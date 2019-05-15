Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Главная » Политика » Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

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Вакарчук собирается презентовать свою партию, в Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с Российской Федерации, а турсезон в Крыму поставит антирекорд, — такими были главные новости сегодня, 15 мая.

Человек дня — режиссер Нариман Алиев (26 лет), чей фильм «Домой» вошел в конкурсную программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. «Особый взгляд» – это вторая по значимости премия Каннского кинофестиваля после основной конкурсной программы. В центре сюжета киноленты оказался конфликт между поколениями и их понимание слова «дом», информируют Экономические Новости.

Каннский скандал

Актер Ален Делон, который оказался в центре главного скандала в Каннах. Легендарный актер вызвал бурю протестов из-за крайне неоднозначных высказываний. В частности, он раскритиковал усыновление детей однополыми парами, заявив, что «быть геем» против природы. Но и на этом он не остановился и высказался за крайне правую партию „Национальное объединение“ Марин Ле Пен. Несмотря на волку протеста, организаторы феста все же заявили о том, что не изменят своих планов и вручат Алену Делону пальмовую ветвь.

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Языковой закон

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В среду, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке. «В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — заявил глава государства.

Санкции против России

КМУ пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. Также, в правительстве проголосовали за введение особого вида пошлины для продукции со страны-агрессора. В Украине отметили, что эти ограничения — это зеркальными действиями к решениям российского правительства.

Скандальное решение

Комитет министров Совета Европы поддержал проект решения, в котором открывается путь для возвращения Российской Федерации по чрезвычайной процедуре. Главная идея данного решения заключается о том, чтобы ввести новый тип санкционной процедуры против государств-нарушителей. Примечательно, что в документе, который был принят только для того, чтобы начать этот процесс, нет ни одного упоминания слова «Россия». Хорошая новость для Украины в том, что в КМСЕ не стали брать на себя полномочия других органов, в частности Парламентской ассамблеи, хотя в РФ категорически на этом настаивали.

Крымский антирекорд

Экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев выразил мнение о том, что туристический сезон в этом году на оккупированном крымском полуострове будет еще менее успешным, чем предыдущий; может быть установлен своеобразный «антирекорд».

Планы Вакарчука

Известный украинский певец Святослав Вакарчук в четверг уже завтра 16 мая объявит о создании партии «Голос», с которой может пойти на парламентские выборы. Такое заявление он сегодня сделал на странице в социальной сети, вызвав живой интерес. Источникичто партия Вакарчука получит название «Голос».

Евровидение — первый полуфинал

Вчера, 15 мая, состоялся первый полуфинал в Израиле. Хоть эксперты и считают полуфинал не самым сильным, но многие номера пришлись по вкусу зрителям и приятно удивили оригинальностью и талантом. Вот такие вот бунтари из Исландии удивили публику:

Самый интересный персонаж, который прошел в финал конкурса — это 52-летний певец-стоматолог из Сан-Марино. «Пьяный батя поёт в домашнем караоке﻿», — комментируют на youtube юзеры.