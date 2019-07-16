Итоги дня: Три проблемы «Укроборонпрома», закон о языке и футляр Зеленского

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КС признал конституционной декоммунизацию, Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США

, а в Украине вступил в силу закон о государственном языке, — такими были главные новости сегодня, 16 июля.

Человек дня — известный ученый Алан Тюринг, который сумел расшифровать код нацистов «Энигма». Банк Англии решил портрет именно этого ученого разместить на новой банкноте 50 фунтов стерлингов, которая выйдет в оборот через несколько лет. кандидатуру Тьюринга выбрали на заседании специального комитета Банка. Кроме него, для изображения на новой банкноте рассматривали также физика Стивена Хокинга, первого в истории Англии программистку Аду Лавлейс, рентгенографа Розалинд Франклин, физика и математика Джеймса Максвелла. Алана Тюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, он повлиял на то, каким мы видим мир сегодня, информируют Экономические Новости.

Футляр Зеленского

В правительстве заявляют, что ближайшее окружение президента Владимира Зеленского держит его в своего рода «футляре», пытаясь не допустить прямой коммуникации главы государства с «внешним миром». Информация об этом сегодня появилась в известном украинском издании, которое ссылается на источники. По информации, сейчас в команде Зеленского фактически всю коммуникацию и все сферы деятельности президента контролирует глава ОПУ Андрей Богдан.

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Закон про мову

В Украине сегодня вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый в апреле. Этим законом предусмотрено, что каждый гражданин страны обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Стоит отметить, что 16 июля Совет национальной безопасности ООН на своем заседании обсуждает украинский закон о языке.

Проблемы «Укроборонпрома»

Глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил о том, что главными проблемами госконцерна «Укроборонпром» — это является имиджевая проблема, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП. Первая проблема заключается в том, что общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Вместе с тем, Абромавичус надеется на то, что до конца этого года ситуация изменится.

Экстрадиция Фирташа

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.