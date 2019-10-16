РусУкр

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Главная » Политика » Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Требование Украины в Минске озадачило Кремль, глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью, а бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе, — такими были главные новости сегодня, 16 октября.

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Человек дня — 36-летняя Ярослава Никоненко, чью жизнь отняла пуля врага на Донбассе. Девушка, которая пошла на войну за погибшим отцом, служила в 101-й отдельной бригаде охраны Генштаба Украины. Подразделение находится на передовых позициях в районе ООС. Ярослава — дочь Сергея Никоненко, бойца «Айдара», который погиб в районе Трехизбенки Луганской области в январе 2015 года. За его голову враги готовы были заплатить полмиллиона долларов. Ярослава изначально занималась волонтерством, но затем пошла по стопам отца и пришла служить в ВСУ, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Судебная реформа: Решение Рады

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Читайте: Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

В среду нардепы приняли во втором чтении законопроект президента о деятельности органов судейского управления. За закон под номером 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» свой голос отдали 236 народных депутата. В документе речь идет об изменениях в законы «О судоустройстве и статусе судей», «Об очистке власти» и «О Высшем совете правосудия».

Уникальная операция ВСУ

Бойцы группы К-2 из 54 ОМБр выложили в интернет видео адекватного ответа на обстрелы врагом позиций наших военных, во время которых погибли украинские герои. Уникальность операции состоит в том, что расстояние до позиций боевиков составила 273 метра. Операция прошла успешно и без потерь со стороны ВСУ.

Читайте: Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Истерика Кремля

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

В Кремле в довольно специфической манере отреагировали на требование Украины ликвидировать «ДНР» и «ЛНР» во время переговоров. Традиционно, в РФ начали обвинять Украину в срыве переговоров, хотя в реальности всё сказано правильно: в минских соглашениях нет такого понятия как «ЛДНР». Есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ОРДЛО. Получается, что минские соглашения нарушает именно факт существования так называемых «республик».

На такую, не совсем адекватную реакцию, отреагировали в Украине:

Пояснения Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прояснил несколько скандальных ситуаций, который обсуждались в последнее время. На брифинге после заседания Кабинета министров в среду, 16 октября, глава правительства рассказал, что имеет статус доктора философии в области права благодаря диплому «негосударственного образца», потому и не отражает это в официальной биографии. Он также рассказал, что никогда наукой не занимался.

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Кроме того, премьер заявил, что на концерт группы Сокира Перуна он прибыл по приглашению ветеранов. По словам Гончарука, на этом мероприятии выступала не одна группа, а сейчас есть люди, которые легко могут сделать «фашиста или нациста» из любого.

Прогноз МВФ

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

МВФ по итогам 2019 года в целом ожидает укрепления гривны к доллару в сравнении с показателем за прошлый год. Также, Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина оказалась в группе Emerging and Developing Europe (Новая и развивающаяся Европа).

Ответ на санкции

Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция готова ответить на любые санкции Соединенных Штатов из-за операции в Сирии. Также, он назвал политику руководства США «односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции». Отметим, ранее американцы ввели санкции против Турции и даже заявили о том, что могут полностью остановить экономику турков.

Автор: Инна Погрибная
16.10.2019 21:00:21
Посещений: 96
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Иначе - план Б": Украина поставила ультиматум Путину по Донбассу (4130)

Избиение боссом украинского актера в Польше. Появились скандальные детали (3863)

Россия готовится к новому удару, - Шевцова (3401)

Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева (3231)

"Создадут нервы россиянам": Первый дивизион ПКР “Нептун” уйдёт “на золото”, - "Злой одессит" (3178)

"Когда ж вас всех там перебьют-то?": Украинский музыкант угодил в скандал, желая смерти украинским воинам (3118)

"В капитуляции заинтересована Россия": "Стрелок"-Гиркин заговорил о конце "Л/ДНР" (3086)

"Полезут гигантские черви": Серия мощных землетрясений вызвала панику в "ДНР" (2915)

Хитрый план начал реализовываться: генерал раскрыл уловку Путина (2485)

Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу. В РФ ответили истерикой (2314)



Читайте также

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
 Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
 Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины
Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

Фото недели

Здания которые выглядят как штаб-квартиры суперзлодеев

Все фото »

 