Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов

Главная » Политика » Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов

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Украина опять попросила у Ирана «черные ящики» самолета МАУ, США в очередной раз подтвердили свою поддержку нашей стране, а СБУ открыла дело по «прослушке» Гончарука, — такими были главные новости сегодня, 17 января.

Человек дня — директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко, который сегодня, 17 января, принес присягу депутата ВРУ. Новоиспеченный народный избранник ранее основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины, был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine, информируют Экономические Новости.

Эпопея с отставкой Гончарука

Сегодня премьер Украины Алексей Гончарук,c нарушением Конституции, подал прошение об отставке на имя президента Владимира Зеленского. Предшествовал этому шагу кассетный скандал — в Сеть был «слит» разговор с совещания, которое было проведено 16 декабря 2019 года. Общество разделилось во мнении, стоит ли «помиловать» премьера. Президент решил, что стоит. Вечером, 17 января, он провёл встречу с главой правительства, на которой намекнул на своё хорошее отношение к Гончаруку и его «молодому правительству», но сделал предупреждение. В частности, он заявил о том, что нужно прощаться с теми министрами, которые недовольны своими заработными платами.

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Владимир Зеленский призвал премьера наладить диалог КМУ и Верховной Рады и не расшатывать страну ни экономически, ни политически.

Кроме того, ранее президент призвал узнать, кто в ответе за «слив» информации. Именно потому вечером, 17 января, Совет национальной безопасности и обороны Украины провел экстренное заседание рабочей группы в связи с утечкой персональных данных украинцев с Единого портала госвакансий.

Документ США

Группа поддержки Украины в Палате представителей США внесла резолюцию в поддержку Украины и украинского народа. В документе подчеркивается, что когда «демократия РФ разрушается на глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов». Потому она должна получить необходимую поддержку со стороны США. Тем более, подчеркнули авторы законопроекта, это должно способствовать усилению нацбезопасности Америки в регионе и в мире.

Катастрофа самолёта МАУ

Офис генпрокурора Украины в очередной раз обратился к Ирану с запросом о предоставлении украинским следователям «черных ящиков» сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ. 14 января стало известно, что иранская сторона решила отправить бортовые самописцы с самолета авиакомпании «МАУ» во Францию.

Рейтинг армии

Армия Украины оказалась на 29 месте рейтинга, сохранив своё место в тридцатке лучших. Традиционно, лидером является армия Соединенных Штатов Америки. Перед Украиной в рейтинге расположилась Греция, ниже — Чехия. Составляя этот список, эксперты оценивали государства по 55 разным показателям, таким как количество оружия и военной техники или численность армии.

Наказание для журналистов

Верховной Раде предлагают принять законопроект о борьбе с дезинформацией в Украине. Инициатор — министр культуры Владимир Бородянский и его заместитель Анатолий Максимчук. В законопроекте они прописали уголовную ответственность и миллионные штрафы для журналистов. Распространителей массовой информации хотят штрафовать за разные виды «дезинформации». Также, согласно пожеланию Бородянского, СМИ должны будут себя идентифицировать.

Преимущества Украины над ЕС

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил о том, что большие преимущества Украины над ЕС – это её земля и возможность выращивать органические продукты питания. Кроме того, по словам посла, Украина «опережает Европу по драйву». «…Тот драйв, та динамика, которые есть у вашей страны – это фантастика!», — заявил посол.

Увольнение Яременко

Спустя несколько месяцев после секс-скандала Богдана Яременко, нардепа всё же уволили с должности главы комитета по внешней политике. Его место занял Александр Мережко.

Также, Рада назначила народного депутата от Евросолидарности Владимира Вятровича членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.