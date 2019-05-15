РусУкр

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Главная » Политика » Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
 
Печать Отправить на почту

 

 

Вакарчук собирается презентовать свою партию, в Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с Российской Федерации, а турсезон в Крыму поставит антирекорд, — такими были главные новости сегодня, 15 мая.
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Человек дня — режиссер Нариман Алиев (26 лет), чей фильм «Домой» вошел в конкурсную программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. «Особый взгляд» – это вторая по значимости премия Каннского кинофестиваля после основной конкурсной программы. В центре сюжета киноленты оказался конфликт между поколениями и их понимание слова «дом», информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Каннский скандал

Актер Ален Делон, который оказался в центре главного скандала в Каннах. Легендарный актер вызвал бурю протестов из-за крайне неоднозначных высказываний. В частности, он раскритиковал усыновление детей однополыми парами, заявив, что «быть геем» против природы. Но и на этом он не остановился и высказался за крайне правую партию „Национальное объединение“ Марин Ле Пен. Несмотря на волку протеста, организаторы феста все же заявили о том, что не изменят своих планов и вручат Алену Делону пальмовую ветвь.

Читайте: Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Языковой закон

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Читайте: Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского

В среду, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке. «В этот день, я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — заявил глава государства.

Санкции против России

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

КМУ пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. Также, в правительстве проголосовали за введение особого вида пошлины для продукции со страны-агрессора. В Украине отметили, что эти ограничения — это зеркальными действиями к решениям российского правительства.

Скандальное решение

Комитет министров Совета Европы поддержал проект решения, в котором открывается путь для возвращения Российской Федерации по чрезвычайной процедуре. Главная идея данного решения заключается о том, чтобы ввести новый тип санкционной процедуры против государств-нарушителей. Примечательно, что в документе, который был принят только для того, чтобы начать этот процесс, нет ни одного упоминания слова «Россия». Хорошая новость для Украины в том, что в КМСЕ не стали брать на себя полномочия других органов, в частности Парламентской ассамблеи, хотя в РФ категорически на этом настаивали.

Крымский антирекорд

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев выразил мнение о том, что туристический сезон в этом году на оккупированном крымском полуострове будет еще менее успешным, чем предыдущий; может быть установлен своеобразный «антирекорд».

Планы Вакарчука

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Известный украинский певец Святослав Вакарчук в четверг уже завтра 16 мая объявит о создании партии «Голос», с которой может пойти на парламентские выборы. Такое заявление он сегодня сделал на странице в социальной сети, вызвав живой интерес. Источникичто партия Вакарчука получит название «Голос».

Евровидение — первый полуфинал

Вчера, 15 мая, состоялся первый полуфинал в Израиле. Хоть эксперты и считают полуфинал не самым сильным, но многие номера пришлись по вкусу зрителям и приятно удивили оригинальностью и талантом. Вот такие вот бунтари из Исландии удивили публику:

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Самый интересный персонаж, который прошел в финал конкурса — это 52-летний певец-стоматолог из Сан-Марино. «Пьяный батя поёт в домашнем караоке﻿», — комментируют на youtube юзеры.

Автор: Инна Погрибная
15.05.2019 21:00:14
Посещений: 1256
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
 Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
 Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения




Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

 