Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона

Главная » Политика » Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона

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Евросоюз ввел санкции против россиян, теракты в новозеландском городе Крайстчерч унесли жизни 49 человек, а гривна ослабла, — такими были главные новости сегодня, 15 марта.

Человек дня — , информируют Экономические Новости.

Обвал гривны

Сегодня, 15 марта, гривна, которая ранее радовала украинцев с середины февраля, опять ослабла. Доллар опять поднялся выше 27, евро — перешагнул отметку в 30 гривен. Стало известно о том, обвал курса гривни спровоцировала

«Укрзализныця», которая купила валюту для погашения еврооблигаций на 175 млн долларов.

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Санкции

Совет Евросоюза ввел индивидуальные санкции в восьми россиян. Причина — агрессия в Керчи. Фамилии этих людей добавлены к старому списку санкций, которые ЕС ввел еще в 2014 году за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Выборы-2019: видеонаблюдения не будет



Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко в пятницу, 15 марта, заявил о том, что видеонаблюдения на избирательных участках на грядущих выборах не будет, так как это не предусмотрено законом Украины. Он напомнил о том, что ранее уже было организовано такое наблюдение на избирательных участках, и на это потратили почти миллиард гривен. Оказалось, что эти расходы были практически неэффективны.

Трагедия в Новой Зеландии

Теракты в Новой Зеландии унесли жизни 49 человек, еще десятки были ранены. 28-летний австралиец с сообщниками расстреляли посетителей двух мечетей, желая таким образом отомстить за атаку, которая была совершена радикальными исламистами в 2017 году в Швеции.

Арест наркобарона

Американца, которого 12 марта задержали за организацию мощного наркокартеля, задержали на 40 суток. Он будет находиться под стражей в Киевском СИЗО до решения вопроса о его экстрадиции на запрос Израиля.

Погода в Украине

В страну приближается циклон с дождями и штормовым ветром — уже завтра погода испортится в большинстве регионов страны. Температура воздуха в стране днем от ​​4 до 8 градусов тепла, на юге + 7 + 12 градусов. В столице будет не очень комфортно: ветер, сырость и дождь.