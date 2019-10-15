Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

Главная » Политика » Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

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ПриватБанк одержал еще одну победу в деле против бывших владельцев, Украина предложила разведение сил ещё в четырёх зонах, но враг сорвал переговорный процесс, — такими были главные новости сегодня, 15 октября.

Человек дня — известный украинский питатель и литературовед Владимир Панченко, который умер в возрасте 65 лет. Владимир Панченко родился в 1954 году в селе Демидовка Одесской области. Он был автором ряда статей, монографий, учебников на литературную и историческую тематику, профессором Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктором филологических наук, членом Национального союза писателей, основателем и шеф-редактором издания «ЛитАкцент», информируют Экономические Новости.

Виват, «Приват»

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ПриватБанк выиграл апелляцию в лондонском суде в споре с экс-владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест имущества и госбанк в праве отсудить у Коломойского и Боголюбова около 3 миллиардов долларов (сумма иска и проценты). Теперь многое зависит именно от судов Украины. Министр экономики Украины Тимофей Милованов назвал главные моменты этого дела:

1. Английский суд имеет юрисдикцию.

2. Английский суд не должен быть приостановлен (независимо от результатов судов в Украине).

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3. Сумма иска — $1,9 млрд плюс проценты.

4. Арест активов продлен.

Расширение разведения и провал переговоров

На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Украина предложила развести войска еще в 4 районах на Донбассе. Технику и войска хотят развести в населенных пунктах Кальмиуское, Новоазовское, Саханка и Кумачово. Тем не менее, боевики сорвали переговоры в Минске по разведению сил, не желая соблюдать правило о семи днях тишины перед началом процесса.

На протяжении суток двое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате снайперских действий вооруженных формирований РФ и её наемников. Ещё один военный получил ранение.

Проблемные города

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем. Тем не менее, есть в стране две «аххилесовы пяты» — мила (Черкасская области – ред..) и Новый Раздел (Львовской области). В этих проблемных городах тепло может появиться несколько позже.

Корчевников в Киеве

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников запостил в соцсетях фотографии из Киева, чем дико разгневал украинцев. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров потребовал наказания для тех представителей спецслужб Украины, которые допустили, что Корчевников разгуливал несколько дней по украинской столице. Украинцы моментально припомнили российскому пропагандисту его сюжеты про «расстрельные списки» в Украине и бегущих от Майдана людей, которых якобы запугивали в 2014 году. Пограничники поспешили оправдаться, заявив, что для ведущего канала „Россия-1″, незаконно посещавшего аннексированный крымский полуостров, не было запрета на въезд в Украину.

Самая красивая женщина мира

Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел впечатляющее исследование, рассчитав “идеальность” мировых звёзд по формуле «золотого сечения». В результате, в ТОПе хирурга оказалась модель Белла Хадид, на втором месте — певица Бейонсе. В «золотой» тройке оказалась и скандальная экс-супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Хёрд.