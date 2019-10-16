Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

Главная » Политика » Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ Итоги дня: Истерика Кремля, новшества от МВФ и уникальная операция ВСУ

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Требование Украины в Минске озадачило Кремль, глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью, а бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе, — такими были главные новости сегодня, 16 октября.

Человек дня — 36-летняя Ярослава Никоненко, чью жизнь отняла пуля врага на Донбассе. Девушка, которая пошла на войну за погибшим отцом, служила в 101-й отдельной бригаде охраны Генштаба Украины. Подразделение находится на передовых позициях в районе ООС. Ярослава — дочь Сергея Никоненко, бойца «Айдара», который погиб в районе Трехизбенки Луганской области в январе 2015 года. За его голову враги готовы были заплатить полмиллиона долларов. Ярослава изначально занималась волонтерством, но затем пошла по стопам отца и пришла служить в ВСУ, информируют Экономические Новости.

Судебная реформа: Решение Рады

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В среду нардепы приняли во втором чтении законопроект президента о деятельности органов судейского управления. За закон под номером 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» свой голос отдали 236 народных депутата. В документе речь идет об изменениях в законы «О судоустройстве и статусе судей», «Об очистке власти» и «О Высшем совете правосудия».

Уникальная операция ВСУ

Бойцы группы К-2 из 54 ОМБр выложили в интернет видео адекватного ответа на обстрелы врагом позиций наших военных, во время которых погибли украинские герои. Уникальность операции состоит в том, что расстояние до позиций боевиков составила 273 метра. Операция прошла успешно и без потерь со стороны ВСУ.

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Истерика Кремля

В Кремле в довольно специфической манере отреагировали на требование Украины ликвидировать «ДНР» и «ЛНР» во время переговоров. Традиционно, в РФ начали обвинять Украину в срыве переговоров, хотя в реальности всё сказано правильно: в минских соглашениях нет такого понятия как «ЛДНР». Есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ОРДЛО. Получается, что минские соглашения нарушает именно факт существования так называемых «республик».

На такую, не совсем адекватную реакцию, отреагировали в Украине:

Пояснения Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прояснил несколько скандальных ситуаций, который обсуждались в последнее время. На брифинге после заседания Кабинета министров в среду, 16 октября, глава правительства рассказал, что имеет статус доктора философии в области права благодаря диплому «негосударственного образца», потому и не отражает это в официальной биографии. Он также рассказал, что никогда наукой не занимался.

Кроме того, премьер заявил, что на концерт группы Сокира Перуна он прибыл по приглашению ветеранов. По словам Гончарука, на этом мероприятии выступала не одна группа, а сейчас есть люди, которые легко могут сделать «фашиста или нациста» из любого.

Прогноз МВФ

МВФ по итогам 2019 года в целом ожидает укрепления гривны к доллару в сравнении с показателем за прошлый год. Также, Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина оказалась в группе Emerging and Developing Europe (Новая и развивающаяся Европа).

Ответ на санкции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция готова ответить на любые санкции Соединенных Штатов из-за операции в Сирии. Также, он назвал политику руководства США «односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции». Отметим, ранее американцы ввели санкции против Турции и даже заявили о том, что могут полностью остановить экономику турков.