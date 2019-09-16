Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь «киборгов» и «вторая Зайцева» в Харькове

Главная » Политика » Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове

Закрыть Отправить

Рынку нефти грозит рекордный за 29 лет шок, в Мариуполе расстреляли убийцу «киборгов», а в Харькове девушка на кабриолете влетела в толпу пешеходов, — такими были главные новости сегодня, 16 сентября.

Человек дня — известный украинский спортсмен и нардеп от Слуги народа Жан Беленюк, который стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограмм. Для украинца это уже вторая золотая медаль чемпионата мира. Желаем ему дальнейших успехов и побед, информируют Экономические Новости.

«Инфаркт» на нефтевом рынке

Рынок нефти начал неделю в паническом настроении: атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии сулит рынку «черного золота» шоковое сокращение поставок. Его можно сопоставить разве что с ситуацией, которая произошла в 1990 году. В тот год война в Персидском заливе стала причиной остановки сотен скважин в Кувейте и Ираке и сливу в море почти 800 тыс. тонн качественного сырья. Сейчас аналитики уже говорят о том, что цена за баррель может взлететь до рекордного показателя в 100 долларов за баррель.

Читайте: Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова

Убийство боевика

В Мариуполе Донецкой области погиб боевик «ДНР», которого ранее украинский суд отпустил под домашний арест. Сегодня, 16 сентября, появилась информация о том, что боевику Джумаеву позвонили в дверь, а когда он открыл – расстреляли в упор. Полиция информировала о том, что о выстрелах правоохранителям сообщила соседка, а когда приехала скорая — он уже был мёртв. О Романе Джумаевом известно то, что до войны на Донбассе он работал программистом, но кардинально изменил жизнь, решив примкнуть к боевикам. Штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево. Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош назвал убийство человека, обстреливавшего украинских героев, «высшим правосудием».

Читайте: Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС

ДТП в Харькове

Поздно вечером, 15 сентября в произошло новое ДТП на улице Сумской, где в 2017 году печально известна Алена Зайцева сбила насмерть шесть человек. Audi TT сбил на тротуаре четверых человек. В результате ДТП с различными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу. Деталей аварии пока что нет, но по предварительной информации, водитель дорогостоящей легковушки была трезвой.

Ремонт дорог в Украине

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о том, что в Госбюджете-2020 предусмотрено рекордный объем финансирования дорожной отрасли. На ремонт «головной боли» автомобилистов потратят 74,4 млрд гривен.

Богдан и СМИ

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан назвал украинских журналистов коррумпированными и захотел, чтобы средства массовой информации совершили самостоятельную «чистку». Кроме того, Богдан отметился интересным заявлением о «слугах народа». Он считает, что в президентской партии «Слуга народа» есть психически больные и безумные народные депутаты.

Новый Беверли-Хиллз и украинская музыка

Песня, написанная коллективом из Украины Cape Cod, стала саундтреком перезапуска популярнейшего сериала 90-х годов Беверли-Хиллз, 90210. Музыкант Максим Сикаленко рассказал о том, что речь идет о треке Sunsay из альбома Echoes, а он сам испытал “безграничное чувство чистой эйфории”, когда его песня прозвучала “в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности”.