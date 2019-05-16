Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, «Голос» Вакарчука и «революция» в Екатеренбурге

Главная » Политика » Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге

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Верховная Рада определила дату инаугурация Владимира Зеленского, Вакарчук представил свою партию на выборы, а в Екатеренбурге начинается настоящая революция, — такими были главные новости сегодня, 16 мая.

Человек дня — ученый-математик Марина Вязовская, которая совершила настоящий прорыв в математике. Украинка совместно с коллегами решила математическое уравнение, объясняющее, как размещается в 8- и 24-мерных пространствах бесконечное количество точек, отталкиваются друг от друга. Марина является лауреатом престижнейшей Международной премии имени Р. Салема (2016), премии Математического института Клэя (2017), премии «Новые горизонты математики», информируют Экономические Новости.

Инаугурация Зеленского

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В четверг, 16 мая, Верховная Рада Украины наконец-то определилась с датой инаугурации Зеленского. Она должна состоятся 20 мая в 10 часов утра. В штабе новоизбранного президента не очень обрадовались такому решению. Там заявили о том, что назначением инаугурации на 20 мая часть нардепов «насолила украинскому народу», навредила имиджу страны и создала проблемы для зарубежных гостей. Таким мнением после принятого решения поделился Дмитрий Разумков.

Возвращение Коломойского

Сегодня стало известно о том, что в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский, который не находился в стране с июня 2017 года.

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Партия Вакарчука

В четверг лидер группы «Океан Ельзи», общественный деятель Святослав Вакарчук представил партию «Голос», с которой намерен осенью идти на парламентские выборы. Сегодня Вакарчук представил несколько членов новой команды, а вот окончательное формирование идеологии партии и её состава предварительно должно быть 25 мая. Именно тогда должен состоятся первый партийный съезд. Вакарчук рассказал о том, что не намерен брать деньги от олигархов и пообещал создать партию настоящих изменений.

Геращенко подала заявление об увольнении

Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко сообщила о том, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

Протесты с России

«В Екатеринбурге начинается революция», «В Екатеренбурге разрушен главный миф Путина», — с такими громкими фразами нынче выступают многие российские политики и политологи, комментируя протесты в российском городе. И правда, то что происходит в РФ в эти дни — события поистине революционные. Жители Екатеринбурга выступили против строительства храма Святой Екатерины в сквере около Театра драмы и, не боясь сопротивления, сносят заборы и снова и снов выходят на массовые протесты. Недовольным гражданам противостоят мускулистые спортсмены, а вот полиция в происходящее почти не вмешивалась. В Екатеринбурге арестовано более двадцати участников протестов против храма.

День вышиванки в Украине

Сегодня вся Украина отмечала День Вышиванки. Жители страны массово хвастались своими замечательными нарядами. В вышитые рубашки нарядились и депутаты с министрами, и общественные активисты, и даже канадское посольство. Нарядом похвастался и новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Эйфелева башня празднует день рождения

Французская красавица Эйфелева башня отметила юбилей. И хоть у настоящей французской леди не принято говорить о возрасте, все же эту назвать стоит — 130 лет! «Большая железная дама» с размахом отметила юбилей, а поздравить её пришли тысячи людей со всего мира.