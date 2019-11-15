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Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

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Из состава фракции «Слага народа» исключили сразу двух народных депутатов, экс-посол США в Украине Йованович озвучила под присягой громкие обвинения Трампу, а взрывы в Балаклее унесли жизни украинских военных, — такими были главные новости сегодня, 15 ноября.

Итоги дня: Скандал вокруг Слуги народа, взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

Нормандская встреча , информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поговорил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. О подробностях диалога обещают рассказать позже, но уже известно о том, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в нормандской формате состоится 9 декабря.

Чистки в президентской фракции

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Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

Сегодня, 15 ноября, на заседании фракции Слуга народа из её состава исключили сразу двух нардепов — Анну Скороход и Антона Полякова. Женщина устроила скандал сразу на пленарном заседании парламента, а Полякова винят в систематических действиях в разрез с линией политсилы. Оба народных избранника говорят о том, что во всём солидарны с президентом Зеленским, но обвиняют во всех смертых грехах окружение главы государства. А вот в Слуге народа пояснили ситуацию с исключением народных депутатов отсутствием командой работы.

Вместе с тем, члены фракции «Слуга народа» не захотели исключать депутатов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко, которые были пойманы на «кнопкодавстве». Говорят — не набралось достаточно голосов.

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Взрывы в Балаклее

Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

В результате взрывов на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее на Харьковщине двое военных погибли и ещё четверо получили ранения. Трое сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. На технической территории воинской части сейчас утилизируют остатки боеприпасов и их элементов. Есть информация о том, что местным жителям и объектам инфраструктуры сейчас ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов — в безопасности.

Переговоры с МВФ

Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

Председатель НБУ Яков Смолий встретился с представителями миссии Международного валютного фонда, которая прибыла в украинскую столицу днём ранее. С НБУ МВФ обсуждают дальнейшую реформу финансового сектора и важность судебной реформы в обеспечении финстабильности. Впереди — неделя важных переговоров.

Проблемы Трампа

Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

Экс-посол США в Украине Мари Йованович сегодня, 15 ноября, выступила перед Конгрессом, выразив поддержку Киеву и публично заявив о давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Женщина заверила, что не имеет никакого отношения к делу Байденов и рассказала о давлении президента. Тот, по её словам, организовал кампанию по дискредитации Йованович, добиваясь увольнения с должности посла в Украине. «Как наша система могла так подвести нас? Как иностранные коррумпированные интересы могут манипулировать нашим правительством? Такие инциденты подрывают США, ставят в опасность наших друзей и расширяют область влияния для таких автократов, как президент Путин», – сделала громкое заявление дипломат.

Кроме того, ближе к вечеру стало известно о том, что советник Трампа, его друг с юности и один из главных лиц предвыборной кампании Роджер Стоун признан присяжными виновным по всем семи пунктам обвинения. Ему грозит до пятидесяти лет заключения.

Чрезвычайное положение в Венеции

Итоги дня: Скандал вокруг «Слуги народа», взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа

Из-за сильного наводнения мэр Венеции Луиджи Бруньяро распорядился перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко. Более 80 процентов города, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой. Говорят, что причиной аномалии стало глобальное потепление.

Кроме того, сегодня в Европу пришла ранняя зима: несколько стран оказались во власти морозов. Австрия, Словения, Хорватия и Италия страдают от непогоды. Где-то причиной стал ранний снег, где-то — большая вода.

Автор: Инна Погрибная
15.11.2019 21:03:31
Посещений: 66
Инна Погрибная

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