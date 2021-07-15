«Историческое событие»: В Украине наконец-то приняты все законодательные акты по судебной реформе

Главная » Политика » "Историческое событие": В Украине наконец-то приняты все законодательные акты по судебной реформе "Историческое событие": В Украине наконец-то приняты все законодательные акты по судебной реформе

Закрыть Отправить

После долгих лет невзгод, борьбы и неудач украинский парламент наконец-то принял все законы, которые, по крайней мере теоретически, позволят реформировать коррумпированную судебную систему.

Правовой эксперт и сторонник реформы Михаил Жернаков не сдержал слов, заявив: «Это историческое событие, без преувеличения. Такого амбициозного проекта не было со времен Революции Достоинства», — написал он на своей странице в Facebook, информируют Экономические новости со ссылкой на Euromaidan Press.

Примечательной эту новость делает то, что 14 июля депутаты завершили принятие всех оставшихся важнейших законопроектов и поправок, которые исключают любой саботаж в грандиозной задаче Украины по очистке судов от коррумпированных судей. В частности, речь идет о законопроекте об изменении Высшего совета правосудия, ключевого органа судебного управления.

Вместе с недавно принятым законом о Высшей квалификационной комиссии судей, еще одном подобном органе, он позволяет утверждать, что судебная реформа в Украине наконец-то запущена.

Коррумпированные украинские суды вмешивались в политические процессы, блокировали реформы, препятствовали развитию Украины как демократической страны и отпугивали иностранных инвесторов. Украинские и мировые СМИ неоднократно подчеркивали эти проблемы. Однако нельзя реформировать все суды по одному. Необходимо системное решение. Эксперты в этой области из гражданского общества давно предложили решение — реформировать органы судебного управления, ответственные за формирование судейского корпуса. Этими органами являются Высший совет юстиции (ВСЮ) и Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС). Достижение этой цели было самой сложной задачей.

Читайте: Путин использует хакерские атаки на Украину как тренинг по ведению кибервойны против Запада

ВККС является органом, ответственным за отбор и квалификационную оценку судей. ВККС, в свою очередь, принимает окончательные решения о назначении, наказании или увольнении судьи.

Ранее самая амбициозная попытка судебной реформы в Украине была предпринята во время президентства Петра Порошенко. Тогда была запущена квалификационная аттестация судей, в процесс включилось гражданское общество, а также был создан новый Верховный суд.

Однако, как потом признали судебные эксперты, самой большой ошибкой было возложение ответственности за реализацию реформы на нереформированные органы судейского самоуправления, полные скомпрометировавших себя членов. В последующие годы эти органы стали главными хранителями старой коррумпированной судебной системы.

Научившись на этой ошибке, гражданское общество выдвинуло идею изменений в составе ВККС и ГВКС. В частности, они заявили, что для проведения подлинной реформы необходимо изменить принципы формирования этих двух органов. Кроме того, к процессу формирования этих двух органов должны быть привлечены международные эксперты, не завязанные в клубок судебной системы Украины. Такая схема уже сработала, когда в Украине с нуля был создан Высший антикоррупционный суд, специально созданный для рассмотрения дел о коррупции. Участие международных экспертов в процессе отбора судей в этот важный суд считается главной причиной его плодотворных результатов: впервые в истории Украины начали наказывать ранее неприкасаемых высокопоставленных коррупционеров.

Читайте: Порошенко обсудил с председателем Венецианской комиссии украинскую судебную систему

Предсказуемо, ядро судебной системы стало главной силой, блокировавшей участие международных экспертов.

Когда во время первой попытки реформы Владимира Зеленского был расформирован ВККС, ВСЮ сделал все возможное, чтобы не допустить участия международных экспертов в процессе и приблизился к всемогущему контролю над судебной системой Украины.

Проблемы, связанные с законом о ВККЮ

Несколькими неделями ранее депутаты поддержали закон № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. При этом его основной вопрос был связан с ключевой ролью международных экспертов в процедуре отбора членов органа. Благодаря соответствующей поправке, продвигаемой экспертами от общества, международным экспертам была отведена решающая роль.

После прохождения второго чтения Зеленский наложил вето на закон, так как выяснилось, что в него были включены две противоречащие друг другу поправки.

Президент рекомендовал парламенту оставить только поправку о ключевой роли международных экспертов. 13 июля парламент поддержал рекомендации президента.

В результате судебная система Украины получила два долгожданных закона, запускающих реформы в самом ядре судебной системы Украины. Президент должен подписать законопроекты, чтобы начать их реализацию. Реализация, в свою очередь, потребует тщательного контроля над процессом формирования двух органов. Однако юридический этап реформы, похоже, окончательно завершен.