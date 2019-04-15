Итоги дня: Судьба «Газпрома», осиротелые субсидии и «золотые бренды» Украины

Главная » Политика » Итоги дня: Судьба "Газпрома", осиротелые субсидии и "золотые бренды" Украины Итоги дня: Судьба "Газпрома", осиротелые субсидии и "золотые бренды" Украины

Закрыть Отправить

Сотни миллионов субсидий остались в Ощадбанке, в Украине названы самые дорогие бренды, а путинский проект «Северный поток-2» ждут перемены, — такими были главные новости сегодня, 15 апреля.

Человек дня — певица Алла Пугачева, которая сегодня, 15 апреля, отмечает 70-летний юбилей. Женщина, которая поет, — уникальная артистка, которую так и не сумели превзойти, собственноручно возвела себе пьедестал, информируют Экономические Новости.

Субсидии, которые не забрали

Читайте: Итоги дня: Наши во Франции, возмущение Тимошенко и рекордное усиление ВСУ

По итогам выплат субсидий за прошлый месяц, около 13 процентов средств, перечисленных через систему переводов Ощадбанка Швидка копійка, не были выплачены.

Самые дорогие бренды

Читайте: Итоги дня: Ядерные угрозы КНДР, тринадцатая пенсия и проблемы Крымского моста

В ТОП-5 самых дорогих брендов страны в текущем году вошли «Київстар» (245,2 миллионов дооларов), «Моршинська» (178,2 миллионов долларов), «Фокстрот»(176,9 миллионов долларов), «Дарниця» (172,2 миллионов долларов) и «Розетка» (168,7 миллионов долларов).

Банкротство разрешено

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 15 апреля, подписал Кодекс о процедурах банкротства.

Северный поток-2 — грядут перемены

В Евросоюзе окончательно внес изменения в Газовую директиву. Это позволит распространить европейские нормы на газопровод «Северный поток-2». «За» проголосовали 27 стран-участниц Евросоюза, а против была только Болгария. По новым правилам, для запуска путинского газопровода непременно должен появиться независимый от «Газпрома» оператор. Также, к «СП-2» нужно обеспечить доступ третьих компаний, тарифы на транзит будет устанавливать регулятор из Германии, а российский «Газпром» должен будет обеспечить безопасность поставок.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Страшный пожар начался примерно в восемь часов вечера сегодня, 15 апреля. Сообщается, что мощность пожара «поразительно сильная», огонь перекинулся на башню. Информация о причинах пожара пока что отсутствует, но сеть версия, что пожар мог начаться на строительных лесах.

Погода в Украине испортится

Этот апрель не радует украинцев хорошей погодой — на этой неделе жителей страны опять ждет холод, осадки и даже заморозки. После среды погода станет ясной, но все температура не превысит 15 градусов тепла. Кроме того, украинцев интересует, какой будет погода на Пасху в Украине. Здесь новости более приятные: на праздники придет потепление. 27-28 апреля температура в большинстве регионов, в том числе и в Киеве, поднимется выше двадцати градусов тепла.

На майские праздники погода не будет благоволить походам на природу — вылазкам на шашлык помешает облачная и прохладная погода.