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

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Правительство презентовало стратегию экономического роста Украины, в «Нафтогазе» озвучили убытки от аннексии Россией Крыма, а эвакуацию украинцев из Китая опять перенесли, — такими были главные новости сегодня, 17 февраля.

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Человек дня — известный музыкант Элтон Джон, который был вынужден внезапно прекратить концерт в Новой Зеландии. 72-летний артист из-за тяжелой болезни потерял голос посреди выступления в воскресенье. Очень расстроенный, он признался, что не может продолжать и позже — растрогал армию поклонников откровенным обращением в социальных сетях, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Заявление Зеленского в Мюнхене

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в Мюнхене сделал неожиданное заявление о том, что время от времени скучает по работе на телевидении.

Стратегия развития

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

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В КМУ запланировали за пять лет увеличить ВВП страны на сорок процентов, создать более миллиона рабочих мест и привлечь 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Убытки от аннексии

В «Нафтогазе» заявили о том, что убытки компании от аннексии РФ Крыма составляют около восьми миллиардов долларов.

Эвакуация украинцев

Эвакуацию украинцев из города Ухань, который является эпицентром эпидемии, опять перенесли. Новая дата — 20 февраля.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки начали эвакуировать своих граждан с лайнера Diamond Princess. Оказалось, что у 14 американцев подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19. Всего же с борта корабля сняли более трехсот граждан США.

День котов

Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма

Февраль не только короткий месяц, но и период самых милых праздников. Только мы отметили День всех влюбленных, так пришло время поздравлять любимых котиков. ТаК, сегодня, 17 февраля, жители европейских стран отмечают Международный день кота.

Экономические новости telegram
Автор: Оксана Ельченко
17.02.2020 21:02:40
Посещений: 37

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