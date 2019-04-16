Итоги дня: Надина свобода, требование украинцев и сгоревшая история

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Украина обратилась в Международный трибунал из-за моряков, украинцы назвали главное требование к избранному президенту, а во Франции грустят из-за сгоревшего 800-летнего собора, — такими были главные новости сегодня, 15 апреля.

Человек дня — американская актриса Джорджия Энджел. Сегодня стало известно о том, что звезда сериалов «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Все любят Рэймонда» ушла из жизни. Известная артистка несколько раз была номинирована на «Эмми» и снималась во многих популярных сериалах, информируют Экономические Новости.

Спасение моряков



Президент Порошенко сегодня, 16 апреля, сообщил о том, что Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с просьбой принять меры в отношении Российской Федерации для освобождения военнопленных моряков.

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Освобождение Савченко и Рубана

Самая обсуждаемая тема среди украинцев — освобождение Надежды Савченко и Владимира Рубана. Дело в том, что в полночь истек очередной срок содержания этой пары под арестом, а суд не успел в срок рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста.

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Требование украинцев

Киевский международный институт социологии провел опрос, который продемонстрировал, что большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный гарант в первую очередь должен снизить тарифы на коммуналку. Кроме того, жители страны требуют от нового лидера подачи в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с народных избранников, судей, президента. Третье требования — начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений.

Пожар в Нотр-Дам

Собор Парижской Богоматери во Франции, который вчера очень пострадал от огня, может опять быть открытым для посетителей через пять лет. Во Франции уже озвучили версию, что это было не умышленным поджогом, а небрежностью во время реставрационных работ. На восстановление символа Парижа понадобиться несколько сотен миллионов евро и эти деньги уже согласилась выделить богатейшая семья Франции.