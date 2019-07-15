Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ

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Одного из ближайших соратников Януковича вернули в розыск, рейтинг «Голоса» за неделю до выборов растет, а Нафтогаз» снизил цену на газ для населения на 11,7%, — такими были главные новости сегодня, 15 июля.

Человек дня — , информируют Экономические Новости.

Снижение цены на газ



«Нафтогаз Украины» рассчитал новую цену газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в этом месяце. Новая цена определена на уровне 4 905,67 грен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). В сравнении с июнем стоимость газа уменьшится на 648 гривен, или же на 11,7 процентов.

Санкции против России

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Украина продлила до 31 декабря 2020 года эмбарго на поставку ряда товаров из Российской Федерации в страну, введенное в 2015 году в ответ на ограничительные меры со стороны страны-вгрессора.В «черном списке» оказались мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.

Неделя до выборов: рейтинг партий

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Уже совсем скоро украинцам предстоит сделать важный выбор. Согласно с новым опросом населения, что 5% барьер на выборах в ВРУ преодолевают пять партий, еще две — близки к проходу. Как и ранее, самую большую поддержку имеет партия президента «Слуга народа», за которую готовы отдать свои голоса 41,5%. За партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены проголосовать 12,5%, за партию «Голос» — 8,8%, за партию «Европейская Солидарность» — 8,3%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 7 0%, за партию «Сила и честь» — 4,6%.

Иванющенко вернули в розыск

Экс-соратника беглого президента Виктора Януковича, бывшего депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц. Датой исчезновения Иванющенко указано 15 декабря 2014 года. Экс-нардеп Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», сбежал из Украины после Революции достоинства.

ДТП с кортежем президента

В Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления госохраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в столице, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. К счастью, среди детей пострадавших нет. Самого Владимира Зеленского в автомобиле кортежа не было, так как он вернулся в Киев на самолете. Инцидент вызвал бурю эмоций среди украинцев, потому глава государства прокомментировал ситуацию. Он заявил о том, что что работники охраны понесут наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана. Кроме того, он рассказал о том, как нынче выглядит его кортеж: «Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Погода в Украине: жара возвращается

Прогноз погоды — дело неблагодарное. Ранее синоптики рассказывали о том, что в этом году два первых месяца будут жаркими, но лето отступит уже в августе, в уже сейчас картина кардинально переменилась. Так, на смену дождливому и прохладному июлю придет настоящий зной! Так, курточки и зонты понадобятся украинцам примерно до двадцатых чисел июля, а последний летний месяц будет будет солнечным и очень жарким. В середине августа температура превысит тридцать градусов жары.