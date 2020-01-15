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Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

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Кабинет министров Украины узаконил бонусы для топ-чиновников, в России распустили правительство, а в ООН сделали шокирующее заявление о жизни на планете, — такими были главные новости сегодня, 15 января .

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

Человек дня — Франческа Ди Джованни, которая стала первой женщиной на топ-должности в Ватикане. Она оказалась в кресле заместителя секретаря отдела Госсекретариата Святого Престола по многосторонним отношениям. Эту новость невозможно обойти стороной, так как Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на топ-должность в Ватикане, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Роспуск правительства в России

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина он назначил на должность премьер-министра.Так образом, можно констатировать, что в соседней стране началась операция «Преемник». При этом место Владимира Путина займет не очередной силовик, а именно сам Владимир Владимирович Путин. Глава Кроля предложил ряд важных изменения в Конституцию их страны, целью которых является ослабление будущего преемника, дабы сохранить все рычаги власти.

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К слову, в Сети уже обратили внимание не то, что новый российский премьер, судя по всему, подтверждает давнюю байку, что с 2004 года Путин не назначает в премьеры людей выше себя ростом.

Премии топ-чиновникам в Украине

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Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

Сегодня, 15 января, КМУ на заседании решил отказаться от практики установления больших зарплат, а размер выплат чиновников утвердить в гривне, а не к коэффициенту. Правительство рассмотрело вопрос надбавок и премий чиновников, решив, что они могут составлять до двухсот процентов от оклада. Кроме того, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о том, что ведомство будет каждый месяц показывать заработные платы министров и их заместителей.

Покупка Javelin у Пентагона

Посол Украины в Америке Владимир Ельченко сообщил о том, что Украина первый раз напрямую закупила у Соединенных Штатов Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму в 36,5 миллионов долларов. Эти средства не входят в общую сумму военной помощи Украине от Вашингтона.

Война в Сирии: нанесён удар

РФ и президент Сирии Башар Асад в среду нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб, в результате чего минимум 23 человека погибли, а около полусотни были ранены.

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

Конец света через десять лет

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

В среду, 15 января, Организация Объединенных Наций шокировала мировую общественность жестким заявлением о том, что Земля вступила в шестую эру массового вымирания и всего через десять человечество может вымереть. В документе говорится о том, что к 2030 году людям нужно уменьшить загрязнение атмосферы минимум в два раза, чтобы спасти дикую природу, которая ещё есть. План по спасению человечества должны одобрить в октябре текущего года года на саммите ООН по биоразнообразию в Китае.

Пожары в Австралии: помощь Украины не нужна

Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества

В МИД Украины сообщили о том, что австралийские власти отказались от помощи Украины в тушении лесных пожаров, охвативших континент. В стране кенгуру заявили о том, что имеют достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Напомним, что в Украине ранее сообщали о том, что готовы отправить двести человек на помощь австралийским пожарным.

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Автор: Инна Погрибная
15.01.2020 21:10:31
Посещений: 111
Инна Погрибная

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