Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны

Главная » Политика » Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны

Закрыть Отправить

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменив призывной возраст, Рада вернула Украину в ПАСЕ, а законопроект о децентрализации решили снять с рассмотрения, — такими были главные новости сегодня, 16 января.

Человек дня. Сегодня, 16 января, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Мы вспоминаем воинов, которые проявили стойкость, храбрость и несгибаемость. Даже сами террористы прозвали их «украинскими киборгами» и боялись, словно огня. Среди «киборгов» были: 3-й отдельный полк ССО, 72 ОМБр, бойцы Добровольческого Украинского Корпуса и добровольческого батальона «ОУН», подразделения 81-й десантно-штурмовой, 95-й и 79-й аэромобильных бригад и 74-го разведбатальона, части третьего батальона 80-й воздушно-штурмовой бригады. Спустя пять лет, рефреном повторяется фраза: «Киборги выдержали — не выдержал бетон», информируют Экономические Новости.

Изменение призывного возраста

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 и до 27 лет. Ранее было принято решение призывать в армию украинцев с двадцати лет. Стоит также отметить, что ещё недавно министр обороны Андрей Загороднюк говорил о своём желании отменить военный призыв. Сегодня вечером он пояснил, что этой весной в армию призовут двадцатилетних, а с восемнадцати можно пойти служить добровольно.

Читайте: Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

Снятие «децентрализации»

Руководство «Слуги народа» вместе с главой Украинского государства и другими фракциями решили снять с рассмотрения и доработать с учетом позиций оппозиции проект закона о децентрализации власти. В парламенте обещают, что вернутся к этому вопросу, когда проработают компромиссный вариант.

Скандальные плёнки Гончарука

Читайте: Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

В четверг, 16 января, в Сети появились новые части «слитого» разговора премьер-министра Алексея Гончарука, на которых он говорит, что является «полным профаном в экономике». Источники в СМИ уже сообщили о том, что скандальная запись настоящая, но полна склеек. Именно из-за таких обвинений нардеб Дубинский ближе к вечеру «слил» полный разговор, который длится больше часа:

Сам Гончарук заявил о том, что против него в последнее время ведется массовая атака и обыграл фразу о «полном профане»:

На пленочную историю отреагировали многие политики и общество. В частности, бывший президент Петр Порошенко заявил о том, что сейчас раздувается псевдо-скандал и намекнул на то, что к этому причастен олигарх Игорь Коломойский.

Возвращение в ПАСЕ

Верховная Рада Украины сегодня проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Причиной того, что Украина временно покидала ПАСЕ стало то, что в 2018 году там была приняла резолюция, которая позволила вернуться российской делегации.

Цена гривны

The Economist поделился свежим рейтингом: украинская гривна улучшила позиции в индексе Биг-Мака, поднявшись с пятого на седьмое место с конца. Здесь арифметика простая: за Биг-Мак в Украине нужно отдать 57 гривен, в то время как американцы платят за него 5,67 долларов. Таким образом, курс нацвалюты Украины недооценен на 58,1% в сравнении с фактическим обменным курсом 23,99 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 гривен за один «зелёный».

«Заморозка» вне закона

Сегодня, 16 января, счетная палата Соединенных Штатов Америки признала, что решение главы Белого дома Дональда Трампа заморозить финансовую помощь для Украины было незаконным. В свежем отчете говорится о том, что административно-бюджетное управление нарушило закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием.