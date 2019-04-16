Дебатский батл: почему для Порошенко и Зеленского процесс важнее результата?

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Эпопея с дебатами финалистов президентской гонки в Украины продолжается. 14 апреля лидер первого тура, шоумен Владимир Зеленский так и не появился на дебатах в НСК «Олимпийский», как того ожидал его оппонент — действующий президент Петр Порошенко.

Состоятся ли дебаты 19 апреля, о чем изначально заявил Зеленский — под большим вопросом. Ведь эта дата не устраивает главу государства, который в этот день планирует появиться в студии «UA:Першого», как того требует украинское законодательство. Поэтому интрига, состоится ли реальная дискуссия между кандидатами, захочет ли кто-либо рискнуть и появиться на поле своего противника или же каждый из них в итоге споет песню «Я прийшов, тебе нема» с разных локаций и на этом разойдутся, сохраняется, информируют Экономические Новости.

Прошедшие в минувшее воскресенье «дебаты» между шоуменом Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко изначально были обречены на провал. Ведь последний точно знал, что ожидать своего противника на словесную дуэль в этот день не стоит. В Команде Зе с самого начала четко дали понять всей стране, что их кандидат на «Олимпийском» планирует появиться исключительно 19 апреля в 19.00. Однако это не помешало гаранту устроить шоу с пустой трибуной, на которой должен был стоять его оппонент. «Мы выбрали дебаты, потому что это — признак демократии… Если господин Зеленский уже вернулся из Парижа, если для него Украина — прежде всего, мы ждем его для дебатов. Мы будем его приглашать каждый день», — заявил он журналистам.

В том, что заявленные дебаты изначально напоминали личный митинг Петра Алексеевича, а не приглашение оппонента к публичным прениям свидетельствовала и организация самого мероприятия. Люди на стадионе, концерт рок-группы KOZAK SYSTEM, в последствии посвятившей Зеленскому песню «Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела…» которую старательно подпевал сам президент, а также общее фото со сторонниками по завершению — все говорило о явном агитационном характере ивента.

В такой ситуации сложно было рассчитывать на появление Зеленского, даже если бы он и согласился на дебаты 14 апреля. По словам Зеленского, «шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это обидно».

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Идея вызвать на реальные дебаты и, таким образом, лишить «комфортных эфиров» своего оппонента у команды Порошенко появилась неспроста. Ведь, по большому счету, Зеленскому удалось обойти всех своих конкурентов в первом туре выборов без особых усилий, не принимая активного участия в самой гонке. Никаких встреч с избирателями, участий в политических ток-шоу и жарких дискуссий с другими кандидатами мы так и не увидели, как и внятной позиции относительно будущего Украины. Более того, о кадровых назначениях на ключевые политические должности в случае победы Зеленского во втором туре – тоже умалчивают. Всю агитационную работу за господина Зе проделал канал «1+1», принадлежащий одиозному олигарху Игорю Коломойскому, где без остановки транслировались юмористическое телешоу студии «Квартал-95», а также сериал «Слуга народа», в котором тот сыграл главную роль.

Поэтому не удивительно, что в штабе Порошенко разнервничались не на шутку. Еще в ночь после первого тура выборов здесь начали распространять слухи о появлении Зеленского на брифинге якобы в нетрезвом состоянии, обвинять его в несерьезном поведении и неготовности к публичным дебатам, провоцируя того на должный ответ. Тогда же действующий президент назвал своего оппонента «марионеткой олигарха Коломойского».

Реакция Зеленского не заставила себя долго ждать. Уже 3 апреля в своем видеообращении он сам вызвал гаранта на дебаты, назвав местом встречи главный стадион страны «Олимпийский», ультимативно дав на ответ 24 часа. Кроме чисто политических требований, шоумен потребовал от Порошенко должного обращения и предложил сдать тест на алкоголь и наркотики. Несмотря на нестандартный для украинской политики формат дебатов, которые согласно закону «О выборах Президента Украины» обычно проходят в студии национального телевещателя «UA:Першого», президент согласился проводить прения на «Олимпийском» и там же сдать свои анализы.

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И хотя комичность ситуации у многих вызывает улыбку, полную сарказма, оба кандидата пытались играть в нее максимально серьезно. Порошенко назвал употребление алкоголя или наркотиков кандидатами в президенты «вопросом национальной безопасности». Представители обеих команд начали дискуссию о целесообразности анализа крови, мочи, волос, ногтей или других биологических материалов. А и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун проводила ликбез на эту тему на своей странице в Facebook. В свою очередь украинский боксер Владимир Кличко назвал сдачи анализов кандидатами смешным и предложил организовать повторную процедуру, посетив медпункт на «Олимпийском» для сдачи анализов на наркотики уже экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Порошенко согласился без колебаний, а вот Зеленский заново сдавать анализы напрочь отказался, посчитав неуместным повторно доказывать обществу, что он здоров.

Параллельно представители Порошенко и Зеленского пытались договориться о дате дебатов на «Олимпийском», но прийти к общему знаменателю сторонам до сих пор не удалось. Банковая продолжает настаивать на том, чтоб встретиться с Зеленским до 19 апреля, либо чтобы тот поменял время встречи с 19.00 на более раннее время в пятницу. Это очень принципиально для действующего президента, который в этот день еще хочет успеть на общественное телевиденье для проведения официальных дебатов, как того требует украинское законодательство, и, таким образом, провести их в два раунда за один день — на стадионе «Олимпийский» и студии «UA:Перший». На что Зеленский вряд ли согласится. Однако судя по тому, что ситуация зашла «в глухий кут», вполне возможно, что в реальных дебатах не заинтересованы обе стороны. И у каждого из кандидатов есть свои причины не желать их. Порошенко понимает, что к нему будет куда больше вопросов, чем к шоумену, каждый из которых только «забьёт лишний гвоздь» в и без того невысокий рейтинг президента. А Зеленский своей неопытностью в государственных делах и отсутствием четкой позиции по множеству ключевых вопросов может существенно подпортить свой виртуальный имидж.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций

Проблема не в датах, а в том, что Зеленский и его команда не хотят этих дебатов. Технологически это правильно, потому что им тяжело противостоять в конкуренции по содержанию. Какие бы не были претензии к Порошенко, но в случае дебатов необходимо будет говорить о конкретных вещах, и для Зеленского это будет не самый лучший вариант, с точки зрения его восприятия гражданами, которые хотят за него проголосовать. Последний прячется и не хочет конкурировать именно потому, чтобы и далее оставаться благоприятным кандидатом, который нравится всем. Для меня это и печально, и неприемлемо одновременно. Зачем тогда было делать этот видеоролик от 3 апреля? Технологически он был сделан правильно, качественно отснят. Скорее всего, команда Зеленского надеялась, что Порошенко не согласится. Но так только тот принял навязанные правила игры, они специально придумали дату 19 апреля, когда согласно Закону «О выборах Президента Украины», должны пройти дебаты на «UA:Перший», что регулируется постановлением ЦИК. Но, опять-таки. Хотите 19 апреля, тогда почему не назначаете другое время, чтоб оно не совпадало с эфиром на общественном телевидении? То есть, все делается с тем, чтоб эти дебаты не состоялись. Их всячески пытаются избежать. Считаю, что кроме тех патентов, которые есть у Зеленского, еще нужно запатентовать новую игру под названием «дебатские прятки».

В свою очередь 14 апреля состоялось то, что прописано в ст. 57 Закона «О выборах Президента Украины» как агитация. Зеленский не пришел. Но было много представителей СМИ, вопросы к действующему президенту были достаточно неудобными. И никакой так называемой «теплой ванны» для кандидатов не было. Думаю, в этой ситуации Порошенко больше приобрел. Я не разделяю мнение тех, кто говорит об этом мероприятии как о «несерьёзном» и «смешном». Чем больше президент обращается к кандидату Зеленскому, который хотел этих дебатов и не пришел, тем больше у него становится сторонников. Благодаря видеоролику от 3 апреля можно предположить, что в команде Зеленского есть тот, кто работает на Порошенко. Это шутка, конечно. Но они столько раз попадали «в штагу»! Не будь этого видеоролика, и Зеленский бы и дальше прятался, как во время первого тура выборов, то особых проблем касательно результатов финального голосования не возникло бы. Даже сейчас, вроде бы социология дает больше Зеленскому, но возникает вопрос, почему нужно бегать, прятаться и ставить в достаточно интересное положение всю ситуацию с дебатами? И почему Зеленский использовал «черный пиар» против Порошенко, если имеет преимущество в два, а то и более раза? То есть, все выглядит интересно, с точки зрения того, что интрига, которой не оставалось места после первого тура выборов на самом деле понемножку появляется. В понедельник Порошенко опять призвал Зеленского появиться на дебатах на ICTV. Но Зеленского на программе заменил Данилюк. Как по мне, вообще Зе-команда просто занавес, которая прячет кандидата. Так или иначе, у действующего президента в связи с такими заявлениями и поведением кандидата Зеленского появляется шанс, которого ранее — до видеоролика от 3 апреля, практические не было.

Но, если говорить по существу, то ситуация стала абсурдной. Возможно, что команда Порошенко также не заинтересованы в дебатах. И хотя в законодательстве не предусматривается наказания за неявку на кандидатов, данная ситуация наглядно демонстрирует отсутствие в стране как политической культуры, как и политических традиций в целом.

Алексей Арестович, блогер и военный эксперт

Зеленский опять записал видеообращение, где упрекнул Порошенко, что тот снова бегает по телеканалам и позвал на дебаты 19 апреля. То есть, он намекает на то, что дебаты все-таки будут. Почему не встречаются до этого? Во-первых, Зеленский просто не готов. А за это время можно подготовиться, поговорить с репетиторами, обработать позицию, потренироваться. Во-вторых, он понимает, что если проиграет дебаты, то останется достаточно времени на раскрутку скандала. Дебаты поздно вечером 19 апреля (учитывая, что 20 апреля – день тишины, надо молчать и не упоминать кандидатов), даже если Зеленский сокрушительно проваливается, это вряд ли сможет существенно повлиять на голосование 21 апреля. Президент в данной ситуации делает то, что может. Бегает и личной харизмой поднимает себе рейтинг среди сторонников, тролит противника, указывая, что тот не готов и прячется. Порошенко настаивает, что дебаты должны пройти в студии общественного телевиденья. Но в законе о выборах не прописывается, что они должны пройти строго в студии, а лишь при трансляции общественного телевиденья. Но организует ли «UA:Перший» трансляцию со стадиона «Олимпийский» — это большущий вопрос. Такая лазейка в законодательстве дает некоторую возможность играть Зеленскому. Думаю, что Порошенко будет до конца придерживаться законодательства нормального, но не до конца определенного. А Зеленский может сыграть на том, что не явится на дебаты или явиться с опозданием. И, короче, сделать так, чтоб де-юре дебаты состоялись, а де-факто — нет.

Олег Саакян, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр»

Для кандидатов сегодняшние дебаты, поскольку мы полностью руководствуемся логикой шоу и определенного сценария, а не реальной политической борьбой, процесс намного важнее и значимей, нежели сам результат. То есть, состоятся или не состоятся дебаты — это один вопрос, но виртуальная битва между ними намного выгодней, с точки зрения мобилизации своего избирателя и деморализации противника. Борьба сейчас идет не столько между кандидатами Зеленским и Порошенко, сколько между кандидатом Порошенко с президентом Порошенко, его антирейтингом, позиционированием, ошибками и всем тем негодованием, которое с ним связано. И кандидатом Зеленским, который виртуальный, которому не желательно говорить конкретику, за которого голосуют протестно, с реальным Зеленским, который является личностью, имеющим свои установки, ценности, свои «привидения». В результате эти две параллельные реальности в идеале должны пересечься максимум в день голосования 21 апреля, не пересекаясь до этого. Поэтому такие монологи и взаимодействие Петра Алексеевича со стадионом, который мы наблюдали 14 апреля, больше направлены на то, чтоб доказать собственной команде и дать месседж о том, что еще не все потеряно и есть шанс на победу.

Что касается возможности проведения реальных дебатов между кандидатами, то пока все выглядит так, что их вероятность достаточно низкая. Скорее всего, мы увидим Зеленского на стадионе, Порошенко – в студии общественного телевиденья. В итоге будут такие себе «пресс-конференции в кругу собственных почитателей». Конечно, шанс этой встречи сохраняется. Может быть перенесут время на стадионе на пораньше или попозже. Может, Зеленский примет решение прийти в студию «UA:Перший». В любом случае, дебаты, если состояться, не будут столь однозначны, как этого ожидает команда Порошенко. Поскольку к действующему президенту, как к опытному политику, будут завышенные ожидания, плюс целый ряд претензий, связанных с его сегодняшней деятельностью. А к Зеленскому — наоборот, поскольку он новое лицо в политике, будут заниженные ожидания и огромный кредит ошибок, которые общество ему готово простить. Соответственно, это будет далеко не «теплая ванна», в которой произойдет словесное избиение господина Зеленского. Вполне вероятно, что для президента развитие такого сценария может сыграть злую шутку. Поэтому сценарий заочного дебатирования, в виде взаимного обмена «лестностями», практически с дворовой разборкой «на слабо», намного выгоднее обоим кандидатам.

Возможная организация телемоста «UA:Перший» будет больше похожа на троллинг, нежели на дебаты. Но в данном случае исключать любой из вариантов я бы не стал. Хотя, вероятность этого невысокая. Но мы прекрасно понимаем, что некую репетицию таких дебатов мы могли видеть в студии одного из вечерних ток-шоу, где в десятиминутном телефонном разговоре с Зеленским фактически мы увидели, что содержания, битвы стратегий, идей от этого диспута с Порошенко явно ожидать не стоит. Будь он по телефону, телемосту или даже если кандидаты встретятся в одном помещении.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Ситуация с дебатами вряд ли существенно повлияет на результат выборов, хотя может внести некоторые коррективы в цифры разрыва между первым и вторым местом. Президенту Порошенко нет смысла идти на дебаты 19 апреля на «Олимпийский», потому что информационно разогнать событие времени не будет. Поэтому он и выбрал дату 14 апреля. Но она не устаивает Зеленского. В итоге президент превратил дебаты 14 апреля в такой митинг – шоу своих сторонников, обвинив Зеленского в том, что он боится прийти на открытые дебаты. В свою очередь, Зеленский ответил, что негоже «превращаться президенту в шоумена, в то время как шоумену можно превращаться в президента».

Скорее всего, 19 апреля президент пойдет на общественное телевидение и в режиме монолога будет агитировать своих сторонников и колеблющихся голосовать за него во втором туре. Зеленский на стадионе будет проводить свою агитацию, обвиняя президента том, что тот не пришел на дебаты. В результате дуэли между ними не будет ни в каком формате — ни стадионном, ни студийном.

По сути штабы обоих кандидатов технологически выполнили свою задачу на заполнение информационного вакуума между первым и вторым туром. Если оставалось три недели до выборов, то как действовать? Опять ездить по регионам? Порошенко — смыла нет, тем более Зеленскому, который вообще этого не делал. Проводить концерты «Квартал 95» после первого тура выборов тоже смысла не было. Поэтому нужно было придумать игровой технологический сценарий, который бы поддерживал иллюзию продолжения избирательной кампании. И тема «дебаты о дебатах» как раз и легла в лузу как штаба Порошенко, так и штаба Зеленского. О чем было еще говорить три недели до выборов?! А так каждый попытался здесь переиграть другого в споре о дебатах или батле о дебатах. Кто выиграет, а кто проиграет — покажут результаты выборов и разница между первым и вторым местом.